15.09.2017

Vollgepackt mit attraktiven Derbys und prestigeträchtigen Duellen präsentiert sich der achte Spieltag der Kreisliga West. Viele Blicke gehen dabei nach Nabburg.

Der überraschende Tabellenführer der Kreisliga West, der FC OVI/Teunz, gastiert am Sonntag im Spitzenspiel beim SV Neubäu. Dabei hat der SV aufgrund der überraschenden Niederlage in der Rückrunde der Vorsaison noch einiges gutzumachen. Neubäus Trainer Adi Götz ließ vergangene Woche mit einem 4:1-Erfolg beim TSV Tännesberg aufhorchen und ist nun hochmotiviert, den nächsten Tabellenführer zu stürzen. Brisanz liefert sicherlich auch das Nachbarduell zwischen dem Aufsteiger TV Nabburg und dem starken TSV Stulln.SV Neubäu So. 15.15 FC OVI-TeunzBeim SV Neubäu ist man erleichtert, die drei Punkte aus Tännesberg mitgenommen zu haben. "Mit Schönspielerei ist in dieser Kreisliga nichts zu holen", reflektiert Trainer Adi Götz die kämpferisch starke Leistung seiner Truppe. Nun sollen gegen den Tabellenführer dieselben Tugenden zum Erfolg führen. Mario Breit und Georg Spargl sind wieder einsatzfähig, Hristo Gabaraw plagt sich mit einer Sprunggelenksverletzung herum und wird nur kurz zum Einsatz kommen. "Wir freuen uns auf die Herausforderung, sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst, werden aber ohne jeglichen Druck agieren", lautet die Botschaft von FC-Coach Claus Frank vor der Spitzenpartie in Neubäu. Seine Mannschaft habe gerade in Sachen Disziplin und Laufbereitschaft die vergangenen Wochen zu überzeugen gewusst. Rotsünder Daniel Kellner wird gerade in Sachen Dynamik und Präsenz seiner Mannschaft an allen Ecken und Enden fehlen.FC Rötz So. 15.15 SpVgg Neukirchen/B.Der Rötzer Abteilungsleiter Johann "Jonny" Balk bezeichnet dieses Spiel schon früh in der Saison als Sechs-Punkte-Spiel. "Beide Mannschaften hinken den Erwartungen hinterher und müssen morgen punkten." Den Gastgebern fehlt im Derby Fabian Bierlmeier rotgesperrt. Trainer Georg Gruschka hofft indes, dass die beiden kurzfristig verpflichteten tschechischen Legionäre vom TSV Detag Wernberg weiterhelfen. Gästecoach Martin Scheuerer hofft im Derby auf die Rückkehr einiger zuletzt fehlender Spieler. Gleichzeitig müsse sich seine Mannschaft erneut steigern um bei sportlich angeschlagenen Rötzern zu punkten.SV Kemnath So. 15.15 SG GleiritschMit einer geschlossenen und fokussierten Mannschaftsleistung möchte der SV Kemnath nach drei unnötigen und selbst verursachten Heimniederlagen gegen die SG Gleiritsch/Trausnitz zu Hause dreifach punkten. "Es wird Zeit unseren treuen Fans den ersten Heimerfolg zu präsentieren", lautet die Kampfansage von Kemnaths Coach Max Birner. Ziel von Gästetrainer Michael Babl ist es, nach dem Erfolg über den TV Nabburg noch eine Schippe draufzulegen, um bei lauf- und kampfstarken Kemnathern zumindest einen Zähler mit nach Hause zu nehmen. Bei Felix Meier, Sebastian Kraus und Bastian Nahlovsky besteht Hoffnung, dass drei Akteure wieder zum Einsatz kommen könnten. Der Einsatz von Max Mörtl ist fraglich.TV Nabburg So. 15.15 TSV StullnDer TV Nabburg freut sich auf das Lokalderby gegen Stulln. Nach der 3:4-Auswärtsniederlage am vergangenen Wochenende bei der SG Gleiritsch möchte man nun zu Hause gegen die stark erwarteten Stullner zumindest einen Teilerfolg einfahren. Stullns Coach Christian Zechmann spricht seiner Mannschaft nach einem guten Saisonstart ein Lob aus. "Die Mannschaft kompensiert Woche für Woche nicht unwichtige Ausfälle und spielt erfolgreichen Fußball", sagt der Top-Torjäger des TSV Stulln. Beim Nachbarschaftsduell gegen den Aufsteiger aus Nabburg möchte der ehrgeizige Coach nachlegen, um sich in der Tabelle weiter vorne festsetzen zu können. Zuversicht herrscht beim TSV Stulln dahingehen, dass der eine oder andere zuletzt verletzt fehlende Spieler wieder in den Kader rückt.SC Kleinwinklarn So. 15.15 SG SchönthalNach drei knappen Niederlagen in Serie sehnt Kleinwinklarn einen Heimsieg gegen die SG Schönthal herbei. Trotz ansprechender Leistungen reicht es unterm Strich nicht zu Punkten und so ist man in der Pflicht, einen Heimsieg einzufahren um den Kontakt zu den Mittelfeldplätzen nicht abreißen zu lassen. Seit nun fünf Spieltagen ist die SG ungeschlagen und wieder zu den Spitzenmannschaften der Kreisliga zurückgekehrt. Coach Wolfgang Galli fordert beim Aufsteiger aus Kleinwinklarn an die Leistungen der vergangenen Wochen nahtlos anzuknüpfen, um sich im vorderen Bereich der Tabelle weiter festigen zu können.SF Weidenthal So. 15.15 TSV TännesbergDie Sportfreunde Weidenthal verschenkten nach Meinung von Trainer Christian Adler vergangenes Wochenende zwei Zähler beim Remis in Schönthal. "Wir müssen wieder konzentrierter auftreten und den Sieg erzwingen", gibt Adler das Erfolgsrezept für den Spieltag bekannt. Urlaubsbedingt werden Florian und Johannes Hösl fehlen, Tobias Landgraf ist erneut verletzungsbedingt nicht mit an Bord. Gästetrainer Hans-Jürgen Linge möchte nach der ersten Saisonniederlage gleich die sportliche Antwort geben und drei Zähler aus Weidenthal entführen. "Unentschieden spielen verboten", lautet die Devise des auswärts noch ungeschlagenen Bezirksligaabsteigers. "Wenn wir vor dem gegnerischen Tor konzentrierter agieren werden wir noch besser", vertraut Linge in die Qualität seiner Mannschaft für die kommenden Wochen.ASV Burglengenfeld II So. 17.00 SC Ettmannsdorf IIDie Leidenschaft und das Engagement hat beim ASV Burglengenfeld bei der knappen Niederlage in Stulln gestimmt. "Wir müssen dringend unsere individuellen Fehler abstellen dann bin ich mir sicher, die Punkte zu Hause behalten zu können", gibt sich Coach André Schille zuversichtlich. Mittelfeldmotor Manuel Götzfried fehlt jedoch. Bei der Landesligareserve des SC Ettmannsdorf spielen sich die Mechanismen und Abläufe langsam, aber sicher ein. "Wir zeigen uns Woche für Woche verbessert", freut sich Trainer Armin Rank. In Sachen Verteidigungsverhalten bei Standardsituationen sieht er aber noch großes Potenzial bei seinen Jungs. Die zuletzt stark verbesserten Burglengenfelder sollen keineswegs auf die leichte Schulter genommen werden. "Wir wollen vorne dabei bleiben", sagt Rank weiter.