08.04.2018

0 08.04.2018

Ettmannsdorf. Es ist keine große Überraschung, dass der SC Ettmannsdorf seine Auswärtspartie beim FC Sturm Hauzenberg verloren hat, denn beide Mannschaften trennen in der Tabelle Welten. Am Ende war es aber eine knappes Resultat zugunsten der Niederbayern, die viel Mühe hatten, den 2:1-Sieg über die Zeit zu bringen. Nach der torlosen ersten Halbzeit sorgten Patrick Rott und Manuel Mader für einen 2:0-Vorsprung. Florian Holfelder verkürzte zwar noch auf 2:1, doch die folgende Schlussoffensive des SCE brachte nichts mehr. Von Beginn an war der FC Sturm Hauzenberg spielbestimmend. Die personell arg gebeutelten Gäste traten betont defensiv auf. Wenig Gefahr brachten die seltenen Konter des SCE über Dominik Siebert oder Ludwig Hofer. Insgesamt fiel dem Favoriten wenig ein.

Das klappte im zweiten Abschnitt phasenweise besser. Bereits in der 51. Minute umspielte Patrick Rott einen Ettmannsdorfer Abwehrspieler und traf mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0. Jetzt lief es für Hauzenberger. Acht Minuten später legte der FC nach. Nun mussten die Oberpfälzer mehr wagen, was sie auch taten. Hoffnung auf Besserung brachte das 2:1 von Florian Holfelder in der 69. Minute. Der SCE wollte mehr, spielte offensiver, lud dadurch aber den Gegner zu Kontern ein. Trotz beiderseitiger Chancen blieben weitere zählbare Erfolge aus,

FC Sturm Hauzenberg: Obermüller, Johannes Schäffner, Knödlseder, Severin Hirz, Felix Schäffner (56. Fabian Hirz), Kotlik (77. Geiger), Rott, Gastinger, Manzenberger (67. Euler), Raml, Mader

SC Ettmannsdorf: Hanke, Vollath, Kara, Tausendpfund, Rothut, Fischer, Schmidt, Holfelder (78. Ruß), Müller, Hofer, Siebert (64. Basel);Tore: 1:0 (51.) Patrick Rott, 2:0 (59.) Manuel Mader, 2:1 (69.) Florian Holfelder - SR: Fabian Kilger (TSV Mauth) - Zuschauer: 200