Sport Schwandorf

13.08.2017

0 13.08.2017

Mit einem klaren 4:0-Erfolg gewinnt auch die SG FC Schwandorf I/Ettmannsdorf III ihr drittes Saisonspiel gegen den SV Trisching und übernimmt somit die alleinige Tabellenführung der Kreisklasse West. Die Elf von Coach Philipp Rettig führte schon zur Pause mit 3:0 und legte dadurch den Grundstein für ein erfolgreiches Wochenende. Weiter ohne Punkte bleibt der SC Kreith/Pittersberg, der völlig überraschend bei der Bezirksliga-Reserve des FC Wernberg mit 0:5 unter die Räder kam.

SG FC SAD/Ettm. III 4:0 (3:0) SV TrischingTore: 1:0 (7.) Damian Huf, 2:0 (25.) Sinan Özdemir, 3:0 (41.) Damian Huf, 4:0 (87.) Alex Herdt - SR: Horst Lang (Niedermurach) - Zuschauer: 60Das Resultat täuscht etwas über den Spielverlauf hinweg. Gerade im ersten Durchgang war der Gast aus Trisching ein ebenbürtiger Gegner. Was beide Mannschaften im Wesentlichen voneinander unterschied war die Effektivität vor dem Gehäuse. Der Gastgeber machte aus drei Torschüssen drei Treffer und legte so den Grundstein für den dritten Saisonsieg. Den Trischingern war der Zahn gezogen, so dass Schwandorf in Durchgang zwei dominanter wurde und durch Alex Herdt drei Minuten vor dem Ende noch das 4:0 gelang.SV Haselbach 6:2 (2:1) SV FischbachTore: 1:0 (10.) Johannes Mändl, 2:0 (19.) Christian Rester, 2:1 (22.) Tobias Hofbauer, 3:1 (53.) Christian Tschoritsch, 3:2 (67.) Martin Fendl, 4:2 (77.) Christian Tschoritsch, 5:2 (78.) Max Möschl, 6:2 (86.) Christian Tschoritsch - SR: Erich Krumbholz (Nittenau) - Zuschauer: 120 - Gelb-Rot: (80.) Martin Fendl (Fischbach)Die torreichste Begegnung fand in Haselbach statt. Beide Teams hatten eine offensive Grundausrichtung, was ein attraktives Kreisklassenspiel bescherte. Schon nach zehn Minuten hämmerte Haselbachs Johannes Mändl das Leder per Fernschuss in den Winkel. Christian Rester erhöhte per Kopf zum 2:0. Die Gäste verkürzten durch Knipser Tobias Hofbauer auf 1:2. Doch der starke SVH machte im zweiten Durchgang weiter, wo er in der ersten Hälfte aufgehört hatte. Christian Tschoritsch erhöhte mit einem feinen Schuss in die linke Ecke auf 3:1. Per Strafstoß kamen die Fischbacher durch Martin Fendl auf 2:3 heran, doch erneut Christian Tschoritsch besorgte wenig später das 4:2. Max Möschl nutzte eine mustergültige Vorlage zum 5:2 und der Spieler des Tages, Christian Tschoritsch, staubte zum 6:2-Endstand ab.SpVgg Pfreimd II 3:0 (2:0) SG Pertolzh./Niederm.Tore: 1:0 (13.) Tobias Bernklau, 2:0 (39.) Tobias Bernklau, 3:0 (50.) Tobias Reil - SR: Stefan Bauer (TS Klardorf) - Zuschauer: 80(smo) Einen ungefährdeten Erfolg gegen eine ersatzgeschwächte SG Pertolzhofen/Niedermurach feierte die zweite Mannschaft der SpVgg. Von Beginn an dominierte Pfreimd die Begegnung. In der 13. Minute wurde Tobias Bernklau nicht konsequent angegriffen und erzielt nach einem Alleingang die Führung. Mehrere Angriffe der SpVgg führten nicht zum Torerfolg. Erneut war es Spielertrainer Tobias Bernklau, der kurz vor der Pause aus kurzer Entfernung einnetzte. Nach dem Wechsel änderte sich nichts. Pfreimd blieb spielbestimmend und erzielte mit dem 3:0 durch Tobias Reil die endgültige Entscheidung. Eine höhere Niederlage verhinderte der beste Gästeakteur, Torwart Lobinger.DJK Dürnsricht/W. 0:1 (0:0) FC Eintracht SADTore: 0:1 (70.) Raphael Barbalace - SR: Stefan Bauer (Diendorf) - Zuschauer: 100Ein schwaches Kreisklassenspiel hatte hüben wie drüben wenig nennenswerte Tormöglichkeiten zu verzeichnen. Die optische Überlegenheit der Fensterbacher konnte nicht in Chancen umgemünzt werden, da zu oft zu kompliziert nach vorne gespielt wurde und weil die Gäste aus der Kreisstadt kompakt verteidigten. Den Treffer des Tages erzielte Raphael Barbalace mit einem unhaltbaren Fernschuss aus 18 Metern.SV Leonberg 0:2 (0:1) SV DiendorfTore: 0:1/0:2 (23./53.) Benedikt Meier - SR: Manfred Schloderer (Schwandorf) - Zuschauer: 60In einem ausgeglichenen Kreisklassenspiel hatten beide Teams gute Einschussgelegenheiten. Der Gast aus der Nabburger Vorstadt war effektiver und ging durch einen Kopfballtreffer von Benedikt Meier mit 1:0 in Führung. Auch im zweiten Durchgang bemühte sich der Gastgeber mit einer engagierten Spielweise, den Ausgleich zu erzielen. Diendorf konterte eiskalt und besorgte erneut durch Meier den Endstand.SV A.- u. Neuenschwand 0:3 (0:1) TV WackersdorfTore: 0:1 (36.) Stoyan Stoykov, 0:2/0:3 (51./84.) Marcel Koman - SR: Josef Schimmer - Zuschauer: 120Gut bedient war der gastgebende SV mit dieser 0:3-Niederlage. Die Gäste waren über 90 Minuten klar spielbestimmend und ließen defensiv nichts zu. Der Bulgare Stoyan Stoykov erzielte den Führungstreffer für den TV, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Auch in Spielabschnitt zwei das gleiche Bild, Wackersdorf war haushoch überlegen und erhöhte folgerichtig durch Treffer von Marcel Koman auf 3:0.FC Wernberg II 5:0 (3:0) SC Kreith/PittersbergTore: 1:0 (24.) Manuel Winkler, 2:0 (26.) Markus Gruber, 3:0 (45.) Manuel Winkler, 4:0 (75.) Bastian Hübner, 5:0 (82.) Manuel Winkler - SR: Willi Greber (Teunz) - Zuschauer: 50(she) Der Gast begann stürmisch und hatte durch Pascal Wahl eine klare Chance, dessen Schuss FC-Schlussmann Tobias Irlbacher gerade noch zur Ecke lenken konnte. Der SC hatte mehr Spielanteile. Doch die FC-Reserve ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung bauten sie von hinten auf und konterten geschickt. Ralf Dobmeier lieferte per Fallrückzieher die Vorlage für den dreifachen Torschützen Manuel Winkler, der eiskalt vollstreckte. Kurz darauf erhöhte Markus Gruber nach einer tollen Ballstaffette auf 2:0. Die Gäste spielten schön mit, waren aber zu harmlos. Kurz vor dem Halbzeitpfiff zeigte Manuel Winkler wieder seine Schnelligkeit und erhöhte auf 3:0. Nach dem Wiederbeginn beherrschte die FC-Reserve zwar weiter das Spielgeschehen, beschränkte sich aber mehr auf den Ballbesitz. Erst in der letzten Viertelstunde drehten sie wieder auf und stellten mit zwei weiteren Treffern den hochverdienten Endstand her.