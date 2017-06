Sport Schwandorf

In der vergangenen Saison lieferten sich der 1. FC Schwarzenfeld und der SV Raigering ein packendes Duell um den Titel in der Bezirksliga Oberpfalz Nord. Nach Meister Schwarzenfeld schaffte auch Raigering in der Relegation den Aufstieg. Damit treffen sich beide Teams in der Landesliga Mitte wieder.

Der Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat die fünf Landesligen Nordwest, Nordost, Mitte, Südwest und Südost für die Saison 2017/18 eingeteilt. Die 87 Vereine wurden in drei 18er- (Nordwest, Mitte und Südost), eine 17er- (Südwest) und eine 16er-Liga (Nordost) eingeteilt. Wie in jedem Jahr gibt es Härtefälle."Die Einteilung der fünf Landesligen ist jedes Jahr eine Herkulesaufgabe. Wie immer haben wir versucht, die Wünsche der Vereine zu berücksichtigen. Leider mussten auch dieses Jahr wieder Umgruppierungen vorgenommen werden. Ich denke, das ist uns auch dieses Jahr trotz der Härtefälle gut gelungen. So ist aber auch zu erklären, dass wir mit drei 18er- und je einer 17er- und 16er-Liga in die Landesliga-Saison 2017/18 gehen", erklärte Verbandsspielleiter Josef Janker. Die fünf Landesligen starten am Wochenende 15./16. Juli in die neue Saison. Der letzte Spieltag findet am 19. Mai 2018 statt.Die Gruppe Nordwest wurde von 17 auf 18 Vereine erhöht. Der Aufsteiger TuS Feuchtwangen wurde dieses Mal dem Nordwesten und nicht dem Südwesten zugeordnet. Denn so gibt es das Derby gegen den Mitaufsteiger ESV Ansbach-Eyb. Die Nordost-Staffel wurde auch aufgrund der vielen Bayernliga-Absteiger von 18 auf 16 Klubs reduziert.Unverändert mit 18 Teams spielt die Landesliga Mitte. Neu sind die beiden Bayernliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg II und TSV Bogen. Aus den Bezirksligen kommen die Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld, SV Raigering und FC Tegernheim dazu. In der Gruppe Südost wird es wie bisher 17 Vereine geben. Dorthin wurde der TSV Aiglsbach als Aufsteiger aus der niederbayerischen Bezirksliga West eingeteilt. Die Liga Südwest hat wie bisher 17 Mannschaften.

Landesliga Mitte (18 Vereine)

SV Donaustauf, ASV Cham, SV Fortuna Regensburg, 1. FC Bad Kötzting, ASV Burglengenfeld, TSV Bad Abbach, TSV Waldkirchen, FC Sturm Hauzenberg, SC Ettmannsdorf, SV Hutthurm, TSV Kareth-Lappersdorf, SV Neukirchen b. Hl. Blut, SV Etzenricht, 1. FC Schwarzenfeld (Aufsteiger), FC Tegernheim (Aufsteiger), SV Raigering (Aufsteiger), SSV Jahn Regensburg II (Absteiger), TSV Bogen (Absteiger)Landesliga Nordost (16 Vereine)TSV Nürnberg-Buch, ATSV Erlangen, Baiersdorfer SV, TSV Neudrossenfeld, SC 04 Schwabach, SpVgg Selbitz, FSV Bayreuth, SV Mitterteich, SpVgg Oberfranken Bayreuth II, SV Memmelsdorf, 1. FC Lichtenfels, SpVgg Erlangen (Aufsteiger), SV Friesen (Aufsteiger), TSV Sonnefeld (Aufsteiger), 1. SC Feucht (Absteiger), VfL Frohnlach (Absteiger)Landesliga Nordwest (18 Vereine)TSV Abtswind, DJK Schwebenried/Schwemmelsbach, TSV Kleinrinderfeld, FC Fuchsstadt, TuS Röllbach, TSV Unterpleichfeld, ASV Rimpar, TG Höchberg, TSV Karlburg, ASV Veitsbronn-Siegelsdorf, SG Quelle Fürth, ASV Vach, SV Euerbach/Kützberg (Aufsteiger), TSV Heimbuchenthal (Aufsteiger), TSV Lengfeld (Aufsteiger), TuS Feuchtwangen (Aufsteiger), ESV Ansbach-Eyb (Aufsteiger), SV Alemannia Haibach (Absteiger)Landesliga Südwest (17 Vereine)Türkspor Augsburg 1972, FV Illertissen II, SC Ichenhausen, SV Egg a. d. Günz, TSV 1861 Nördlingen, SC Olching, TSV Aindling, FC Memmingen II, SV Mering, SpVgg Kaufbeuren, FC Stätzling, SV Raisting, TSV Gilching-Argelsried, SC Oberweikertshofen, SV Cosmos Aystetten (Aufsteiger), TV Bad Grönenbach (Aufsteiger), FC 1920 Gundelfingen (Absteiger)Landesliga Südost (18 Vereine)ASV Dachau, SpVgg Landshut, FC Deisenhofen, SV Türkgücü-Ataspor München, TSV Kastl, TuS Geretsried, VfB Hallbergmoos, SE Freising, SV Erlbach, FC Töging, ESV Freilassing, SB DJK Rosenheim, SV Manching (Aufsteiger), TSV Moosach/Grafing (Aufsteiger), TSV Grünwald (Aufsteiger), TSV Neuried (Aufsteiger), TV Aiglsbach (Aufsteiger), TuS 1860 Pfarrkirchen (Aufsteiger)