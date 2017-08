Sport Schwandorf

08.08.2017

Einteilung der Jugendligen A-Junioren



Kreisliga: (SG) ASV Burglengenfeld, (SG) FC Altrandsberg (N), (SG) FC Untertraubenbach, JFG Drei Wappen Oberpfalz (A), JFG Hammersee (N), JFG Regenbogen, SV Schwarzhofen, (SG) TSV Dieterskirchen, (SG) TV Waldmünchen, 1. FC Bad Kötzting, (SG) FC Wald/Süssenbach, FT Eintracht Schwandorf (N)



Qualifikationsgruppe-West: (SG) Diendorf, (SG) SpVgg Bruck, (SG) SV Trisching/Rottendorf, FC OVI-Teunz, JFG Hammersee II 10er, SpVgg Schönseer Land 2012, (SG) ASV Fronberg, (SG) TSV Stulln, SG Silbersee 08, JFG Schwarzachtal Oberpfalz, JFG Oberpfälzer Seenland 9er



B-Junioren



Kreisliga: (SG) ASV Burglengenfeld, ASV Cham II, (SG) DJK Vilzing (A), FC OVI-Teunz, FT Eintracht Schwandorf, JFG Drei Wappen Oberpfalz (N), JFG Oberpfälzer Seenland, (SG) SF Weidenthal-Guteneck, SpVgg Pfreimd (N), (SG) SV Diendorf (N), (SG) SV Trisching/Rottendorf, (SG) TSV Dieterskirchen (N)



Quali-West: (SG) SV Haselbach II, (SG) TSV Klardorf, (SG) 1.FC Schwarzenfeld, SV Schwarzhofen, (SG) TSV Dieterskirchen II, (SG) TSV Nittenau



C-Junioren



Kreisliga: (SG) ASV Burglengenfeld (A), (SG) DJK Dürnsricht, DJK Vilzing (A), JFG Drei Wappen Oberpfalz, JFG Oberpfälzer Seenland, JFG Regenbogen, JFG Schwarzachtal Oberpfalz (N), SV Schwarzhofen, (SG) TSV Nittenau, (SG) 1.FC Schwarzenfeld, (SG) SG Schloßberg 09, (SG) TSV Winklarn (N)



Quali-West: (SG) 1. FC Neunburg v.W., (SG) ASV Burglengenfeld II, (SG) FC OVI-Teunz, (SG) SC Altfalter, (SG) SV Haselbach II, (SG) TSV Nittenau II, (SG) TSV Trausnitz, FT Eintracht Schwandorf, JFG Hammersee, SC Teublitz



Quali-1 (9er-Mannschaften): (SG) 1. FC Neunburg v.W. II, (SG) ASV Fronberg, (SG) DJK Dürnsricht II, (SG) SV Haselbach III, (SG) TSV Klardorf, JFG Oberpfälzer Seenland II, JFG Schwarzachtal Oberpfalz II



D-Junioren



Kreisliga: (SG) ASV Burglengenfeld (N), ASV Cham II, DJK Vilzing, JFG Drei Wappen Oberpfalz, JFG Schwarzachtal Oberpfalz, (SG) SC Ettmannsdorf, (SG) SF Weidenthal-Guteneck (N), SSV Schorndorf (N), SV Schwarzhofen, 1. JFG Osser-Hoher Bogen, (SG) 1. FC Schmidgaden, (SG) 1.FC Schwarzenfeld



Quali-West: (SG) 1. FC Neunburg v.W., (SG) SC Teublitz, (SG) TV 1880 Nabburg, FC OVI-Teunz, FT Eintracht Schwandorf, JFG Hammersee, SG Silbersee 08, SpVgg Bruck, SpVgg Pfreimd, SpVgg Schönseer Land 2012, TSV Winklarn



SAD Quali-1: (SG) 1.FC Schwarzenfeld II, (SG) ASV Burglengenfeld II, (SG) SC Ettmannsdorf II, (SG) SC Teublitz II, (SG) TSV Klardorf, SpVgg Pfreimd II, TSV Nittenau II



Kleinfeld: (SG) 1. FC Neunburg v.W. II, (SG) 1. FC Pertolzhofen, (SG) 1. FC Schmidgaden II, (SG) SF Weidenthal-Guteneck II, (SG) TV Waldmünchen II, JFG Oberpfälzer Seenland II, SV Schwarzhofen II

Bei der Sommertagung der Fußballjunioren im Kreis Cham/Schwandorf wurden die Weichen für die neue Saison gestellt. Die sinkende Zahl der Mannschaften macht den Verantwortlichen Sorgen.

Die Vereine müssen verstärkt den Weg über die Schulen gehen. Josef Wocheslander

"Im Kleinfeldbereich der E- und F-Junioren muss der Spielbericht genauer und schneller ausgefüllt werden, hier gab es viel Mehraufwand", monierte Spielleiter Tobias Buchfink. Bei Bedarf wird eine Schulung für den elektronischen Spielbericht bei der SpVgg Bruck angeboten.Für das Jugendsportgericht berichtete Vorsitzender Franz Steinbach, dass in der gesamten Oberpfalz 537 Sportgerichtsfälle verhandelt wurden. In den Kreisligen des Kreises Cham/Schwandorf gab es 12 Fälle von Nichtantreten (Vorjahr: 9) und 5 Rote Karten (Vorjahr: 10). In den Gruppen traten 25 Mannschaften nicht an, 13 Platzverweise wurden verhängt. "Die Anzahl der Mannschaften im Kreis Cham/Schwandorf zeigt erneut einen drastischen Rückgang von 410 auf 380. Die Vereine müssen verstärkt den Weg über die Schulen gehen", erklärte Kreisspielleiter Josef Wocheslander.Unter dem Punkt Neues aus Verband und Bezirk wies Kreisjugendleiter Karl Helmberger auf den Kreistag mit Neuwahlen am 15. Januar 2018 in Neunburg hin. Ein Runder Tisch für die Jugendtrainer der C- bis A-Junioren mit einem Vertreter des Verbandsjugendausschusses findet am Freitag, 25. August, in Beucherling statt. Anmeldungen dazu sind bis 21. August an die Bezirksgeschäftsstelle zu richten. Im Bereich Passwesen wird jedem Verein empfohlen, die Spielerliste im Internet mit Fotos zu ergänzen.Im E- und F-Jugendbereich dürfen maximal zwei Spieler der ersten Mannschaft im nächsten Spiel der zweiten Mannschaft eingesetzt werden. Bei den D- bis A-Junioren darf ein Spieler, der in der ersten Halbzeit der ersten Mannschaft eingesetzt worden ist, für zehn Tage nicht in der zweiten Mannschaft spielen. Sollte in der Herbst-Qualifikation ein Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht stattfinden können, wird es zunächst am gleichen Wochenende beim Gegner angesetzt. Erst wenn auch dort nicht gespielt werden kann, fällt das Spiel aus.Die Hallen-Kreismeisterschaften der A- und B-Junioren finden am 16. Dezember in Neunburg statt. Die C- und D-Junioren spielen am 13. oder 14. Januar 2018 in Furth i.W. um den Titel. Die Kreismeisterschaft der E-Junioren findet im Dezember beim ASV Cham statt. Saisonbeginn ist bei den A-Junioren am ersten September-Wochenende, bei den B-Junioren eine Woche später und in allen anderen Altersklassen nach Schulbeginn.