18.06.2017

18.06.2017

Ettmannsdorf. Nur vier Wochen hat die Sommerpause für die Landesligafußballer des SC Ettmannsdorf gedauert. Heute um 19 Uhr beginnt die Vorbereitungsphase unter dem neuen Trainer Thorsten Baierlein auf die Mitte Juli beginnende Saison 2017/18.

Vielen ist das erfolgreiche Ende der vergangenen Spielzeit mit dem Klassenerhalt noch in guter Erinnerung. Was Trainer Timo Studtrucker und seine Mannen durch eine wahre Energieleistung geschafft haben, ist anerkennenswert. Das alles zählt jedoch nicht mehr, in wenigen Wochen geht es erneut um ein gutes Abschneiden in der Landesliga.In den vergangenen Tagen hat sich einiges getan beim SC Ettmannsdorf. Nicht nur der Trainer ist neu, auch im Umfeld der Mannschaft gibt es Veränderungen. So hat sich Abteilungsleiter Klaus Köhler von der Führungsposition verabschiedet und Platz gemacht für Georg Fleischmann. Neu geschaffen wurde die Position des Teammanagers, die mit Bernhard Heinisch namhaft besetzt wurde. Der erfahrene Stürmer, der zuletzt beim 1. FC Schwarzenfeld für die nötigen Treffer sorgte, hat in Ettmannsdorf nicht als Spieler, sondern als Funktionär angeheuert. Von ihm werden viele neue Ideen und Impulse für die Mannschaft erwartet.Der Spielerkader wurde ergänzt und verstärkt durch Philipp Peter und Jeremy Schmidt aus Schwarzenfeld, Dennis Kramer aus Amberg sowie Alexander Kiendl, der vom SC Kreith/Pittersberg zurück gekehrt ist. Mit 26 Jahren befindet sich der Angreifer im besten Fußballeralter. Er soll in der Offensive für Furore und Tore sorgen. Kiendl selbst betonte, dass er es noch einmal wissen will.Zwei hoffnungsvolle Talente haben den Weg von der SpVgg Pfreimd zum SCE gefunden. Lukas Schreyer (19) ist für die Abwehr vorgesehen, er fühlt sich auf der Verteidigerposition sehr wohl. Über die Nachwuchsteams der SpVgg Pfreimd, 1. FC Schwarzenfeld und SpVgg SV Weiden kehrte er dann nach Pfreimd zurück, jetzt wagt er zusammen mit seinem Bruder Maximilian den Schritt zum Landesligisten. Der 21-jährige Defensivakteur ging im Juniorenbereich den gleichen Weg. Auch er stellt sich jetzt der neuen Herausforderung in Ettmannsdorf.Das Trainerteam der ersten Mannschaft bilden Thorsten Baierlein und Alexander Friedl, der erneut als Co-Trainer zur Verfügung steht.