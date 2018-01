Sport Schwandorf

Die großen Erfolge der Mädchen-Mannschaft und des Mixed-Teams des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums im vergangenen Jahr sind noch in guter Erinnerung. Auch bei den Wettbewerben im laufenden Jahr sind die Mannschaften des Schwandorfer Gymnasiums wieder erfolgreich.

Das CFG-Gymnasium war Ausrichter für die Oberpfalzmeisterschaft bei den Mädchen der Altersklasse III/1 (Jahrgang 2003 und jünger) und bei den Jungs der Altersklasse II (Jahrgang 2001 und jünger). Nach vielen Jahren setzte sich bei den Mädchen dieses Mal nicht das CFG, sondern die Realschule Sulzbach-Rosenberg durch - und das auch verdient. Zwar lieferten sich die Schwandorfer Mädels um Spielführerin Nicole Wagner einen harten Kampf mit Sulzbach-Rosenberg, aber am Ende setzte sich der spielstarke Gegner durch. Der zweite Gegner aus Weiden wurde dagegen klar geschlagen, so dass am Ende für die Schwandorfer Mädels der Vizemeister-Titel heraussprang.Noch erfolgreicher waren die CFG-Volleyballer der Altersklasse II. Das Team um Spielführer Florian Hildebrand setzte sich gegen das Kepler-Gymnasium aus Weiden als auch gegen das Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg durch und wurde Oberpfalzmeister. Die Schwandorfer Jungs, die alle in der ersten oder zweiten Herrenmannschaft des VC Schwandorf aktiv Volleyball spielen, qualifizierten sich damit für die Nordbayerische Meisterschaft, bei der es nun gegen die Bezirksmeister der drei fränkischen Bezirke Ober-, Mittel- und Unterfranken geht.