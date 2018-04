Sport Schwandorf

An Ostern eroberte die SG FC Schwandorf/SC Ettmannsdorf (46.) mit zwei Siegen die Tabellenführung in der Kreisklasse West, auch weil der vorerst nur noch einzige Konkurrent, TV Wackersdorf (2./45), nur einmal am Start war. Die SG muss die Pole-Position am 20. Spieltag beim nicht zu unterschätzenden SV Leonberg (8./27.) verteidigen, für die "Knappen" wird es beim SV Trisching (6./28) keineswegs leichter.

Die letzten vier der Tabelle sind unter sich. Für Schlusslicht SC Kreith (14./7) zählt gegen die Schwandorfer Eintracht (13./11) nur ein Heimsieg um nochmals ranzukommen. In der Partie SV Pertolzhofen/Niedermurach (11./16) gegen den 1. FC Wernberg II (12./13) könnte die Heimelf einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt machen, die Gäste müssen punkten, um nicht auf den Abstiegs-Relegationsplatz zurückzufallen.SV Haselbach So. 15.15 SpVgg Pfreimd IITrotz starker Leistung holte der SV Haselbach gegen Leonberg zwei Punkte zu wenig. Mit der Pfreimder Reserve erwartet der SV diesmal, seiner Meinung nach, die spielstärkste Mannschaft der Liga. Dennoch ist die Zuversicht groß, denn das Team ist fast vollzählig und trainiert sehr gut, außerdem gelangen gegen Pfreimd zuhause immer gute Ergebnisse.Gäste-Spielertrainer Tobias Bernklau war enttäuscht über die Leistung in Diendorf. Er forderteine Trotzreaktion und eine Leistungssteigerung, um nicht mit leeren Händen heimzufahren. Die Aufstellung entscheidet sich kurzfristig. Sicher fehlen wird J. Armer.Pertolzh./Niederm. So. 15.15 1. FC Wernberg II"Im Heimspiel gegen die Wernberger Reserve zählen nur drei Punkte, um den Gast auf Distanz zu halten", so der Sportliche Leister der SG, Manuel Gleißner. Dazu müssen die Torchancen besser genutzt werden, was bisher das größte Manko ist. Der Kader ist wieder komplett.Nach einer katastrophalen Leistung am Samstag, sah Wernbergs Interimscoach Martin Filipiak am Montag eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft. "Der Klassenerhalt wird nur mit mehr Konstanz möglich sein", mahnt der FC-Coach. Aufgrund der dünnen Personaldecke wäre er in Niedermurach mit einem Punkt zufrieden.SV Leonberg So. 15.15 SG SAD/SC Ettm. II"Wir haben ein schlechtes Osterwochenende hinter uns", klagt Leonbergs Trainer Christian Beer, der seine Mannschaft während der Woche aufbauen musste. Am Sonntag kommt mit dem großen Favoriten aus Schwandorf ein schwerer Gegner nach Leonberg, den der SV zumindest ärgern will.Nach dem Sechserpack und der Eroberung der Tabellenspitze herrscht beim Gast natürlich beste Stimmung. Den nächsten Gegner schätzt der SG-Sportchef Christian Rinn wesentlich stärker ein, als der Tabellenplatz aussagt. Erneut eine konzentrierte Leistung und Neutralisierung der guten SV-Offensive, dann sollte die Verteidigung der Spitze möglich sein.SC Kreith So. 15.15 FTE Schwandorf"Nach dem guten Spiel gegen Wackersdorf gilt es jetzt, die Leistung zu bestätigen." SC-Trainer Stefan Spickenreuther glaubt, dass im Kellerduell der größere Siegeswille entscheiden wird. Für Kreith kann in diesem Match sowieso nur ein Dreier zählen, sonst wird es ganz schwer, das rettende Ufer doch noch zu erreichen. Allerdings kommt zur langen Verletztenliste auch noch Urlauber Westiner hinzu.Auch die Eintracht fährt zum Spiel nach Kreith ohne ein halbes Dutzend verletzter Spieler. Die Akteure, die noch zur Verfügung stehen, wollen aber alles dafür tun, dass in diesem Schlüsselspiel der ersehnte Dreier eingefahren wird.SV Trisching So. 15.15 TV WackersdorfDie Stimmung beim SV Trisching ist nach den vier Punkten über Ostern sehr gut. "Gegen den Titelanwärter aus Wackersdorf können wir nur überraschen, niemand erwartet etwas anderes als eine Niederlage", so SV-Trainer Gerry Lösch. Er fordert vollen kämpferischen Einsatz, um die spielerischen Vorteile der Gäste auszugleichen. Am Kader der Vorwoche ändert sich nichts.Beim TV Wackersdorf hoffen die Verantwortlichen, dass der mühsame Sieg gegen Kreith ein Warnschuss zur rechten Zeit war. Auch in Trisching wird es mit angezogener Handbremse sehr schwer zu punkten. TV-Trainer Matthias Pautsch kann personell aus dem Vollen schöpfen.SV Fischbach So. 15.15 SV AltenschwandZwei Niederlagen über Ostern haben den SV Fischbach im Rennen um die Spitzenplätze vielleicht schon entscheidend zurückgeworfen. Mit der Leistung war Trainer Andy Miksch eigentlich einverstanden, "aber wir müssen unsere Chancen besser nutzen, dann kommen auch wieder Erlebnisse." Ein Selbstläufer wird die Partie aufgrund des Derbycharakters sowieso nicht.Zwei verschiedene Leistungen, aber drei wichtige Punkte an Ostern für den SV Altenschwand: Trainer Hubert Scheinost ist überzeugt, dass trotzdem eine gewaltige Leistungssteigerung nötig sein wird, um aus Fischbach wenigstens einen Punkt mitzunehmen. M. Götz ist angeschlagen, Fedyk ist aus dem Urlaub zurück.SV Diendorf So. 15.15 DJK DürnsrichtNach dem erfolgreichen Osterwochenende will der SV Diendorf zuhause gegen Dürnsricht selbstbewusst ins Spiel gehen und einen Dreier nachlegen. Allerdings ist der Dürnsrichter Sieg über Fischbach Warnung genug, den Gast zu unterschätzen. Ferstl verlängert die Verletztenliste.Gästetrainer Girgl Winkler erwartet auch aufgrund der entspannten Tabellensituation beider Teams ein Spiel mit offenem Visier und ohne taktischem Geplänkel. Die DJK will voraussichtlich mit demselben Kader wie in der Vorwoche die Hinspielniederlage revidieren.