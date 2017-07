E-Jugend der SG Ettmannsdorf vorne dran

Sport Schwandorf

Grund zur Freude hatte die E-Jugend der SG Ettmannsdorf. Mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage sicherte sich die Mannschaft in ihrer Gruppe die Meisterschaft. Aufgrund des besseren direkten Vergleichs und des besseren Torverhältnisses gegenüber der SG Alten-/Neuenschwand konnte man sich am Ende durchsetzen. Für die insgesamt 13 eingesetzten Spieler der Jahrgänge 2006 und 2007 war es ein erster großer Erfolg in ihrer noch jungen Fußballerkarriere. Unser Bild zeigt das Team mit Trainer Peter Fruth (rechts) und Co-Trainer David Franke (links). Bild: mda