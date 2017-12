Sport Schwandorf

08.12.2017

4

0 08.12.2017

Seit vielen Jahren ist dieser Termin festgeschrieben im Schwandorfer Veranstaltungskalender. Immer am zweiten Sonntag im Dezember treffen sich die örtlichen Fußballmannschaften zur Stadtmeisterschaft in der Oberpfalzhalle. Heuer steht das Turnier unter der Regie des SC Weinberg. Veranstalter ist der Stadtverband für Sport mit seinem Vorsitzenden Thomas Fink.

Beteiligt sind heuer acht Teams, darunter mit der SG Ettmannsdorf/Schwandorf und der SG Klardorf/Dachelhofen zwei Spielgemeinschaften. Titelverteidiger ist die FT Eintracht Schwandorf, die im Vorjahr verdient ganz vorne landete und sich die Meisterschale sicherte. Es versteht sich von selbst, dass der Kreisklassist erneut zum Favoritenkreis zu zählen ist. Mit Vorschusslorbeeren behaftet sind die SG Ettmannsdorf/Schwandorf, der SC Kreith/Pittersberg und der TSV Schwandorf, die sich in der Vergangenheit als Hallenspezialisten gezeigt haben. Zu beachten sind aber auch alle übrigen Teilnehmer, die es den "Großen" einmal zeigen wollen.Für die Vorrunde wurden die Teams in zwei Gruppen gelost. Hier kommt es zum Aufeinandertreffen der FT Eintracht Schwandorf und der SG Ettmannsdorf/Schwandorf. Weiterhin spielen die SG Klardorf/Dachelhofen und der ASV Fronberg in Gruppe 1. Zur Gruppe 2 gehören der gastgebende SC Weinberg, der TSV 1880 Schwandorf, der SV Haselbach und der SC Kreith/Pittersberg.Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr mit den Spielen der Vorrunde, die um 16 Uhr beendet sein werden. Um 16.15 Uhr beginnen die zwei Halbfinalspiele, ab 16.45 Uhr stehen die Platzierungsspiele und das Endspiel auf dem Programm. Bis auf das Finale, das zwei Mal zehn Minuten dauert, beträgt die Spielzeit zwölf Minuten. Etwa um 18 Uhr steht der neue Hallen-Stadtmeister fest. Bindend für alle Mannschaften sind die Hallenregeln des BFV. Der Eintrittspreis beträgt drei Euro, Frauen und Jugendliche haben freien Eintritt.Einteilung und ZeitplanGruppe 1: SG Ettmannsdorf/Schwandorf, SG Klardorf/Dachelhofen, FT Eintracht Schwandorf, ASV FronbergGruppe 2: SC Weinberg, TSV 1880 Schwandorf, SV Haselbach, SC Kreith/PittersbergBeginn: 13 Uhr; Halbfinale: ab 16.15 Uhr; Finalspiele: ab 16.45 Uhr