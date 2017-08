Sport Schwandorf

13.08.2017

5

0 13.08.2017

Der TV Nabburg hält gegen den SV Neubäu lange Zeit mit und agiert mit dem Favoriten auf Augenhöhe. Doch während der Aufsteiger seine Chancen entweder vergibt oder am Aluminium scheitert, zeigt sich die Truppe von Trainer Adi Götz weitaus effektiver.

Noch nicht komplett über die Bühne gegangen ist der dritte Spieltag in der Kreisliga West, weil die Begegnung zwischen dem SC Ettmannsdorf II und dem SV Kemnath/Buchberg erst am Dienstag stattfindet. An der Führungsposition des SV Neubäu (9) wird sich dann nichts ändern. Der Spitzenreiter siegte beim TV Nabburg (4) mit 2:0 und hatte dabei das Glück auf seiner Seite, denn der Neuling war gleichwertig. Hinter dem Favoriten liegen die SF Weidenthal (7) auf Rang zwei nach seinem 5:0-Überraschungssieg beim ASV Burglengenfeld II (3). Ein leistungsgerechtes Unentschieden gab es im Nachbarschaftstreffen zwischen dem TSV Tännesberg (5) und dem FC OVI-Teunz (4). Drei Mal führte der Gast, und immer glich die Heimelf aus, so dass es am Ende 3:3 stand. Das gleiche Resultat wird aus Stulln gemeldet, wo sich der heimische TSV (5) und der 1. FC Rötz (1) gegenüberstanden. Spannend verlief das Duell der SG Schönthal/Premeischl (4) und der SpVgg Neukirchen-Balbini (4), das die Gastgeber mit 2:0 für sich entschieden. Die SG Gleiritsch/Trausnitz (3) feierte gegen den SC Kleinwinklarn (1) mit 3:1 den ersten Saisonsieg.TV Nabburg 0:2 (0:1) SV NeubäuTore: 0:1 (16.) Tomas Bahleda, 0:2 (85.) Michael Maly - SR: Markus Nachreiner (Cham) - Zuschauer: 100In diesem Spiel war kein großer Unterschied erkennbar. Der TV Nabburg war ein ebenbürtiger Gegner, der sich aufgrund seiner Spielweise und der sich bietenden Chancen einen Zähler verdient gehabt hätte. Zwar lagen die spielerischen Vorteile beim SV Neubäu, doch machte der Aufsteiger dies durch kämpferischen Einsatz wett. Für die Gästeführung sorgte Tomas Bahleda nach 16 Minuten. Anschließend war die Heimelf dem Ausgleich nahe, sie konnte jedoch keine ihrer Chancen verwerten. Neubäu verzeichnete ebenso einen Lattentreffer wie die Nabburger, die kurz vor dem Seitenwechsel am Aluminium scheiterten. In der zweiten Hälfte wurde der TV immer stärker, er übernahm nach einer Stunde das Kommando. Neubäu lauerte auf Konter und war dabei nicht ungefährlich. Bis zum Ende drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, der ihnen jedoch versagt blieb. Vielmehr machte Michael Maly fünf Minuten vor dem Ende mit dem 0:2 alles klar.ASV Burglengenfeld II 0:5 (0:1) SF Weidenthal/Gu.Tore: 0:1 (43.) Stefan Schmittner, 0:2 (58./Eigentor) Oliver Schneeberger, 0:3 (66.) Thomas Heindl, 0:4 (72.) Claus Grossmann, 0:5 (88.) Tobias Werner - SR : Mario Mailbeck (SC Ettmannsdorf) - Zuschauer: 60Böse ausgerutscht ist der ASV Burglengenfeld II in seinem Heimspiel gegen die SF Weidenthal. Der Gast erwies sich als sehr konterstark, er nutzte seine Chancen eiskalt aus. In dem ausgeglichenen Spiel gab es zunächst Chancen für beide Mannschaften. Zwei Minuten vor der Halbzeit erzielte Stefan Schmittner aus zehn Metern das 1:0 für die Sportfreunde. Nach dem Seitenwechsel drängte der ASV auf den Ausgleich. Die entscheidende Szene war das Eigentor der Burglengenfelder nach knapp einer Stunde. Weidenthal wurde immer sicherer und baute den Vorsprung durch Thomas Heindl auf 3:0 aus. Während der Heimelf nichts gelang, nutzte der Gast seine weiteren Möglichkeiten zu einem unerwartet deutlichen 5:0-Auswärtserfolg.TSV Stulln 3:3 (3:1) 1. FC RötzTore: 0:1 (16.) Bernd Mehltretter, 1:1 (28.) Christian Zechmann, 2:1 (35.) Thomas Dorrer, 3:1 (39./Foulelfmeter) Wilhelm Frank, 3:2 (55.) Christian Vogl, 3:3 (60.) Jürgen Meixensperger - SR : Dominic Fritz (SpVgg Ramspau) - Zuschauer: 150 - Rot: (81.) Jürgen Meixensperger (Rötz) wegen SR-BeleidigungObwohl der TSV Stulln ein deutliches Chancenplus aufwies, musste er sich gegen den 1. FC Rötz mit einem 3:3 zufriedengeben. Dabei erwiesen sich die Gäste als wesentlich stärker, als es deren Tabellenstand vermuten ließ. Von Beginn an spielte der Gast gut mit und ging nach einer Viertelstunde durch Bernd Mehltretter sogar in Führung. Stulln steckte diesen Rückstand schnell weg, drängte auf den Ausgleich und schaffte diesen durch Spielertrainer Christian Zechmann. Trotz vieler guter Chancen bekamen die Stullner keine Sicherheit in ihr Spiel. Rötz war bei Kontern immer gefährlich. Zur Pause lagen die Gastgeber mit 3:1 vorne. Thomas Dorrer hatte zum 2:1 getroffen, dann verwandelte Wilhelm Frank einen Strafstoß zum 3:1. Nach der Halbzeit kam der Tabellenletzte durch Christian Vogl zum 3:2. Dadurch riss beim TSV der Faden, er überließ dem Gast das Geschehen. Dieser nutzte die Zurückhaltung zum 3:3 durch Oldie Jürgen Meixensperger. Dieses Unentschieden verteidigte der Gast bis zum Schluss, obwohl es für die Stullner noch sehr viele Möglichkeiten zum Siegtreffer gab.SG Schönthal/Prem. 2:0 (1:0) SpVgg Neukirchen/B.Tore: 1:0 (22.) Michael Dirnberger, 2:0 (90.) Martin Bauer - SR : Joseph Baumgartner (Cham) - Zuschauer: 100 - Bes. Vorkommnis: (60.) Sebastian Kropf (Neukirchen) verschießt FoulelfmeterDen ersten Sieg in der neuen Saison holte sich die SG Schönthal/Premeischl durch das mühevolle 2:0 über die SpVgg Neukirchen-Balbini. Bis zum Schluss lieferten sich beide Teams ein spannendes Spiel mit einigen guten Torchancen. Der amtierende Vizemeister erwischte den besseren Start und ging durch Michael Dirnberger Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Neukirchen blieb am Drücker und hatte Möglichkeiten zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte ging es weiter hin und her. Nach einer Stunde bekam der Gast einen Elfmeter zugesprochen, den Sebastian Kropf aber nicht zum Gleichstand nutzte. Das Spiel blieb offen, weil beide Seiten nach vorne spielten. Die Entscheidung zugunsten der SG besorgte Martin Bauer mit seinem Treffer zum 2:0 in der Schlussminute.SG Gleiritsch/Trausnitz 3:1 (1:1) SC KleinwinklarnTore: 0:1 (19.) Markus Rüdiger, 1:1 (31.) Florian Bauriedl, 2:1 (62./Foulelfmeter) Tobias Hösl, 3:1 (72.) Dieter Hösl - SR : Stefan Grau (SpVgg Schönseer Land) - Zuschauer: 150 - Bes. Vorkommnis: (55.) SG verschießt Foulelfmeter - Gelb/Rot: (86.) Mario Eggers (Kleinwinklarn)Nach leichten Anlaufschwierigkeiten in den ersten 20 Minuten kam die SG Gleiritsch/Trausnitz gegen den SC Kleinwinklarn doch noch zu einem klaren und verdienten Heimerfolg. Die erste Minuten gehörten dem Gast, der sich nicht versteckte, sondern offensiv auftrat. Das 0:1 durch Markus Rüdiger nach einer Ecke war zu diesem Zeitpunkt verdient. Erst Mitte der Halbzeit kam die SG besser ins Spiel. Die Folge waren einige gute Torchancen. In der 31. Minute glich Florian Bauriedl für sein Team aus. Die zweite Hälfte begann mit einem Strafstoß für die Heimelf, der allerdings nicht verwandelt wurde. Wesentlich besser machte es Tobias Hösl nach etwas mehr als einer Stunde, er traf per Foulelfmeter zum 2:1. Nun übernahm Gleiritsch/Trausnitz eindeutig das Spielgeschehen, Kleinwinklarn reagierte nur noch. Das 3:1 von Dieter Hösl in der 72. Minute war die Entscheidung in einer überwiegend fairen Begegnung.TSV Tännesberg 3:3 (2:2) FC OVI-TeunzTore: 0:1 (19.) Gerhard Herzog, 0:2 (22.) Arthur Kerbel, 1:2 (28./Foulelfmeter) Marco Geier, 2:2 (34.) Lukas Pavlicek, 2:3 (73.) Arthur Kerbel, 3:3 (89.) Michal Hlavsa - SR: Max Piendl (SC Michelsneukirchen) - Zuschauer: 150 - Gelb-Rot: (90.) Sebastian Gruber (FC)In einer zerfahrenen Begegnung, die unter einer sehr kleinlichen Regelauslegung des Schiedsrichters litt, trennten sich die beiden Nachbarn gerechterweise unentschieden. Dabei hatten die Gäste den besseren Start. Nach einem Doppelschlag und zwei fast identischen Treffern nach schnellen Gegenstößen lag der FC schon mit zwei Treffern in Front. Doch die Heimelf bewies Moral und kam noch vor der Pause zurück und glich aus. Besonders der Ausgleichstreffer von Pavlicek war sehenswert, der per Fernschuss in den Winkel traf. In den zweiten 45 Minuten setzte sich der Abnutzungskampf beider Teams fort. Gut eine Viertelstunde vor dem Ende ging der FC abermals in Führung. Kerbel verwandelte einen Freistoß aus 18 Metern zentral vor dem Tor. Doch auch diesmal hielt die Heimelf eine Antwort parat und kam kurz vor dem Ende zum abermaligen Ausgleich. Nach einem Freistoß kam Hlavsa vor dem Keeper an den Ball und markierte den insgesamt gerechten Ausgleichstreffer.