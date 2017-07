Sport Schwandorf

28.07.2017

28.07.2017

Die Kreisklasse Mitte geht am Samstag um 17 Uhr an den Start. Dabei hat sich das 14-köpfige Teilnehmerfeld zur Hälfte verändert, sieben Teams der Saison 2017/2018 sind neu. Von den fünf Mannschaften aus dem Kreis Schwandorf sind nur der TSV Dieterskirchen (Vorsaison 7. Platz) und der TSV Winklarn (9.) übrig geblieben.

Wie die Namensvettern wissen sich auch Kreisligaabsteiger SpVgg Schönseer Land sowie die Aufsteiger 1.FC Neunburg v.W und SV Pullenried nicht so richtig in dieser Liga einzuordnen. Die Neunburger müssen zum Auftaktmatch am Samstag beim SSV Schorndorf antreten, die SpVgg Schönseer Land hat schon zum Start beim Mitabsteiger FC Stamsried eine hohe Hürde zu überspringen. Der SV Pullenried fordert den SC Michelsneukirchen heraus. Der TSV Winklarn empfängt die DJK Rettenbach. Auch der TSV Dieterskirchen ist um seine Auswärtsaufgabe beim euphorischen Aufsteiger VfB Wetterfeld nicht zu beneiden.SSV Schorndorf Sa. 17.00 1. FC NeunburgTrotz einiger Ausfälle während der Vorbereitung freuen sich die Pfalzgrafenstädter auf die Partie beim favorisierten SSV Schorndorf. Dennoch will sich die Truppe von Trainer Thomas Bauer nicht unter Wert verkaufen und mit mindestens einem Punkt die Heimfahrt antreten.SV Pullenried So. 15.15 SC M'neukirchenNach einigen Jahren in der A-Klasse ist die Vorfreude bei den Pullenriedern auf die Kreisklasse groß. Ziel der Truppe von Josef Klier ist es, so schnell wie möglich die Klasse zu sichern und eine ruhige Saison spielen zu können. Die Vorbereitung lief durchwachsen, dennoch ist der SV aufs erste Match gut vorbereitet und will vor eigenem Anhang gleich die ersten Punkte einfahren.FC Stamsried So. 15.15 SpVgg Schönseer LandDie Vorbereitung verlief mit dauernd wechselnden Aufstellungen und fehlenden Spielern nicht zufriedenstellend. So konnte Trainer Georg Salomon im taktischen Bereich so gut wie nichts einstudieren. Da auch zum Auftakt einige Akteure nicht zur Verfügung stehen, wäre der SpVgg-Coach in Stamsried mit einem Punkt zufrieden. Ziel ist es, mit Nachwuchskräften einen Neuaufbau zu machen.TSV Winklarn So. 17.00 DJK RettenbachDen Umbruch so schnell wie möglich zu schaffen und vernünftigen Fußball zu spielen, ist das Ziel von Winklarns neuem Trainer Markus Pillmeier. Nach der holprigen Vorbereitung wird es beim TSV wohl noch bis in die Saison hineindauern, bis die Arbeit Früchte tragen wird. So gesehen ist für den TSV-Coach der Gast aus Rettenbach klarer Favorit im ersten Match.VfB Wetterfeld So. 17.00 TSV DieterskirchenDer TSV Dieterskirchen peilt auch in dieser Saison wieder den Klassenerhalt an. Zum Start in Wetterfeld hat Trainer Askin Ergül einige angeschlagene Spieler in seinen Reihen, der Stammtorhüter ist aus privaten Gründen nicht einsatzbereit. Beim TSV will man den Nachwuchsspielern das Vertrauen schenken und sie für die kommenden Jahre aufbauen. Aus Wetterfeld will der TSV einen Punkt mitnehmen und somit einen gelungenen Auftakt hinlegen.