15.09.2017

In der Kreisklasse West richten sich am 8. Spieltag die Blicke nach Fischbach. Dort empfängt der gastgebende Spitzenreiter SV (1./18) seinen Verfolger TV Wackersdorf (2./16) bereits am Samstag zum Gipfeltreffen. Die Verfolger SG SAD I/SG Ettmannsdorf III (3./15, ein Spiel weniger) und die SpVgg Pfreimd II (4./15) spielen nur wenige Kilometer voneinander entfernt beim SV Haselbach (6./11) beziehungsweise beim SC Kreith (13./3). Sie wollen die eigenen Aufgaben mit einem Sieg erledigen und hoffen dann auf ein Remis der Klassen-Primus. Der SV Trisching (10./7) will gegen die Eintracht (8./8) ebenso dreifach punkten wie der SV Diendorf (5./11) gegen den SV Altenschwand (12./4). Wenig Chancen räumt man dem FC Wernberg II (11./5) beim SV Leonberg (7./10) ein. Das sieglose Schlusslicht SG Pertolzhofen/Niedermurach (14./2) steht gegen die unzufriedene DJK Dürnsricht (9./7) unter Siegzwang.

SV Fischbach Sa. 16.30 TV Wackersdorf"Gegen die spielerisch starken Gäste müssen wir mit Laufbereitschaft und Kampfgeist dagegen halten, wenn wir erfolgreich sein wollen", fordert Fischbachs Trainer Andy Miksch. Mit einer besseren Chancenverwertung als zuletzt will der SV auf alle Fälle punkten. Fraglich ist der Einsatz von Reiter und Rockinger. Die Gäste reisen mit der Prämisse an, im Spitzenspiel aus Fischbach etwas Zählbares mitzunehmen, wollen aber versuchen zu gewinnen. Bei den "Knappen" stehen alle Spieler zur Verfügung, so dass Trainer Matthias Pautsch aus dem Vollen schöpfen kann.SV Trisching So. 15.15 Eintr. SchwandorfUnabhängig vom Ausgang des Nachholspiels vom Freitag gegen Altenschwand (Spielbericht Seite 15) will der SV Trisching gegen die Eintracht einen Dreier einfahren. Trainer Gerry Lösch fordert dazu, mehr Durchschlagskraft in der Offensive zu entwickeln und den Gegner, nicht wie zuletzt, zum Toreschießen einzuladen. Axtmann und Luber fallen längerfristig aus. Bei den Gästen ist nach der schlechten Leistung gegen Kreith Wiedergutmachung angesagt. "Trisching wird es uns nicht leicht machen, vor allem zuhause ist der SV sehr stark", sagt Eintracht-Trainer Tom Stenzel. Er hofft dass seine Truppe als kompakte Einheit aufläuft und den nötigen Ehrgeiz und Willen abrufen kann. Es fehlen drei Verletzte und zwei Urlauber.SC Kreith So. 15.15 SpVgg PfreimdDer Trainerwechsel brachte dem SC Kreith bei der Eintracht den ersten Saisonsieg. Jetzt will der SC dort anknüpfen und hofft im schweren Spiel gegen Pfreimd bestehen und punkten zu können. Die personelle Lage hat sich zudem verschlechtert. Trainer Stefan Spickenreuther muss auf zwei zusätzlich Verletzte verzichten. Nun müssen sich die nachrückenden Spieler beweisen. Beim Gastspiel auf Kreiths Höhen will die Bezirksliga-Reserve die Favoritenrolle annehmen. Dabei warnt SpVgg-Spielertrainer Tobias Bernklau seine Truppe aber davor, den Gastgeber aufgrund der Tabellensituation zu unterschätzen. Die SpVgg will ihr Spiel durchsetzen und die guten Leistungen der letzten Wochen erneut abrufen.SV Haselbach So. 15.15 SG Sad/Ettmann. IIIFür den SV Haselbach steht das nächste schwere Spiel gegen die SG Schwandorf/Ettmannsdorf auf dem Programm. Viele Stammkräfte fallen weiterhin aus, so ist die extrem junge Truppe gefordert, die Heimserie ohne Punktverlust fortzusetzen. In Pfreimd verkaufte sich der SV trotz der klaren Niederlage gut. Die positive Stimmung nach dem tollen Saisonstart will die SG mit ins schwere Spiel in Haselbach nehmen. Einige Akteure sind in die Kreisliga-Elf abkommandiert und fehlen deshalb. Es gilt an die Leistung gegen Leonberg anzuknüpfen und mindestens einen Punkt mitzunehmen.SV Leonberg So. 15.15 FC Wernberg IINach der unnötigen Niederlage in Schwandorf fordert Leonbergs Trainer Christian Beer gegen die Wernberger Reserve Wiedergutmachung. Die personelle Situation wird sich voraussichtlich verbessern, so dass die Vorzeichen, die drei Punkte in Leonberg zu belassen, gut stehen. "Wir haben gegen den Mitkonkurrenten Pertolzhofen/Niedermurach nach 2:0-Führung noch zwei Punkte verspielt", ärgert sich Wernbergs Trainer Franz Schwirtlich. Gegen die favorisierten Leonberger müssen Fehler vermieden und über die gesamte Spielzeit eine konzentrierte und disziplinierte Leistung abgerufen werden. Nur so wäre ein Punktgewinn, der wichtig für das Selbstvertrauen wäre, möglich.Pertolzh./N'murach So. 15.15 DJK Dürnsricht"In Wernberg wurde leider der Sieg verpasst", ärgerte sich SG-Trainer Markus Fuchs über die Fehler in der ersten halben Stunde. Danach zeigte die SG bei 0:2-Rückstand Moral und holte zumindest einen Punkt. Gegen Dürnsricht müssen die Fehler abgestellt werden und die Chancen genutzt werden. Der Kader bleibt unverändert. Immer wieder "die alte Leier". Dürnsrichts Trainer "Girgl" Winkler ist es leid, dass seine Truppe immer wieder individuelle Fehler auf die Verliererstraße bringen. Deshalb gilt es, diese in Niedermurach abzustellen, um die Niederlagenserie zu stoppen. Bei der DJK fehlen Gebert, Sigl und Flierl. Dafür müssen laut Winkler andere in die Bresche springen und versuchen, den dringend benötigten Sieg einzufahren.SV Diendorf So. 15.15 SV Altenschwand"Der Sieg in Dürnsricht am letzten Samstag war sehr wichtig", freut sich Diendorfs Trainer Udo Braunschläger und verlangt, "gegen Altenschwand sollten wir nachlegen um uns im vorderen Mittelfeld festzusetzen". Er fordert deshalb Konzentration und den Gegner nicht zu unterschätzen. Bis auf die Langzeitverletzten und Urlauber Burggraf stehen alle Mann zur Verfügung. Vier Punkte waren die Vorgabe des alten und neuen Schwander Interimstrainers Hubert Scheinost am Wochenende an dem seine Truppe am Sonntag in Diendorf zum zweiten Mal im Einsatz ist. Je nachdem was am Freitag in Trisching für den SVA heraussprang, will er in Diendorf mit der nötigen Konzentration ins Match gehen und diese über die gesamte Distanz halten um etwas zu holen.