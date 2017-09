Sport Schwandorf

24.09.2017

24.09.2017

Das Spitzenduo der Kreisklasse Mitte feierte am 9. Spieltag Kantersiege und unterstrich somit ihre Anwartschaft die vorderen Plätze. Besonders eindrucksvoll präsentiert sich bisher Aufsteiger 1.FC Neunburg (1./25), der beim TSV Falkenstein (7./12) mit 7:1 gewann.

Vier Punkte dahinter bleibt die SG Silbersee (2./21) nach dem 7:0-Heimsieg über den SV Atzenzell (12./9).Das Derby zwischen dem TSV Dieterskirchen (6./14) und der SpVgg Schönseer Land (5./15) entschied die Heimelf mit 2:1 für sich und beendete die Erfolgsserie der Gäste. Mit einem 2:2 kehrte der SV Pullenried (19./11) vom SSV Schorndorf (13./6) heim, während der TSV Winklarn (14./3) durch das torreiche 4:4 beim VfB Wetterfeld (11./10) den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze nicht verkürzen konnte.TSV Falkenstein 1:7 (0:3) 1. FC NeunburgTore: 0:1, 0:2 (13./38.) Yulian Kurtelov, 0:3 (42.) Patrik Gabriel, 0:4 (47.) Qerim Halimi, 0:5, 0:6 (52./55.) Patrik Gabriel, 1:6 (71.) Stefan Solleder, 1:7 (82.) Patrik Gabriel - SR: Hans-Peter Nelz (SV Wiesent) - Zuschauer: 120 - Gelb-rot: (75.) Andreas Kulzer (Falkenstein)(lfj) Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht und ließen dem Gastgeber keine Chance auf etwas Zählbares. Zweimal Kurtelov und Gabriel sorgten mit dem 3:0-Halbzeitstand schon für die Vorentscheidung, Halimi und zweimal Gabriel machten schon kurz nach dem Seitenwechsel den Sack endgültig zu. Solleder gelang wenigstens den Ehrentreffer für die Heimelf, bevor Gabriel mit seinem vierten Torerfolg gegen eine schwache Heimelf den 1:7-Endstand markierte.TSV Dieterskirchen 2:1 (2:1) SpVgg Schönseer LandTore: 0:1 (19.) Petr Steinberger, 1:1 (27.) Marco Mehltreter, 2:1 (29.) Florian Kaiser - SR: Dominik Götz (TSV Stulln) - Zuschauer: 150 - Gelb-rot: (89.) Markus Hellerbrand, Schönsee.(lfj) Die ersten 25 Minuten gehörten klar den Gästen, die einige gute Möglichkeiten zu einer höheren Führung vergaben. Als der bemühte TSV mit einem Doppelschlag von Mehltreter und Kaiser in wenigen Minuten die Partie drehte, wurde diese ausgeglichener und es ergaben sich zwar einige, aber kaum noch zwingende Chancen für beide Mannschaften. So blieb es beim insgesamt schmeichelhaften 2:1-Sieg des TSV, wobei ein Unentschieden sicherlich gerechter gewesen wäre.VfB Wetterfeld 4:4 (2:2) TSV WinklarnTore: 1:0 (7.) Jan Havlicek, 1:1 (17.) Dennis Dietz, 1:2 (33.) Philipp Müller, 2:2 (35.) Jan Havlicek, 2:3 (48.) Tim Fleischmann, 3:3 (51.) Filip Webr, 4:3 (76.) Jan Havlicek, 4:4 (88.) Johannes Hutzler - SR: Johann Weingärtner (SG Regental) - Zuschauer: 90.(lfj) Beide Teams lieferten sich zunächst einen offenen Schlagabtausch, wobei die unsicheren Abwehrreihen keinen guten Tag erwischten und jeweils vier Gegentreffer zuließen. Nachdem der VfB am Ende schon wie der sichere Sieger aussah, aber beim Stand von 4:3 etliche klare Chancen zur Entscheidung liegen ließ, wurde er bestraft, als J.Hutzler eine der wenigen Offensivaktionen der Gäste mit dem 4:4-Endstand abschloss.SSV Schorndorf 2:2 (1:1) SV PullenriedTore: 0:1 (9.) Markus Hoffmann, 1:1 (34./Foulelfmeter) Thomas Seeholzer, 2:1 (60.) Christoph Fischer, 2:2 (85.) Dominik Grätsch - SR: Dominik Schwarz (1. FC Zandt) - Zuschauer: 80 - Gelb-Rot: (65.) Benjamin Piendl (SchorndorfAm Ende eines hart umkämpften Spiels steht ein gerechtes 2:2-unentschieden. Pullenried ging früh durch Markus Hoffmann in Führung, aber Schorndorf konnte noch vor der Halbzeit zum 1:1 per Foulelfmeter in der 34. Minute ausgleichen. In der zweiten Hälfte gelangt Schorndorf zunächst das 2:1 (60.), doch nur fünf Minuten später sah ein Schorndorfer Spieler Gelb-Rot und so kam Pullenried in Überzahl zurück ins Spiel und erzielte durch Dominik Grätsch kurz vor Schluss (85.) noch den verdienten Ausgleich.StatistikSG Silbersee - SV Atzenzell 7:0 (2:0) Tore: 1:0 (16.) Andreas Schnellbögl, 2:0 (45.) Markus Schlecht, 3:0 (48.) Dominik Voith, 4:0 (58.) Dominik Voith, 5:0 (69. ) Siegfried Gschmack, 6:0 (81.) Dominik Voith, 7:0 (83.) Dominik Voith - SR: Gerhard Rank (FC Ränkam) - Zuschauer: 110FSV Pösing - DJK Rettenbach 2:1 (0:0) Tore: 1:0 (59.) Andreas Pusl, 1:1 (64./Foulelfmeter) Patrick Fuchs, 2:1 (89./Foulelfmeter) Andreas Pusl - SR: Fritz Prenißl (DJK Vilzing) - Zuschauer: 100SC Michelsneukirchen - FC Stamsried 3:0 (0:0) Tore: 1:0 (56.) Simon Krottenthaler, 2:0 (62.) Markus Laumer, 3:0 (64.) Simon Krottenthaler - SR: Rene Renger (SV Falkenfels) - Zuschaue r: 80