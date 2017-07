Sport Schwandorf

30.07.2017

8

0 30.07.2017

Sehr torreich verlief der Auftaktspieltag in der Kreisliga West. 33 Tore fielen in den sieben Begegnungen, davon allein zehn in Kleinwinklarn.

Erster Tabellenführer der Kreisliga West ist der beinahe abgestiegene ASV Burglengenfeld II (3) nach dem 5:0 über den 1. FC Rötz (0). Knapp dahinter rangieren die SF Weidenthal (3), die sich im Nachbarschaftsderby bei der SG Gleiritsch/Trausnitz (0) mit 4:0 durchsetzten. Schwache Abwehrreihen prägten das Geschehen beim 4:6 des SC Kleinwinklarn (0) gegen den SV Neubäu (3). Hier zeigte sich, dass die Gäste ihrem Ruf als Titelfavorit Nummer eins gerecht werden können.Bereits am Freitag hatte der Meister SC Ettmannsdorf II (3) die Saison mit einem mühevollen 4:2-Sieg über den FC OVI-Teunz eröffnet. Nur teilweise geglückt ist der Einstand des Stullner Trainers Christian Zechmann. Sein Team musste sich gegen die SpVgg Neukirchen-Balbini (1) mit einem 1:1 zufrieden geben. Das gleiche Ergebnis vermeldet der TV Nabburg (1) nach dem Derby auf eigenem Platz gegen den Mitaufsteiger SV Kemnath/Buchberg (1). Durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit musste die SG Schönthal/Premeischl (1) mit einem 2:2 gegen den TSV Tännesberg zufrieden sein, nachdem es bis dahin 2:0 für den Vizemeister geheißen hatte.TV Nabburg 1.1 (0:0) SV Kemnath/Bu.Tore: 1:0 (65.) Kamil Krysl, 1:1 (78.) Manuel Rom - SR: Karl-Heinz Späth (DJK Arnschwang) - Zuschauer: 100Mit einem gerechten Unentschieden starteten die beiden Aufsteiger in die neue Saison. Zunächst war der TV Nabburg das bessere Team. Die Heimelf kombinierte gefällig, während es der Gast immer wieder mit weiten Pässen versuchte. Torchancen ergaben sich nur ansatzweise, hier hatten die Gastgeber leichte Vorteile. Nach der torlosen ersten Hälfte wurde das Spiel ausgeglichener, weil auch der heimische TV seine spielerische Klasse vergessen ließ und sich dem Gegner anpasste. In der 65. Minute brachte Kamil Krysl die Nabburger in Führung. Kemnath wurde nun stärker, hatte einige gute Möglichkeiten und schaffte durch Manuel Rom in der 78. Minute den 1:1-Ausgleich. Glück hatte der TV bei einigen umstrittenen Abseitsentscheidungen gegen die Kemnather.TSV Stulln 1:1 (1:1) Neukirchen/BalbiniTore: 0:1 (6.) Sebastian Kropf, 1:1 (19.) Christian Zechmann - SR: Adolf Kiener (1. FC Schwandorf) - Zuschauer: 200Zwei gleichstarke Mannschaften standen sich in Stulln gegenüber, so dass die Punkteteilung auch dem Spielverlauf entsprach. Insgesamt waren nur wenig Torraumszenen zu sehen, das Geschehen spielte sich im Mittelfeld ab. Die beste Phase gab es gleich zu Beginn. Nach sechs Minuten brachte Sebastian Kropf die SpVgg Neukirchen-Balbini in Führung. Danach kam der TSV Stulln besser ins Spiel und glich durch Christian Zechmann aus. Im zweiten Durchgang blieben Torchancen hüben wie drüben Mangelware. Erst in der Schlussphase war die Heimelf dem Sieg näher, sie konnte jedoch keine der guten Möglichkeiten verwerten. Mit dem Unentschieden waren beide Seiten zufrieden.SG Gleiritsch/Traus. 0:4 (0:1) SF WeidenthalTore: 0:1 (24.) Tobias Werner, 0:2 (60.) Thomas Grossmann, 0:3 (63.) Oliver Eckl, 0:4 (80.) Florian Hösl - SR: Dominik Schwarz (Cham) - Zuschauer: 170Eine ganz schwache Leistung zeigte die SG Gleiritsch/Trausnitz im Derby gegen die Sportfreunde Weidenthal. In dem Match erwiesen sich die Gäste im ersten Durchgang als lauf- und einsatzfreudiger als der Gegner, der erst nach der Pause kurzzeitig besser wurde. Das 0:1 durch Tobias Werner resultierte aus einem Abwehrfehler der Platzherren. Eine weitere gute Chance vergab Hösl zehn Minuten vor dem Wechsel. Nur von kurzer Dauer war das Aufbäumen der SG nach dem Wiederanpfiff. In der Offensive wollte nichts gelingen. Ein direkt verwandelter Freistoß von Thomas Grassmann brachte nach einer Stunde das 0:2, drei Minuten später sorgte Oliver Eckl mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. Weidenthal blieb am Drücker, verzeichnete einen Lattentreffer durch Stefan Schmittner und setzte in der 80. Minute den Schlusspunkt mit dem 0:4 durch Florian Hösl, der einen Konter erfolgreich abschloss.ASV Burglengenfeld II 5:0 (3:0) 1. FC RötzTore: 1:0 (24.) Patrick Schleicher, 2:0 (25.) Florian Biersack, 3:0 (34.) Manuel Götzfried , 4:0 (75.) Andreas Bock, 5:0 (86./Eigentor) - SR: Dominik Götz (TSV Stulln) - Zuschauer: 50Nur wenig Probleme hatte der ASV II beim klaren Heimerfolg gegen Rötz. Von Beginn an war die Heimelf spielbestimmend, von den Gästen war in der Offensive nicht viel zu sehen. Ein Doppelschlag von Patrick Schleicher und Florian Biersack Mitte der ersten Halbzeit brachte das 2:0. Zehn Minuten später erhöhte Manuel Götzfried auf 3:0. Weitere gute Gelegenheiten ließ der ASV ungenutzt. Im zweiten Durchgang änderte sich nichts, die Gastgeber spielten nach vorne und setzten die Rötzer Abwehr unter Druck. Nur selten kam der Gast zu Konterangriffen. Das 4:0 erzielte Andreas Bock in der 75. Minute, den Schlusspunkt setzten die Rötzer selbst mit einem Eigentor.

Kleinwinklarn 4:6 (2:4) SV Neubäu

Tore: 0:1 (2.) Tomas Bahleda, 1:1 (3.) Christoph Lenz, 1:2 (22./Eigentor), 1:3 (31.) Tomas Bahleda, 2:3 (42.) Marco De Giorgi, 2:4 (43.) Michael Ferstl, 2:5 (49.) Tomas Bahleda, 3:5 (75.) Marco De Giorgi, 3:6 (80.) Hristo Gabarov, 4:6 (89.) Markus Rüdiger - SR: Gerhard Rank (FC Ränkam) - Zuschauer: 100(aho) Einen torreichen Saisonstart bekamen die Zuschauer in Kleinwinklarn zu sehen. Obwohl der heimische SC gegen den SV Neubäu eine 4:6-Niederlage bezog, enttäuschte die Mannschaft nicht. Der Gast zeigte sich spiel- und lauffreudig, er hatte in der Offensive klare Vorteile. Allerdings wurden die Tore der Gäste teilweise durch Abwehrfehler der Heimelf begünstigt. Schon in der Anfangsphase fielen die ersten Tore. Tomas Bahleda traf zum 0:1, postwendend glich Christoph Lenz zum 1:1 aus.Neubäu hatte mit dem dreifachen Torschützen Bahleda und Hristo Gabarov die besten Akteure in seinen Reihen. Kleinwinklarn geriet ständig in Rückstand, kämpfte sich aber immer wieder heran. Am Ende war der Sieg des SV Neubäu verdient, der Gast bewies bei vielen Aktionen seine Klasse.SG Schönthal 2:2 (2:0) TSV TännesbergTore: 1:0 (4.) Jürgen Wutz, 2:0 (28.) Manuel Hofmann, 2:1 (91.) Peter Rackl, 2:2 (92.) Michael Eichhorn - SR: Helmut Dobmeier (1. FC Schwarzenfeld) - Zuschauer: 100(aho) Der Vizemeister sah in diesem ersten Saisonspiel gegen den TSV Tännesberg schon wie der sichere Sieger aus. Durch die Tore von Jürgen Wutz und Manuel Hofmann führte die SG Schönthal/Premeischl zur Pause mit 2:0. In dieser ersten Halbzeit bestimmte klar die Heimelf das Geschehen, während sich der Absteiger kaum durchsetzen konnte.Im zweiten Durchgang wurde der Gast etwas offensiver, doch die besseren Möglichkeit besaß die SG, die eine vorzeitige Entscheidung verpasste. Das sollte sich negativ auswirken. Es lief die Nachspielzeit, als Tännesberg durch Peter Rackl auf 1:2 verkürzte. Weil der SR noch nicht abpfiff, stürmte Tännesberg nochmals nach vorne und kam durch Michael Eichhorn sogar noch zum schmeichelhaften 2:2-Ausgleich.