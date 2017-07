Sport Schwandorf

05.07.2017

05.07.2017

Im zweiten Pokalspiel auf Verbandsebene bekam der SC Ettmannsdorf gestern Abend von der DJK Gebenbach die Grenzen aufgezeigt. Drei Tage nach dem verdienten Erfolg über die SpVgg SV Weiden verlor der Landesligist gegen einen spielstarken Bayernliga-Aufsteiger mit 1:3.

Viele DJK-Chancen

Ausgleichschance

Ettmannsdorf. Der Sieg der Gäste geht auf jeden Fall in Ordnung, er hätte noch wesentlich deutlicher ausfallen können. Beim SC Ettmannsdorf fehlten mehrere Spieler aus unterschiedlichen Gründen. Deshalb musste Trainer Thorsten Baierlein das Team umbauen, war zunächst aber trotzdem guter Dinge. Die ohne ihren erkrankten Trainer Faruk Maloku angereisten Gebenbacher waren augenscheinlich gewarnt vor der Unberechenbarkeit des SCE. Sie wollten auf keinen Fall in gleicher Art und Weise ausscheiden wie zuletzt Ligakollege Weiden.Von Beginn an machte die DJK Druck, erwies sich als lauffreudig und trat variantenreich auch. Die Mannschaft wirkte ausgeruht und spritzig. Auf direktem Weg wurde stets der Weg zum gegnerischen Tor gesucht, das allerdings lange Zeit wie vernagelt schien. Denn die Gastgeber vertrauten auf ihre gewohnt sichere Abwehrreihe um Erkan Kara und Florian Tausendpfund.Gebenbach hatte nach einer kurzen Abtastphase klare Vorteile. Beim SCE klappte nicht viel, die Mannschaft leistete sich viele Fehler in der Vorwärtsbewegung und kam nur ganz selten vor das gegnerische Gehäuse. Schon nach zehn Minuten kam Nico Becker auf der rechten Position frei zum Schuss, er scheiterte aber am sehr guten Schlussmann Christian Zitzl. Dieser konnte sich in der Folgezeit mehrfach auszeichnen, insbesondere gegen seinen Ex-Kollegen Marco Seifert, der für viel Unruhe sorgte, aber Pech im Abschluss hatte. So in der 18. Minute, als der Ball am Tor vorbei ging. Dann landete ein Schuss von Johannes Böhm auf der Querlatte, wenig später hämmerte Dominik Haller einen Freistoß an den rechten Pfosten.Völlig überraschend ging der SCE in der 33. Minute durch Jens Solfrank in Führung, nachdem sich Daniel Bohnert auf rechts durchgespielt und nach innen gepasst hatte. Mit diesem 1:0 war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Die DJK rannte weiterhin an, oftmals aber überhastet. Viel Glück hatten die Gastgeber bei einem Schuss an das Lattenkreuz von Marco Seifert und auch wenig später, als Christian Zitzl im Nachfassen gegen den Gästeangreifer klären konnte.Auch in der zweiten Halbzeit hielt zunächst die Führung der Ettmannsdorfer, die mehr als glücklich war. Gebenbach schien langsam zu verzweifeln, denn der Ball wollte nicht ins Tor. Nach knapp einer Stunde fasste sich der eingewechselte Martin Kopac auf der linken Seite ein Herz, zirkelte das Leder auf das Tor und traf zum 1:1-Ausgleich in den Winkel. Wenngleich der Treffer aus einer nicht zwingenden Möglichkeit entstand, war er zweifelsohne verdient. Nur zwei Minuten später kam Dominik Haller nach einem Zusammenprall mit Christian Zitzl zu Fall und der Schiedsrichter erkannte auf Elfmeter, Diesen verwandelte Martin Kopac zum 1:2.Danach war das Spiel gelaufen, wenngleich Ettmannsdorf in der 74. Minute durch Tim Ruß den Ausgleich vergab, als dieser am Fünfereck freistehend über die Latte schoss. Den Schlusspunkt unter eine seitens der Gäste überlegen geführten Partie setzte Timo Kohler in der 86. Minute mit dem 1:3 nach einem Querpass von der rechten Außenposition.SC Ettmannsdorf: Christian Zitzl, Kara, Tausendpfund, Morin (73. Lukas Schreyer), Rothut, Koc, Solfrank (66. Ruß), Bohnert, Schmidt, Nimsch (73. Kiendl), Kramer;DJK Gebenbach: Nitzbon, Biermeier, Becker (46. Kopac), Gorgiev, Kohler, Seifert, Hempel, Libotovsky, Haller, Böhm (80. Jakob), LindnerTore: 1:0 (33.) Jens Solfrank, 1:1 (59.) Martin Kopac, 1:2 (62./Foulelfmeter) Martin Kopac, 1:3 (86.) Timo Kohler - SR: Andreas Dinger - Zuschauer: 100