Sport Schwandorf

15.09.2017

0 15.09.2017

In der Kreisklasse Mitte kommt es am 8. Spieltag zu einem brisanten Nachbarschaftsduell. Der ungeschlagene Aufsteiger und Überraschungs-Tabellenführer 1. FC Neunburg (19) empfängt den TSV Dieterskirchen (6./11), der zuletzt viermal in Folge nicht verlor und drei Siege am Stück feierte, zum Derby. Die Pfalzgrafenstädter wollen dabei zumindest ihren Vierpunkte-Vorsprung verteidigen, die Gäste möchten ihre kleine Serie fortsetzen.

Wenig zu lachen hat derzeit der TSV Winklarn (14./2), der bereits am Freitag den Tabellenzweiten SG Silbersee (2./15) zu Gast hatte. Die SpVgg Schönseer Land (4./12) kehrte wie der SV Pullenried (8./10) zuletzt in die Erfolgsspur zurück. Die SpVgg will gegen Aufsteiger VfB Wetterfeld (9./9) nachlegen, der SVP beim SV Atzenzell (12./6) nicht leer ausgehen, möglichst aber die drei Punkte mitnehmen.SV Atzenzell So. 15.15 SV PullenriedNach den wichtigen drei Punkten gegen Winklarn will der SV Pullenried in Atzenzell nachlegen, um etwas Abstand zu den hinteren Tabellenplätzen zu halten. Trainer Josef Klier fordert deshalb von seiner Mannschaft, mit voller Konzentration ins Match zu gehen, den Gegner nicht zu unterschätzen, zumal dieser den derzeitigen Top-Torjäger in seinen Reihen hat.SpVgg Schönseer Land So. 15.15 VfB Wetterfeld"Das Spiel in Tiefenbach gegen Silbersee hat gezeigt, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen, wenn jeder an seine Leistungsgrenze geht", freut sich SpVgg-Trainer Georg Salomon. Gegen Wetterfeld erwartet er aber keine einfachere Aufgabe, wobei man die Schlüsselspieler Havlicek und Co. aus dem Spiel nehmen will. TW Kunc und Flöttl fehlen rotgesperrt, ansonsten sollten alle Mann an Bord sein.1. FC Neunburg So. 15.15 TSV Dieterskirchen"Wir freuen uns auf das Derby, wenngleich das mit Sicherheit keine leichte Aufgabe für uns wird", weiß Neunburgs Trainer Tom Bauer um die derzeitige Stärke des Nachbarn. Der FCN will aber an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen und mit dem Heimvorteil die drei Punkte holen."Die klare Favoritenrolle liegt beim Gastgeber", zollt Dieterskirchens Trainer Askin Ergül dem Gegner viel Respekt, "aber Angst haben wir nicht. Meine Truppe ist in einer guten Verfassung und wir hoffen auf ein gutes Spiel", ist der TSV-Coach zuversichtlich. Nur nicht verlieren, ist das TSV-Motto.