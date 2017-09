Sport Schwandorf

17.09.2017

Nur von kurzer Dauer war das Gastspiel des FC OVI-Teunz auf dem ersten Tabellenplatz in der Kreisliga West, denn am achten Durchgang folgte der Absturz. Jetzt ist wieder der Vorgänger vorne.

Mit 0:1 verlor der bisherige Spitzenreiter der Kreisliga West, der FC OVI-Teunz (16), am Sonntag das Topspiel beim SV Neubäu (16) und musste diesen an sich vorbei ziehen lassen. Zur Übernahme des ersten Platzes reichte es für Neubäu aber nicht, weil gleichzeitig die SF Weidenthal (17) mit 2:1 über den TSV Tännesberg (12) triumphierte. Nun liegen die Sportfreunde wieder ganz oben.Die Verfolger sind aber nahe dran. So etwa der SC Ettmannsdorf II (15), der die Schwäche des ASV Burglengenfeld II (3) gnadenlos ausnutzte und mit 6:0 den höchsten Tagessieg einfuhr. Einen Rückschlag gab es für den TSV Stulln (15) im Derby beim TV Nabburg (13). Mit 1:2 unterlag die Elf von Christian Zechmann in einem rasanten Nachbarschaftsduell. Bemerkenswert war aber die Feststellung, dass es trotz dreier Platzverweise fair wie selten zuvor zuging. Ein Treffer reichte der SG Gleiritsch/Trausnitz (13), um beim SV Kemnath/Buchberg (5) zu gewinnen.SF Weidenthal 2:1 (0:0) TSV TännesbergTore: 1:0 (59.) Andreas Lottner, 1:1 (78.) Marco Geier, 2:1 (84.) Claus Grossmann - SR: Mario Baumgartner (Amberg) - Zuschauer: 150 - Rot: (92.) Fabian Diermeier (Tännesberg)Dieses Derby verfolgten zahlreiche Zuschauer. Sie sahen eine kampfbetonte und schnelle Partie, die am Ende von den Gastgebern entschieden wurde. Zunächst verlief das Match ausgeglichen. Zu Torerfolgen kam weder der SF Weidenthal noch der Absteiger aus Tännesberg, weil beide Abwehrreihen dominierten. Im zweiten Durchgang riskierten die Sportfreunde mehr, bekamen das Spiel immer besser in den Griff. Das 1:0 erzielte Andreas Lottner nach knapp einer Stunde. Nun verstärkte der TSV Tännesberg seine Angriffsbemühungen. Die Folge war der 1:1-Ausgleich in der 78. Minute durch Marco Geier. Mit dem Unentschieden gaben sich die Weidenthaler aber nicht zufrieden, sie schlugen zurück. Claus Grossmann sorgte in der 84. Minute mit seinem Treffer zum 2:1 für die Entscheidung.SV Neubäu 1:0 (0:0) FC OVI-TeunzTor: (71.) Hristo Gabarov - SR: Stefan Grau (SpVgg Schönseer Land) - Zuschauer: 150Die Gastgeber mussten in diesem Spiel Schwerstarbeit verrichten gegen einen stark aufspielenden Tabellenführer. Lange Zeit verlief dieses Spitzenspiel ausgeglichen. Zwar hatte der SV Neubäu optische Vorteile, doch kam OVI-Teunz immer wieder gefährlich vor das gegnerische Gehäuse. Trotz einiger guter Möglichkeiten fiel im ersten Durchgang kein Treffer. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gastgeber auf die Entscheidung, doch der Gegner stand in der Abwehr sicher. Das entscheidende Tor erzielte dann Hristo Gabarov in der 71. Minute zum 1:0. Alle Versuche des Tabellenersten brachten nicht den erhofften Ausgleichstreffer, weil die Heimelf in der Defensive sehr konzentriert wirkte.TV Nabburg 2:1 (1:1) TSV StullnTore: 1:0 (3.) Kamil Krysl, 1:1 (7.) Thomas Dorrer, 2:1 (88./Foulelfmeter) David Malcat - SR: Johannes Zintl (Reuth) - Zuschauer: 200 - Gelb-Rot: (63.) Christian Bergler (Stulln) wegen Foulspiels - Rot: (33.) Jan Marek (Nabburg wegen Notbremse, (87.) Josef Lobinger (Stulln) wegen NotbremseIn diesem rassigen Derby bekamen die Zuschauer viel geboten. Am Ende siegte der TV nicht unverdient, weil er in der zweiten Halbzeit die Passivität der Stullner zu nutzen wusste. Der heimische Aufsteiger legte mit dem 1:0 durch Kamil Kerysl in der dritten Minute einen Blitzstart hin. Der Gast zeigte sich unbeeindruckt, bekam das Spiel in den Griff und glich durch Thomas Dorrer aus. Stulln hatte in der Folgezeit weitere sehr gute Möglichkeiten. Zudem war der Gast nach der Hinausstellung für den Nabburger Jan Marek wegen einer Notbremse lange Zeit in Überzahl. Im zweiten Durchgang baute die Zechmann-Elf immer mehr ab, während sich die Nabburger steigern konnten. Mit viel kämpferischem Einsatz glich die Heimelf die spielerische Klasse des Gegners aus. Als Gästespieler Bergler nach 63 Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, herrschte wieder Gleichheit auf dem Platz. Es entwickelte sich eine offene Partie, die bis kurz vor Schluss spannend blieb. Nach einer Notbremse von Josef Lobinger gab es Rot und Elfmeter für den TV, den David Malcat zum 2:1-Siegtreffer verwandelte.Burglengenfeld II 0:6 (0:2) SC Ettmannsdorf IITore: 0:1 (38.) Sandro Schlegel, 0:2 (41.) Ilhan Koc, 0:3 (62.) Sandro Schlegel, 0:4 (67.) Martin Lunzer, 0:5 (78.) Martin Lunzer, 0:6 (89.) Niklas Köhler - SR: Andrian Kohn - Zuschauer: 50In diesem Spiel lagen die Vorteile eindeutig bei den Gästen, die auch in der Höhe verdient gewannen. Eine halbe Stunde lang konnte der ASV Burglengenfeld II einen Gegentreffer verhindern, dann aber legte der SC Ettmannsdorf II los. Sandro Schlegel und Ilhan Koc trafen zum 0:2-Pausenstand. Die Gastgeber selbst hatten keine klare Torchance. Nach der Pause waren die Gäste spielerisch ihrem Gegner weit überlegen und ließen weitere Treffer folgen.SV Kemnath/Buchb. 0:1 (0:0) SG GleiritschTor: 0:1 (64.) Benedikt Nahlovsky - SR: Max Piendl (SC Michelsneukirchen) - Zuschauer: 100Beim SV Kemnath ist man am verzweifeln. In der laufenden Saison schoss die Mannschaft in den vier Heimspielen kein einziges Tor, infolgedessen gab es vier Niederlagen. Daran krankt es beim Gastgeber zur Zeit gewaltig: Die Elf bemüht sich und kämpft, findet aber nicht den Weg ins Tor. Die Gäste hatten die besseren Angreifer, schossen die Führung nach einer gelungenen Kombination heraus und gingen zurecht als Sieger vom Platz. Ansonsten neutralisierten sich beide Teams, das Spielgeschehen fand meist im Mittelfeld statt und Chancen gab es wenige. In der Nachspielzeit hatte Johannes Gebert die Chance zum Ausgleich.