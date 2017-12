Sport Schwandorf

15.12.2017

2

0 15.12.2017

Spielleiter Ludwig Held hat die Mannschaften für die Vorrunde der Futsal-Kreismeisterschaft eingeteilt. Gespielt wird am 6./7. Januar an vier Orten.

Pfreimd ist Titelverteidiger

Der Hallenfußball erfreut sich einer immer stärker werdenden Beliebtheit. Zu den vier Vorrunden-Turnieren in Maxhütte-Haidhof, Schwarzenfeld, Roding und Furth im Wald haben sich 34 Mannschaften gemeldet. "Somit setzt sich der Aufwärtstrend im Hallenfußball im Fußballkreis Cham/Schwandorf immer weiter fort, was sehr erfreulich ist. Der Futsal wird immer mehr angenommen, was sicherlich ein Grund für die positive Entwicklung ist", erklärte Spielleiter Ludwig Held.Die Sieger der vier Vorrunden-Turniere qualifizieren sich für die Endrunde am 14. Januar in Neunburg vorm Wald. Dazu kommen die beiden Zweiten in Maxhütte-Haidhof und Schwarzenfeld, da die Endrunde 2018 im Raum Schwandorf stattfindet. Dieser Modus wechselt jedes Jahr zwischen Cham und Schwandorf. Als Titelverteidiger hat sich die SpVgg Pfreimd bereits für die Endrunde qualifiziert. Das Feld der acht Starter wird mit Gastgeber 1. FC Neunburg vorm Wald komplettiert.Einteilung für die VorrundeSamstag, 6. Januar, in Maxhütte-HaidhofTSV Dieterskirchen, FC Maxhütte-Haidhof, SpVgg Pfreimd, FT Eintracht Schwandorf, TSV Schwandorf, SV Schwarzhofen, SC Sinopsor 57. DJK/SV SteinbergSonntag, 7. Januar, in SchwarzenfeldTV Bodenwöhr, SV Erzhäuser-Windmais, SC Kleinwinklarn, TV Nabburg, FC Neunburg v. W., 1, FC Schwarzenfeld, TSV Stulln, TSV TännesbergSonntag, 7. Januar, in RodingSV Atzenzell-Sattelbogen, DJK Beucherling, FC Chamerau, SC Michelsneukirchen, SpVgg Neukirchen-Balbini, FSV Pösing, DJK Rettenbach, TB 03 Roding, SV Schwarzhofen II, TSV WinklarnSonntag, 7. Januar, in Furth im WaldSG Chambtal, FC Furth im Wald, FC Lederdorn, 1. FC Miltach, FC Ränkam, SV Thenried, SpVgg Willmering-Waffenbrunn, SV WiltingDie Spielpläne für die vier Vorrunden-Turniere folgen in Kürze, kündigte Spielleiter Ludwig Held an.