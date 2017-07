Sport Schwandorf

30.07.2017

12

0 30.07.201712

Mit einem 5:0-Paukenschlag eröffnet die SG FC Schwandorf I/Ettmannsdorf III im Stadtderby die Saison in der Kreisklasse West. Pikanterweise erzielten mit Ferhat Gür und Turgut Eraslan zwei Spieler die Treffer zum 2:0 und 5:0, die in der vergangenen Saison noch das Trikot der Schwandorfer Eintracht übergestreift haben.

Mächtig unter die Räder kam die SG Pertolzhofen/Niedermurach. Die Mannschaft von Neutrainer Markus Fuchs hatte gegen den SV Fischbach keine Chance und unterlag am Ende mit 1:5. Dagegen glückte der DJK Dürnsricht der Saisonauftakt.SG SADI/Ettmann. III 5:0 (2:0) Eintracht SchwandorfTore: 1:0 (40.) Damian Huf, 2:0 (45.) Ferhat Gür, 3:0 (70./Eigentor) Onurkan Gürel, 4:0 (84.) Tim Ruß, 5:0 (86.) Turgut Eraslan - SR: Lukas Probst (Ramspau) - Zuschauer: 50Einen am Ende auch in dieser Höhe verdienten 5:0-Erfolg feierte die SG gegen die Eintracht. Vor der Pause besorgten Damian Huf (40.) und Ferhat Gür (45.) die komfortable 2:0-Führung für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel erzielte Eintracht Spieler Onurkan Gürel ein Eigentor zur vorzeitigen Entscheidung für die Spielgemeinschaft. Tim Ruß und Neuzugang Turgut Eraslan besorgten dann wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den 5:0 Endstand.DJK Dürnsricht 2:0 (0:0) SV AltenschwandTore: 1:0 (66.) Patrick Lache, 2:0 (90+1) Christoph Lobinger - SR: Tobias Buchfink (Steinberg am See) - Zuschauer: 110 - Gelb-Rot: (81.) Stefan Pogrzeba (Altenschwand) wiederholtes Foulspiel; (84.) Christian Gebert (DJK Dürnsricht) wiederholtes FoulspielIn einem typischen 0:0-Spiel hatte die DJK Dürnsricht/Wolfring das bessere Ende für sich. "Normalerweise fallen in so einem schwachen Spiel keine Tore", berichtete DJK-Coach Georg Winkler nach der Partie. Die 1:0-Führung für die Hausherren hatte Neuzugang Patrick Lache nach einer guten Stunde besorgt. Christoph Lobinger erzielte in der Nachspielzeit den 2:0-Endstand für die Fensterbacher.SV Haselbach 4:2 (1:2) SC KreithTore: 1:0 (6.) Jonas Klee, 1:1 (16.) Andrej Krutsch, 1:2 (28.) Andrej Krutsch, 2:2 (75.) Kilian Lutter, 3:2 (79.) Riccardo Frank, 4:2 (80.) Simon Suckert - SR: Ralf Waworka (Kleinwinklarn) - Zuschauer: 120Die Hausherren gingen bereits nach wenigen Minuten durch Jonas Klee in Führung, als dieser mustergültig von Christian Tschoritsch freigespielt wurde. Die Kreither glichen nach einer Viertelstunde durch einen Kopfball von Andrej Krutsch aus. Derselbe Spieler besorgte in der 28. Spielminute die Führung für die Gäste. Dies war zugleich der Halbzeitstand in einem fair geführten Lokalderby. Nach Wiederbeginn gab es nach sieben Minuten witterungsbedingt eine 20minütige Unterbrechung. Diese hatte offensichtlich die Hausherren noch einmal wachgerüttelt. Binnen fünf Minuten drehten die Haselbacher durch Kilian Lutter (75.), Riccardo Frank (79.) und Simon Suckert (80.) die Partie. Dies war zum Ende eine überraschende, jedoch nicht unverdiente Wende für den SV Haselbach, der nun Grund genug hatte, die Sportheimkirchweih zu feiern.Pertolzh./N'murach 1:5 (0:2) SV FischbachTore: 0:1 (4.) Dominik Käsbauer, 0:2 (32.) Tobias Hofbauer, 1:2 (58.) Daniel Welnhofer, 1:3 (59.) Jakob Kölbl, 1:4 (65.) Tobias Hofbauer, 1:5 (70.) Jakob Kölbl - SR: Josef Schimmer (Schmidgaden) - Zuschauer: 80 - Gelb-Rot: (62.) Fabian Schäffer (Pert./N'murach) wiederholtes Foulspiel; (88.) Tobias Hofbauer (SV Fischbach) wegen MeckernIn Spielabschnitt eins konnten die Gastgeber die Partie ausgeglichen gestalten und hatten auch mehr Spielanteile, ohne sich jedoch dabei nennenswerte Tormöglichkeiten zu erspielen. Der Gast aus Fischbach war die Effektivität in Person. Die Elf von Andreas Miksch machte aus zwei Chancen zwei Treffer und führte zur Halbzeit mit 2:0. Nach Wiederbeginn verkürzte SG-Neuzugang Daniel Welnhofer in der 58. Minute auf 1:2. Doch die Hoffnung konnte der Gastgeber nicht lange am Leben halten. Nur eine Minute später erhöhte Fischbachs Jakob Kölbl auf 1:3. Nach der wegen wiederholten Foulspiels gezeigten Ampelkarte an SG-Spieler Fabian Schäffer war das Spiel entschieden und Fischbach legte noch zwei Treffer nach.FC Wernberg II 0:4 (0:2) TV WackersdorfTore: 0:1 (16.) Christoph Hauser, 0:2 (40.) Armin Shakeel, 0:3 ( 60.)/0:4 (63.) Stoyan Stoykov - SR: Maik Kreye (Eintracht Schwandorf) - Zuschauer: 40(she) Gegen den Titelaspiranten aus Wackersdorf hatte die FC-Reserve in ihrem ersten Spiel nach dem Aufstieg in die Kreisklasse West wenig zu bestellen. Der Gast bestimmte weitgehend das Spielgeschehen und war fast immer in der Wernberger Spielhälfte zu sehen. Einige Konter der FC-Reserve konnten nicht verwertet werden, dafür hatte der TV Wackersdorf noch etliche Möglichkeiten, das Ergebnis noch höher zu mgestalten.SpVgg Pfreimd II 3:0 (3:0) SV DiendorfTore: 1:0 (4.) Maximilian Brunner, 2:0 (15.) Tobias Bernklau, 3:0 (17.) Stefan Weinzierl - SR: Josef Lehner (Schönseer Land) - Zuschauer: 130Einen geglückten Einstand in die neue Kreisklassen-Saison feierte die "Zweite" der SpVgg Pfreimd. Die Bernklau-Elf legte bei hochsommerlichen Temperaturen furios los. Bereits der erste Angriff verlief erfolgreich. Maximilian Brunner erzielte nach einen Abwehrfehler der Gäste das 1:0. Danach spielte nur die Pfreimder Elf. In der 15. Spielminute erhöhte Spielertrainer Tobias Bernklau nach Zuspiel von M. Brummer auf 2:0. Mit dem nächsten Angriff erzielte die SpVgg II das 3:0. Stefan Weinzierl traf auf Vorlage von F. Bernklau. Die SpVgg blieb weiterhin spielbestimmend, doch fehlte oftmals die Präzision im letzten Drittel. In der zweiten Halbzeit zollten beide Mannschaften den Witterungsbedingungen Tribut.SV Leonberg 3:0 (3:0) SV TrischingTore: 1:0 (14.) Matthias Zenger, 2:0/3:0 (37./42.) Daniel Jelinek - SR: Stefan Bauer (Nabburg) - Zuschauer: 100Eine knappe Viertelstunde benötigten die Hausherren, um die Anfangsnervosität abzulegen. Danach hatte die Elf von Trainer Christian Beer die Gäste aus Trisching fest im Griff. Matthias Zenger brachte sein Team nach 14 Minuten mit 1:0 in Führung. Daniel Jelinek konnte noch vor der Pause mit dem 2:0 und 3:0 für die Entscheidung sorgen. Auch nach dem Wechsel waren die Hausherren tonangebend und leisteten sich sogar noch den Luxus, einen Foulelfmeter zu vergeben.