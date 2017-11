Sport Schwandorf

26.11.2017

1

0 26.11.2017

Ohne die Mitarbeit in den verschiedensten Funktionen wären die Sportvereine nicht überlebensfähig. Dies gebührend auszuzeichnen galt es für den Bayerischen Fußballverband Bezirk Oberpfalz, der hierzu zum Tag des Ehrenamts in den König-Rupprecht Saal des Landratsamts Amberg-Sulzbach eingeladen hatte.

Mit dem "Lebens-Oscar"

Fleißige Helfer

Schwandorf/Amberg. Ehre, wem Ehre gebührt: BFV-Bezirksvorsitzender Thomas Graml freute sich, dass neben zahlreichen Ehrengästen 39 ehrenamtlich Tätige der Fußballkreise Regensburg Amberg/Weiden, Cham/Schwandorf erschienen waren, die er auszeichnen durfte. Diese haben in unterschiedlichen Funktionen als Vorstandsmitglieder, Abteilungsleiter, Sportwart, Übungsleiter oder Platzwart ihrem Verein über Jahre hinweg treue Dienste geleistet."Es gibt so viele Dinge, die man nicht mit Geld bezahlt, wohl aber mit einem Lächeln, einer Aufmerksamkeit, einem Danke, das hat schon der belgische Kardinal Suenens erkannt", eröffnete Graml den Ehrentag. Auch der Bayerische Fußball-Verband sagt seit 22 Jahren alljährlich beim Tag des Ehrenamts im Fußballbezirk Oberpfalz zahlreichen Vereinsmitarbeitern ein Dankeschön für ihr langjähriges Engagement. "Heute zeichnen wir diese "guten Geistern" unserer Fußballvereine mit dem "Lebens-Oscar" in Form von DFB-Uhr und Urkunde aus", sagte Graml.Doch abgesehen von besonderen Ehrentagen solle man sich immer wieder bewusstmachen, was ehrenamtliche Tätigkeit für unsere Gesellschaft und das Vereinsleben bedeutet. Die Tätigkeit der fleißigen Helferinnen und Helfern, die von ihrem Wirken häufig nicht viel Aufhebens machen, sollten öfters ins Scheinwerferlicht gerückt werden."Euer Einsatz schafft aber auch einen enormen Gewinn an Lebensqualität in unserer Gesellschaft und sichert die Zukunft der Sportvereine" danke Graml. "Durch Eure Arbeit wird im Verein was bewegt. Ihr sorgt durch Euer Engagement in vielfältiger Art und Weise, dass was bewegt wird, sei es, auf dem Gebiet der Organisation, der Vereinsführung, der Dienstleistung oder der Finanzen. Eure ehrenamtliche Mitarbeit braucht nicht bezahlt werden, sie wäre und ist unbezahlbar."Geehrte Teilkreis SADThorsten Bressler (TSV Klardorf): Bressler ist seit vielen Jahren als Betreuer und Trainer von Jugendmannschaften tätig. Seit 2011 ist er auch Jugendleiter und somit Ansprechpartner für alle Jugendmannschaften. So organisiert er Fußballturniere, plant in den Ferien eine Fußballschule und versucht dabei viele Kinder zum Sport zu bewegen.Josef Kiener (SpVgg Neukirchen-Balbini): Bereits seit 1984 ist Herr Kiener als Beisitzer für die SpVgg Neukirchen-Balbini tätig. Von 1991 bis 2005 übte er auch das Amt des 1. Fußballabteilungsleiters aus und ab 2005 bis heute arbeitet er als 2. Fußballabteilungsleiter mit. Als Stadionsprecher ist er seit 2007 im Einsatz und seit 2015 ist er noch zusätzlich als Platzwart unterwegs. Er organisiert selbstständig Arbeitseinsätze und steht dem Verein bei allen Veranstaltungen immer zur Seite.Werner Obermeier (TUS Dachelhofen): Obermeier ist seit vielen Jahren als Betreuer und Trainer von Jugendmannschaften tätig. Seit 2011 ist er auch Jugendleiter und somit Ansprechpartner für alle Jugendmannschaften. So organisiert er Fußballturniere und nichtfußballerische Teambildung. Spaß beim Training steht bei ihm immer im Vordergrund.Karl Ries (1. FC Schmidgaden): Ries ist seit fast 25 Jahren ununterbrochen als Platzkassier tätig. Zusammen mit seinen Kollegen übt er Sonntag für Sonntag äußerst zuverlässig und korrekt seine Tätigkeit im Kassenhäuschen aus. Außerdem kümmert er sich um die Rasenpflege der zwei Spielfelder und dem Kleinfeld. Auch bei sonstigen Arbeitseinsätzen am Sportgelände hilft er immer tatkräftig mit.Günther Roth (SC Katzdorf): Kurz nach seinem Ende seiner sportlichen Laufbahn als Fußballer übernahm Herr Roth die E-Jugend. Von 1994 bis 1999 war er Spielleiter der 1. Mannschaft, danach vier Jahre Kassenrevisor und anschließend war er vier Jahre Betreuer der G-Jugend. Seit 2015 ist er als 2. Vorsitzender mitverantwortlich bei der Vereinsführung. Wenn es darum geht, Feste und Feiern zu organisieren, ist Herr Roth immer zur Stelle.Manfred Schachschal (TSV Schwandorf): Schachschal ist 1. Fußballabteilungsleiter, kümmert sich beim Hauptverein um die Finanzen, ist Kassier der Fußballabteilung, Trainer der 1. Herrenmannschaft sowie Trainer der F-, G- und B-Jugend. Zudem ist er Organisator und Ausrichter der Fußballturniere für alle Jugendteams in der Oberpfalzhalle und des jährlichen Sommerzeltlagers und der Fahrradtour nach Stein.Michael Turban (1. FC Pertolzhofen): Turban pflegt seit 2005 die Sportplätze und verwendet dafür 15 Stunden pro Woche. Außerdem organisiert er den Verkauf und das Grillen bei allen Heimspielen. Seit 2013 organisiert er jährlich mit der Feuerwehr das Jugendtrainingslager.Aus dem Teilkreis Cham wurden geehrt: Johann Weigl (FSV Pösing), Josef Schuierer (SV Obertrübenbach), Theresa Buchmeier (DJK Rettenbach), Therese Klebl (SV Geigant), Bernd Seifert (DJK Beucherling), Hans Neubauer (FC Ränkam)