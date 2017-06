Sport Schwandorf

08.06.2017

5

0 08.06.2017

Ettmannsdorf. Langsam nimmt auch beim Landesligisten SC Ettmannsdorf das Wechselfieber Fahrt auf. Die ersten beiden Neuzugänge stehen fest.

Die Verantwortlichen des SC Ettmannsdorf, der im Juli in seine fünfte Landesliga-Saison geht, waren in den vergangenen Wochen nicht untätig und haben viele Gespräche geführt. Jetzt können die ersten Neuzugänge präsentiert werden. Am Dienstag trafen sich die Abteilungsleitung um Georg Fleischmann und dem neuen Trainer Thorsten Baierlein zur Vorstellung von Philipp Peter und Jeremy Schmidt, die vom 1. FC Schwarzenfeld nach Ettmannsdorf wechseln.Dabei ist Philipp Peter ein alter Bekannter. Er spielte vor einiger Zeit vier Jahre für den SCE und konnte mehrere Erfolge feiern, darunter den Aufstieg in die Landesliga. Der 29-jährige Abwehrspieler ist individuell einsetzbar, sehr kopfballstark und bringt jede Menge Erfahrung mit, auf die der neue Trainer Thorsten Baierlein baut.Neu ist dagegen Jeremy Schmidt, der als Verstärkung für die Offensive gilt. Der 21-jährige Linksfuß spielte in der Jugend beim FC Amberg, bevor er nach Schwarzenfeld wechselte und dort viele wichtige Tore erzielte. Auf diese hofft auch der SCE in der neuen Saison. Seine Lieblingsposition sieht Schmidt im offensiven Mittelfeld und im Angriff.Hocherfreut über die Neuverpflichtungen ist Trainer Baierlein, der beide Spieler gut kennt und sie als echte Verstärkungen bezeichnet. Sie sollen die Lücken schließen, die durch den Verlust von Marco Seifert (nach Gebenbach), Daniel Bäumler (pausiert) und Stefan Eichstätter (Karriereende) entstanden sind.