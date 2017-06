Sport Schwandorf

05.06.2017

9

0 05.06.2017

Pfreimd/Schwandorf. 2007 war das Rekordjahr mit 5436 Sportabzeichen. Damals lag der Landkreis Schwandorf mit großem Abstand an der Spitze in der Oberpfalz. Dann kam der Einbruch. Seitdem hat sich der Wettbewerb auf niedrigem Niveau stabilisiert. Im vergangenen Jahr beteiligten sich 1952 Hobbysportler an der Aktion des Bayerischen Landessportverbandes - 39 mehr als im Jahr zuvor.

Die Gründe für den Rückgang sind bekannt.Immer weniger Lehrer sind bereit, die Ergebnisse "online" einzugeben, wie es der BLSV vorschreibt. 2016 brachte ein weiteres Minus von 170 Sportabzeichen an den Schulen. Die Gymnasien und Berufliche Oberschulen fehlen komplett. Bei den Vereinen verzeichnete der Veranstalter dagegen ein leichtes Plus. Der Landkreis Schwandorf ist im Oberpfälzer Ranking mittlerweile hinter Cham und Tirschenreuth auf den dritten Platz zurückgefallen.Stellvertretender BLSV-Kreisvorsitzender Heribert Haug (Schwandorf) und Sportabzeichenreferent Markus Weber (Nittenau) zeichneten bei der Sportabzeichenprüfertagung am Freitag im Gasthaus "Wilder Mann" in Pfreimd langjährige Teilnehmer und Prüfer sowie die stärksten Schulen und Vereine aus. Heinz-Jürgen Nowack (SC Ettmannsdorf) legte das Sportabzeichen zum 35. Mal ab. Die Nadel mit der Zahl 30 erhielten Marianne Mandl (FC Neunburg v.W.), Eva-Maria Bittner (TuS Dachelhofen) und Marianne Riedl (FC Wernberg). Zum 25. Mal nahm Jürgen Franke (TSV Detag Wernberg) teil.Seit 50 Jahren ist Wolfgang Bernert (SpVgg Pfreimd) als Prüfer tätig. Er wurde ebenso geehrt wie Heinz-Jürgen Nowack (SC Ettmannsdorf, 35 Jahre) und Birgitt Segerer (SpVgg Pfreimd, 15 Jahre). (Bericht über Ehrung von Schulen, Vereinen und Behörden folgt)