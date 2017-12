Sport Schwandorf

11.12.2017

15

0 11.12.201715

"Die geringe Zahl von Austritten spricht für das gute Betreuungs- und Förderkonzept der Gruppe", sagt Florian Fleischmann. Der Obmann der Fußballschiedsrichter im Landkreis zog bei der Hauptversammlung am vergangenen Montag im Sportheim des ASV Fronberg eine positive Bilanz und wurde bei den Neuwahlen im Amt bestätigt.

Von den 255 Mitgliedern der Gruppe sind 163 aktiv. Sie haben in diesem Jahr 4090 Spiele geleitet. Die meisten Einsätze verzeichneten Maik Kreye (108), Tobias Buchfink (96), Tobias Thanner (94), Ralf Waworka (91) und Thomas Ernst (90). Obmann Florian Fleischmann (SC Kreith-Pittersberg) pfeift als einziger in der Regionalliga. Die Qualifikation für die Bayernliga haben Philipp Götz (SC Ettmannsdorf) und Eduard Maier (DJK Gleiritsch) geschafft. Für Spiele der Landesliga werden Manuel Dirnberger (TSV Nittenau), Thomas Fischer (ASV Burglengenfeld) , Markus Haase (ASV Burglengenfeld) und Felix Scharf (TV Nabburg) eingeteilt. Als Beweis für "den sehr guten Leistungsstand in der Gruppe" nannte der Obmann stellvertretend drei Beispiele. Philipp Götz wurde zum U18-Länderpokal nach Duisburg eingeladen, Anna-Lena Hösl und Lisa Manner waren Spielleiterinnen bei den Bayerischen Meisterschaften im Futsal. Nach einem Nachwuchslehrgang im März schlossen sich sieben Neulinge der Gruppe an.Obmann Florian Fleischmann appellierte an die Aktiven, die Fortbildungsabende in Fronberg und Wackersdorf sowie die Trainingsangebote stärker zu nutzen. Die Mitglieder der Schiedsrichtergruppe legen auch Wert auf Geselligkeit, unternehmen gemeinsam Ausflüge und veranstalten am 5. Januar 2018 wieder einen Preisschafkopf.Der Vorsitzende des Fußballkreises Schwandorf/Cham, Josef Wocheslander (Pösing), zollte den Schiedsrichtern Respekt und betonte: "Die Anforderungen steigen und die Hemmschwelle der Zuschauer sinkt". Der Schiedsrichter sehe sich zunehmend "Anfeindungen und beleidigenden Kommentaren" ausgesetzt. Da mache auch der Landkreis Schwandorf keine Ausnahme. Josef Wocheslander, der sich nach 44 Jahren Funktionärstätigkeit zurückziehen will, stellte fest: "Es war schön, mit der Schiedsrichtergruppe Schwandorf zusammenzuarbeiten".Dieses Kompliment machte der Gruppe auch Bezirksschiedsrichterobmann Andreas Allacher (Schwandorf) , der sich mit einer erfreulichen Nachricht an die Aktiven wandte: "Es wird eine Spesenerhöhung geben". Dass es ohne Schiedsrichter keinen Fußballbetrieb geben würde, darauf wiesen Landrat Thomas Ebeling und OB Andreas Feller hin.Einstimmig wurde Florian Fleischmann für die nächsten vier Jahre im Amt des Obmanns der Kreisgruppe Schwandorf bestätigt. Beisitzer und Spieleeinteiler sind Thomas Fischer (ASV Burglengenfeld) und Tobias Thanner (SC Kreith-Pittersberg). Lehrwart ist Philipp Götz (SC Ettmannsdorf). Dem Team gehören ferner Kassier Dominik Fischer (FC Wernberg), Schriftführerin und Frauenbeauftragte Lisa Manner (FC Schwarzenfeld), die Jugendkoordinatoren Reinhard Modl (Spvgg Pfreimd) und Adolf Kiener (FC Schwandorf), Vergnügungswart Josef Heigl (TSV Dieterskirchen) und Thomas Ernst (SV Fischbach) an.