Sport Schwandorf

25.03.2018

6

0 25.03.2018

Der TV Wackersdorf untermauert mit einer astreinen Leistung bei der FT Eintracht Schwandorf seine Meisterschaftsambitionen in diesem Jahr. Die "Knappen" waren den Gastgebern in allen Belangen überlegen und führten bereits zur Pause mit 4:0. "Der TV Wackersdorf ist wie eine Spitzenmannschaft bei uns aufgetreten", zollte Eintracht Trainer Rupert Frimberger den Gästen gebührenden Respekt nach dem am Ende klaren 5:2 für die Gäste.

Eintr. Schwandorf 2:5 (0:4) TV WackersdorfTore: 0:1 (8.) Daniel Adam, 0:2 (13.) Marcel Koman, 0:3 (24./Eigentor) Marco Steinbauer, 0:4 (41.) Marcel Koman, 1:4 (64.) Turgut Eraslan, 2:4 (70.) Fabian Frimberger, 2:5 (87.) Marcel Koman - SR: Josef Schimmer (Schmidgaden) - Zuschauer: 100Der TV Wackersdorf präsentierte sich im Schwandorfer Süden wie ein Spitzenreiter und ließ beim 5:2-Erfolg gegen die FT Eintracht kaum einen Zweifel an seiner Favoritenstellung in dieser Liga. "Wir haben uns bei den Gegentreffern unglücklich angestellt und dazu beigetragen, dass bereits zur Pause mit 0:4 die Entscheidung gefallen war", resümierte Schwandorfs Coach Ruppert Frimberger. Die "Knappen" aus Wackersdorf seien seiner Mannschaft läuferisch und gedanklich überlegen gewesen und nehmen somit hochverdient die Punkte mit nach Hause.SV Leonberg 3:3 (1:2) SpVgg Pfreimd IITore: 1:0 (22.) Fabian Vlad, 1:1 (35.) Kevin Lösch, 1:2 (37.) Tobias Bernklau, 2:2 (72.) Fabian Vlad, 2:3 (76.) Peter Schießl, 3:3 (78.) Marco Roidl - SR: Manfred Schloderer (Schwandorf) - Zuschauer: 50In einer abwechslungsreichen Partie trennte sich der SV Leonberg leistungsgerecht mit 3:3 von der Bezirksligareserve. Beide Mannschaften agierten mit offenem Visier, was sich auch in der Vielzahl an Tormöglichkeiten auf beiden Seiten widerspiegelte. Nach der 1:0-Führung der Gastgeber durch Fabian Vlad in der 22. Minute drehten die bezirksligaerfahrenen Gästeakteure Kevin Lösch und Tobias Bernklau das Spiel bis zur Pause. Im zweiten Durchgang war es eine gute Viertelstunde vor Fabian Vlad, der für die wacker kämpfenden Leonberger den Ausgleich erzielte. Pfreimds Peter Schießl brachte kurz danach die Gäste wieder mit 3:2 in Front und erneut nur kurze Augenblicke später besorgte Leonbergs Marco Roidl den 3:3-Endstand.SV Fischbach 1:0 (1:0) FC Wernberg IITor: 1:0 (22.) Harald Krautbauer - SR: Horst Lang (Niedermurach) - Zuschauer: 100In einem Spiel auf sehr schwachem Niveau merkte man beiden Mannschaften eine schwierige Vorbereitungsphase an. Spielerische Elemente waren in diesem Match Mangelware, viel spielte sich über weite Bälle aus der Defensive in den Angriff ab, so dass vor allem der SV Fischbach versuchte über die abprallenden zweiten Bälle zu Tormöglichkeiten zu kommen. Der Treffer des Tages resultierte aus einem direkten Freistoßtor von Harald Krautbauer in der 22. Spielminute.SV Diendorf 1:2 (0:1) SG SAD I/Ettm. IIITore: 0:1 (10.) Florian Holfelder, 1:1 (65.) Benedikt Meier, 1:2 (69.) Alex Herdt - SR: Josef Strahl (Erzhäuser-Windmais) - Zuschauer: 60 -Gelb-Rot (67.) Florian Holfelder (SG) wegen MeckernBis zur 1:0-Gästeführung durch Florian Holfelder hatte nur der SV Diendorf die Spielanteile und somit die besseren Tormöglichkeiten. Andreas Holzgartner tauchte zweimal alleine vor dem Gästekeeper auf. Nach Wiederbeginn das gleiche Bild: Zwar vergab in der 48 Spielminute Florian Holfelder eine Großchance für die Schwandorfer, doch danach übernahm der Gastgeber wieder das Spiel und dominierte den Favoriten. Der hochverdiente Ausgleich für die Elf fiel in der 65. Spielminute durch Benedikt Meier. Anstatt nun diesen Motivationsschub in einem Heimsieg ummünzen zu können, leistete sich Diendorf einen Leichtsinnsfehler im Defensivbereich und der Gast aus Schwandorf machte das 2:1.Pertolzh. /N'murach 1:0 (1:0) SV HaselbachTor: 1:0 (18.) Alexander Prey - SR: Luca Heining - Zuschauer: 55In einem typischen 0:0 Spiel gewann der an diesem Tag glücklichere Gastgeber mit 1:0 durch einen Foulelfmeter in der 18. Spielminute, den Alexander zum Tor des Tages verwandelte. "Die wenigen Torchancen waren Zufallsprodukte, man kannte beiden Mannschaften die lange Winterpause an", beschrieb SG-Abteilungsleiter Florian Winderl die auf schwachem Niveau stehende Partie.SC Kreith 0:2 (0:0) SV AltenschwandTore: 0:1 (72.) Stephan Grabinger, 0:2 (81.) Thorsten Träger - SR: Christian Brand (Maxhütte-Haidhof) - Zuschauer: 50Der SC Kreith versäumte es in Halbzeit eins, die hochkarätigen Einschussgelegenheiten zu verwerten. Im zweiten Durchgang hatte der Gast aus Alten/Neuenschwand mehr Zugriff im Mittelfeld und war frischer in den Zweikämpfen. Folgerichtig ging der Gast in der 72. Minute durch Stephan Grabinger mit 1:0 in Front und Thorsten Träger stellte neun Minuten vor dem Ende den 2:0 Endstand her.SV Trisching 1:1 (0:0) DJK DürnsrichtTore: 1:0 (56.) Jonathan Schatz, 1:1 (79.) Markus Schrott - SR: Robert Prasch (Kleinwinklarn) - Zuschauer: 170 - Gelb-Rot: (83.) Stefan Gebert (DJK); (84.) Florian Neuer (Trisching) beide wiederholtes FoulspielDieses Spiel endete leistungsgerecht 1:1l. Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse im Derby gingen die Hausherren gut zehn Minuten nach der Pause durch Jonathan Schatz mit 1:0 in Führung. Die Partie war über die gesamte Spielzeit von intensiven Zweikämpfen geprägt. Gäste-Kapitän Markus Schrott stellte dann in der 79. Spielminute den verdienten Ausgleich her. Die beiden Ampelkarten für den SV Trisching und die DJK Dürnsricht resultierten jeweils aus wiederholten Foulspielen.