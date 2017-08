Sport Schwandorf

04.08.2017

Noch ist es zu früh, aber leichte Tendenzen lassen sich in der Kreisliga West schon vor dem zweiten Spieltag andeuten. In Rötz und bei der SG Gleiritsch/Trausnitz gibt es schon früh in der Saison erste Sorgenfalten.

Schon am Samstag gastiert der TSV Stulln zum Lokalderby und Prestigeduell beim Aufsteiger SV Kemnath. Mit dem 1:1 am vergangenen Wochenende war TSV-Spielertrainer Christian Zechmann nur bedingt zufrieden, da seine Mannschaft mit Ungenauigkeiten und schlampigen Passspiel sich den Auftaktsieg vermasselte. Nun erwartet der Torjäger der letzten Jahre ein von Zweikämpfen geprägtes Spiel beim Aufsteiger, setzt sich dennoch einen Auswärtssieg als Zielmarke für seine Truppe. Der FC OVI/Teunz will gegen die SG Schönthal seine ersten Punkte einfahren.FC Rötz Sa. 14.00 TV NabburgDie desolate Vorstellung des FC Rötz in Burglengenfeld am letzten Spieltag soll nun gegen den Aufsteiger aus Nabburg ausgemerzt werden. "Wir müssen mehr laufen und besseren Einsatz zeigen", sagt Abteilungsleiter Johann Balk. Bis auf die langzeitverletzten Martin Svehla und Dominik Balk sind bei den Rötzern alle Mann an Bord. "Für uns ist der FC Rötz ein völlig unbekannter Gegner", meint Nabburgs Abteilungsleiter Andreas Eckl. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gilt es beim FC Rötz zumindest einen Teilerfolg mit nach Hause zu nehmen. TV-Coach Walter Bauer muss beim Auswärtsspiel um die Einsatzfähigkeit der Spieler David Malcat, Michal Boura und Tobias Weiler bangen.SV Kemnath/Bu. Sa. 17.00 TSV StullnIm ersten Heimspiel der Saison ist der Aufsteiger im Derby ganz besonders motiviert. "Wir wollen für eine Überraschung sorgen", sagt SV- Coach Max Birner. Vor sicherlich zahlreichen Zuschauern wollen die Kemnather nach einem hochverdienten Punktgewinn in Nabburg nachlegen und etwas Zählbares zu Hause lassen. Die Gäste versiebten zum Auftakt am vergangen Wochenende gegen die SpVgg Neukirchen/Balbini eine Vielzahl von Tormöglichkeiten in Durchgang zwei und mussten sich zum Ende mit einem Remis zufrieden geben. Beim erwartet hartumkämpften Auswärtsspiel in Kemnath fehlen den Stullnern jedoch mit Alex Zühlke, Fabian Schieder und Tobias Schönfelder verletzungsbedingt drei Akteure. Darüber hinaus kann Daniel Götz urlaubsbedingt nicht mit nach Kemnath reisen.SV Neubäu So. 15.15 ASV Burglengenfeld IIDer 6:4-Auswärtserfolg des SV Neubäu soll nicht über offenbarte Schwächen im Abwehrbereich hinwegtäuschen. "Wir müssen gewaltig am Spielaufbau und an der Passgenauigkeit arbeiten", sagt Neubäus Trainer Adi Götz. Fraglich ist der Einsatz von Torhüter Tobias Eiber, der in Kleinwinklarn nach wenigen Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Für ihn steht Ersatztorhüter Michael Willfahrt voraussichtlich zwischen den Pfosten. Mit breiter Brust reist der ASV Burglengenfeld II nach dem klaren Erfolg am letzten Spieltag nach Neubäu. "Wir sind trotzdem Außenseiter und versuchen dennoch drei Zähler mit nach Hause zu nehmen", erklärt Trainer André Schille. Bei den Gästen fehlen weiterhin die langzeitverletzten Dominik Stenz und Zafer Öztürk. Zudem können Michael Feulner und Florian Biersack verletzungsbedingt nicht mit nach Neubäu reisen. In taktischer Hinsicht werden jedoch gegnerbezogen einige Veränderungen vorgenommen.Neukirchen/Balbini So. 15.15 SC Ettmannsdorf IIDie SpVgg Neukirchen-Balbini trifft im zweiten Spiel nacheinander auf einen Top-Favoriten der Liga. "Wir sind klarer Außenseiter", sagt SpVgg-Coach Martin Scheuerer, der zugleich auf die Rückkehr einiger zuletzt kranker Spieler hofft. Der Gast aus Schwandorf konnte sein Auftaktspiel gegen den FC OVI/Teunz klar zu Hause gewinnen und reist nun völlig ohne Druck nach Neukirchen/Balbini. "Im taktischen Bereich liegt noch viel Arbeit vor uns", beschreibt Trainer Armin Rank seine Eindrücke von der Mannschaft nach dem ersten Pflichtspiel. Der Einsatz und die Laufbereitschaft habe gestimmt, dennoch gilt es nun in der Urlaubszeit einige Ausfälle zu kompensieren und vor allem in Neukirchen/Balbini nicht zu verlieren.FC OVI/Teunz So. 15.15 SG Schönthal"Vorne haben wir Hochkaräter versiebt und im Defensivbereich zu leichte Fehler gemacht", betrieb FC-Coach Claus Frank nach der Niederlage gegen Ettmannsdorf Ursachenforschung. Gegen die SG Schönthal/Premeischl soll die Truppe optimal vorbereitet sein. "Wir müssen unser Potenzial maximal abrufen, um gegen starke Gäste zu punkten", sagt Claus Frank weiter, der mit Matthias Meier und Siegfried Tröger auf zwei Stammspieler verzichten muss. Die Einsätze von Joachim Baumer und Stefan Eichstätter sind unterdessen fraglich. Wieder mit an Bord ist Antreiber Daniel Kellner. Die SG Schönthal/Premeischl kommt in unveränderter Formation ans Oberviechtacher Sandradl. Nachdem die SG gegen den Bezirksligaabsteiger TSV Tännesberg eine ausgezeichnete erste Hälfte nicht mit drei Zählern belohnen konnte, fährt sie nun mit der Zielvorgabe dreifacher Punkterfolg nach Oberviechtach.SF Weidenthal So. 15.15 SC KleinwinklarnMit großem Selbstvertrauen können die Sportfreunde aus Weidenthal/Guteneck nach dem klaren Derby-Erfolg ins Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Kleinwinklarn gehen. "Wir möchten diese gute Leistung bestätigen und vor allem die Heimspiele gewinnen", lautet die unmissverständliche Vorgabe des neuen Trainers Christian Adler. Der SC Kleinwinklarn schoss am vergangenen Wochenende zu Hause vier Treffer gegen einen Meisterschaftsfavoriten und stand am Ende mit leeren Händen da. Nun möchte die Elf von Spielertrainer Markus Rüdiger als Aufsteiger und Liganeuling die ersten Zähler einheimsen und rechnet sich bei den Sportfreunden in Weidenthal gute Chancen aus.TSV Tännesberg So. 15.15 SG Gleiritsch/TrausnitzEine mächtige Energieleistung konnte der TSV Tännesberg am letzten Spieltag beim letztjährigen Vizemeister SG Schönthal/Premeischl an den Tag legen und einen Rückstand noch in ein Remis umwandeln. "Wir müssen schleunigst die Fehler der ersten Hälfte abstellen und an die zweite Hälfte der Vorwoche anknüpfen", fordert TSV-Trainer Hans-Jürgen Linge seine Elf auf, vor dem Derby gegen die neugegründete SG sich auf 90 Minuten konzentrierten Fußball einzustellen. Für die neuformierte SG Gleiritsch/Trausnitz geht es nach dem vergangenen Wochenende nun ins nächste Lokalderby. "Mir war bewusst, dass man in nur fünf Wochen Vorbereitungszeit nicht alles neu aufstellen kann", versucht SG- Coach Michael Babl Ursachenforschung für die klare Derbyniederlage gegen die SF Weidenthal/Guteneck zu betreiben. Verletzungsbedingt sind einige Ausfälle über dies hinaus derzeit nicht zu kompensieren. Die Favoritenrolle schiebt die SG dem Bezirksligaabsteiger zu. Mit schon einem Teilerfolg wären die benachbarten Gäste zufrieden, wenngleich hierfür die Tugenden Laufbereitschaft und Einsatzwille mehr abzurufen sind als dies zuletzt der Fall gewesen ist.