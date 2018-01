Sport Schwandorf

26.01.2018

26.01.2018

Für die Basketballer aus Schwandorf steht am Samstag das nächste Oberpfalzderby an. Nach der jüngsten Negativserie soll endlich wieder ein Sieg her.

Für den TSV läuft es in der Bayernliga derzeit nicht rund: Nach einem tollen Saisonstart und fünf Siegen in Folge kam ausgerechnet im Spitzenspiel gegen Neumarkt der Bruch. Die knappe 57:68-Niederlage war der Startschuss einer Negativserie, in der Schwandorf nur eine von sechs Partien für sich entscheiden konnte. Probleme offenbarten sich gerade in der Offensive, die Punkteausbeute war zuletzt mangelhaft. Und: Es fehlt an Konstanz. Nur 57,4 Punkte erzielten die TSV-Spieler bei den fünf Pleiten. In jedem dieser Spiele gab es eine Phase, in der die Schwandorfer gedanklich nicht auf der Höhe schienen, wodurch der Gegner davonzog."Das erleben wir in den letzten Wochen öfter: Wir haben Phasen, in denen wir einfach nicht punkten und dann ist es in der Verteidigung noch schwerer, weil wir uns nicht richtig in der Defensive aufstellen können", so Fischer. Was dem TSV-Coach aber positiv stimmt ist die Einstellung: "Egal, wie weit wir hinten liegen, haben wir uns jedes Mal wieder zurückgekämpft. Aber das ist jedes Mal ein enormer Kraftakt." Voraussichtlich stehen Fischer gegen Regensburg wieder alle Spieler zur Verfügung. Zudem wird Neuzugang Stefan Dokic seine erste Partie in der Bayernliga für den TSV Schwandorf bestreiten. Gute Voraussetzungen also, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.Der Saisonverlauf der Regensburger ist genau umgekehrt. Der Start war mit vier Pleiten aus fünf Partien holprig. Nur gegen Ingolstadt wurde ein Sieg eingefahren. Doch es ging bergauf: Mit vier Siegen aus den nächsten fünf Spielen wurden die unteren Tabellenplätze verlassen. In welcher Besetzung die Baskets antreten werden, ist zudem schwierig zu sagen. Regensburg setzte bisher 19 Spieler ein. Die beiden bisherigen Topscorer Tobias Joha (15,4 Punkte pro Spiel) und Thomas Mayer (13,6) fehlten zuletzt in Augsburg, werden aber am Samstag zurückerwartet.Doch abhängig von den beiden Spielern sind die Baskets sowieso nicht: "Die Regensburger haben einen sehr ausgeglichenen und großen Kader. Da kann jeder mal 20 Punkte machen oder sie gewinnen ein Spiel, indem gar niemand heraussticht und alle scoren", weiß Fischer um die Stärken des Gegners,Trotzdem soll am Samstag ein Sieg der Schwandorfer her. "Wir möchten endlich wieder einen Erfolg feiern. Wenn wir über das gesamte Spiel hinweg voll konzentriert sind, wird das auch klappen", so TSV-Topscorer Alwin Prainer. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der Sporthalle Königswiesen.