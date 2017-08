Sport Schwandorf

In der Kreisklasse West gab es am zweiten Spieltag kaum Siege zu bejubeln. Nur der SV Fischbach und die SG SAD/Ettmannsdorf drei holten drei Punkte. Letztere hätte ihren großen Vorsprung fast noch verspielt.

Auch im zweiten Stadtderby nacheinander gewann die SG FC Schwandorf/Ettmannsdorf III und erklomm mit diesem 4:3-Erfolg beim SC Kreith/Pittersberg die Tabellenspitze der Kreisklasse West. Die Elf von Spielertrainer Philipp Rettig führte zur Halbzeit auf Kreiths Höhen mit 3:0 und konnte kurz nach Wiederbeginn der zweiten Halbzeit auf 4:0 erhöhen. Der SC Kreith zeigte dennoch eine hervorragende Moral und kam in diesem Spiel noch auf 3:4 heran. Der in der Luft liegende 4:4 Ausgleichstreffer sollte für die tapfere Elf von Trainer Ernst Schubert nicht mehr gelingen.SV Trisching 1:1 (0:1) SV HaselbachTore: 0:1 (30.) Max Möschl, 1:1 (51.) Julian Kurz - SR: Felix Scharf (Nabburg) - Zuschauer: 80Ein leistungsgerechtes Unentschieden gab es zwischen den beiden von Verletzungssorgen geplagten Mannschaften aus Trisching und Haselbach. Die Highlights des Spiels fanden bereits innerhalb der ersten zehn Minuten statt, nachdem der Gast aus Haselbach einen Hochkaräter zu verzeichnen hatte und kurz später der SV Trisching nur die Latte traf. Danach verflachte die Partie zusehends. Der Gast ging nach einer halben Stunde durch Max Möschl mit 1:0 in Führung. Der SV Trisching steckte nicht auf und holte sich durch den Ausgleichstreffer durch Julian Kurz kurz nach der Halbzeit den hochverdienten Ausgleich.TV Wackersdorf 1:1 (0:1) DJK DürnsrichtTore: 0:1 (17.) Fabian Lobinger; 1:1 (57.) Marcel Koman - SR: Lukas Probst (Ramspau) - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (37.) Marcel Kieschnick (Wackersdorf) wegen wiederholten Foulspiels; (71.) Christian Gebert (DJK Dürnsricht) wegen wiederholten Foulspiels - Rot : (67.) Armin Shakeel (Wackersdorf) TätlichkeitIn einem optisch nicht ansehnlichen Spiel wirkten beide Mannschaften von Beginn an übermotiviert, so dass wenig Spielfluss während der gesamten 90 Minuten aufkommen sollte. Die routinierteren Gäste aus Fensterbach gingen in der ersten Hälfte durch Fabian Lobinger mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild, beide Teams versuchten überwiegend durch weite Bälle an die zweiten Bälle zu kommen. Nicht unverdient war dann der Ausgleich durch Wackersdorfs Marcel Koman in der 57. Minute. Beinahe hätte der Gastgeber die Partie noch für sich entschieden, als Wackersdorfs Matthias Walz einen Kopfball wenige Zentimeter neben das Gehäuse setzte.SV Diendorf 1:1 (1:0) Pertolzh./N'murachTore: 1:0 (19.) Tobias Six, 1:1 (46.) Markus Raiml - SR: Eduard Meier (Gleiritsch) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (83.) Andreas Holzgartner (Diendorf); (86.) Julian Lobinger (Diendorf)Der Gast aus dem Murachtal hatte in der Anfangsviertelstunde mehr vom Spiel und konnte drei nennenswerte Torgelegenheiten nicht verwerten. Besser machte es der SV Diendorf, der nach 19 Minuten durch Tobias Six nach einer schönen Flanke mit 1:0 in Führung ging. Die Gäste steckten in keiner Phase des Spiels auf und kamen auch kurz nach Beginn von Spielabschnitt zwei durch einen unhaltbaren Fernschuss von Markus Raiml zum 1:1-Ausgleichstreffer. Die beiden Ampelkarten des SV für Andreas Holzgartner und Julian Lobinger resultierten aus wiederholten Foulspielen.Eintr. Schwandorf 3:3 (1:1) FC Wernberg IITore: 1:0 (25.) Ersin Yilmaz, 1:1 (37.) Markus Gruber, 1:2 (58.) Bastian Hübner, 2:2 (62.) Vaclav Klail, 3:2 (73.) Ersin Yilmaz, 3:3 (84.) Johannes Schweiger - SR: Josef Lehner (Schönsee) - Zuschauer: 70In diesem torreichen Aufeinandertreffen beider offensiv ausgerichteten Mannschaften ging die Schwandorfer Eintracht durch Torjäger Ersin Yilmaz mit 1:0 in Führung. Die Bezirksliga-Reserve konnte in den Folgeminuten immer mehr Spielanteile erarbeiten und glich acht Minuten vor der Pause durch Markus Gruber aus. Nach dem Seitenwechsel konnte der Aufsteiger durch Bastian Hüber sogar den 2:1-Führungstreffer erzielen. Schwandorfs Linksfuß Vaclav Klail glich nach einer guten Stunde aus und Ersin Yilmaz erneut brachte seine Elf eine gute Viertelstunde vor dem Ende mit 3:2 in Führung. Der Gast aus dem Landkreis-Norden steckte dennoch nicht auf und glich durch Johannes Schweiger noch aus.