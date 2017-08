Sport Schwandorf

04.08.2017

9

0 04.08.2017

Kein Unentschieden gab es am ersten Spieltag der Kreisklasse West. In der zweiten Runde treffen am Sonntag in zwei Begegnungen siegreiche Teams des ersten Durchgangs aufeinander. Der TV Wackersdorf (3./3) empfängt die DJK Dürnsricht (7./3) und der SV Fischbach (2./3) den SV Leonberg (4./3). Der erste Spitzenreiter, die SG SAD I/Ettmannsdorf III (1./3) darf beim SC Kreith (8./0) auf einen weiteren Dreier hoffen, ebenso die SpVgg Pfreimd II (4./3) beim SV Altenschwand (9./0) oder der SV Haselbach (6./3) beim SV Trisching (10./0). Kellerduelle - wenn man schon davon sprechen kann - liefern sich der SV Diendorf (10./0) und die SG Pertolzhofen/Niedermurach (12./0) sowie die Eintracht Schwandorf (14./0) gegen Aufsteiger FC Wernberg II (13./0), der nicht weiteres Lehrgeld bezahlen und etwas Zählbares aus der Kreisstadt mitnehmen will.

SV Fischbach So. 15.15 SV LeonbergAufgrund der Neuzugänge sieht Fischbachs Trainer Andy Miksch den Gast aus Leonberg als Favoriten in dieser Partie. Dennoch will sein Team eine ähnlich gute Leistung wie zuletzt in Pertolzhofen abliefern und den Fans möglichst einen Sieg schenken. Ein zähes und enges Spiel erwartet Gästetrainer Christian Beer beim ebenfalls erfolgreich gestarteten SV Fischbach. Beim SVL gibt es einige Verletzungsprobleme, weshalb der neue Leonberger Coach mit einem Punkt zufrieden wäre.SV Trisching So. 15.15 SV HaselbachNach der auch in der Höhe verdienten 0:3-Niederlage in Leonberg hat der SV Trisching mit dem SV Haselbach den nächsten Hochkaräter vor der Brust. Die Favoritenrolle schiebt der neue Trischinger Trainer Gerry Lösch den Gästen zu, die nach dem Derbysieg gegen Kreith mit viel Selbstvertrauen anreisen werden. Der SVT will dennoch nichts unversucht lassen, um etwas Zählbares zu ergattern. Personell ändert sich nichts. Die Gäste landeten gegen Kreith mit einer blutjungen Truppe einen unerwarteten Derbysieg. Dabei haben sich aber gleich fünf Akteure verletzt und einige andere fehlen aus anderen Gründen. Mit der zu erwartenden Rumpftruppe wäre ein Punkt schon ein Erfolg.SC Kreith So. 15.15 SG SAD I/Ettmanns. IIINach der unnötigen Derbyniederlage gegen Haselbach kommt mit der SG der nächste Titelfavorit nach Kreith. "Spielerisch können wir da nicht Paroli bieten", befürchtet Trainer Ernst Schubert, der auf "Kampf bis zur letzten Minute" setzt. Auch ohne die zusätzlich fehlenden Faderl und Krutsch will sich der SC so teuer wie möglich verkaufen. Ein super Spiel machte die SG gegen die Eintracht und auch in Kreith wird ein Dreier angestrebt. Dabei gilt es, von Beginn an besser ins Spiel zu kommen und die Chancenverwertung zu verbessern. Einige Urlauber stehen nicht zur Verfügung.TV Wackersdorf So. 15.15 DJK DürnsrichtDer Start ist dem TV Wackersdorf mit dem Sieg bei Aufsteiger FC Wernberg II gelungen. Nun wollen die "Knappen! auch im ersten Heimspiel punkten. Gegen Dürnsricht sieht sich die Truppe von Trainer Matthias Pautsch zwar als Außenseiter, aber dieses Spiel wird zeigen, ob der TV vorne mithalten kann. Gästetrainer "Girgl" Winkler sah beim glücklichen Auftaktsieg gegen Altenschwand bei seiner Mannschaft noch viel Sand im Getriebe. Die gezeigte Nervosität und Verunsicherung gilt es in Wackersdorf abzulegen und mit einem Dreier einen optimalen Start hinzulegen.SV Altenschwand So. 15.15 SpVgg Pfreimd IIAltenschwands neuer Trainer Thomas Haller trauert ein wenig den in Dürnsricht möglichen Punkten nach. Im Heimspiel gegen die Pfreimder Reservisten hofft der SVA-Coach deshalb auf mehr Fortune seiner Truppe. Zumindest stehen die Vorzeichen mit komplett fittem Kader nicht schlecht. Den Schwung vom Auftaktsieg gegen Diendorf wollen die Gäste mitnehmen und auch in Altenschwand punkten. "An der ersten Halbzeit kann aufgebaut werden", meint Trainer Tobias Bernklau, der gegen den unbekannten Gegner keine leichte Aufgabe erwartet.SV Diendorf So. 15.15 Pertolzh./N'murachDiendorfs Trainer Udo Braunschläger erwartet gegen die ebenfalls mit einer Niederlage gestartete SG eine ganz andere Einstellung wie in Pfreimd. Um nicht von Beginn an in der Tabelle hinten zu stehen, macht er seiner Truppe sogar einen Dreier zur Pflicht. Es fehlen einige Spieler wegen Verletzung und Urlaub. Nach dem kollektiven Aussetzer der Mannschaft zum Saisonstart ist bei der SG Pertolzhofen/Niedermurach Ernüchterung eingekehrt. Das Gute ist, dass die SG jetzt wieder die Chance zur Wiedergutmachung hat und es nur besser werden kann. Die Situation im Kader bleibt allerdings unverändert angespannt.Eintr. Schwandorf So. 16.15 FC Wernberg IIGegen den Aufsteiger will die Eintracht an der ersten Halbzeit vom Derby aufbauen, dieses Spiel über die gesamte Distanz durchziehen und den Gast keinesfalls unterschätzen. Dabei gilt es die leichten individuellen Fehler abzustellen und sich mit einem Dreier zu belohnen. Die Einstellung seiner Mannschaft bei der verdienten Heimniederlage gegen Wackersdorf war für FC-Trainer Franz Schwirtlich in Ordnung. Im Gastspiel bei der Eintracht hat die Bezirksliga-Reserve erneut Personalprobleme durch Verletzungen, dazu fehlt Urlauber Winkler. Dennoch will der FC mindestens einen Punkt mitnehmen.