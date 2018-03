Sport Schwandorf

30.03.2018

7

0 30.03.2018

In der Kreisliga West steht am Karsamstag ein Nachbarschaftsduell im Blickpunkt: Die arg kriselnden Nabburger empfangen die im Spitzenspiel gerupften Sportfreunde aus Weidenthal-Guteneck.

Am Osterwochenende müssen die meisten der Kreisliga-Teams zwei Mal ran. Sämtliche Nachholspiele finden am Karsamstag um 16 Uhr statt. So kommt es dabei zum Lokalderby zwischen dem TV Nabburg und den Sportfreunden aus Weidenthal/Guteneck. Beide Mannschaften verloren ihre Spiele am letzten Wochenende und sind aufgrund der verschiedenen Saisonziele bestrebt, die Niederlagen wettzumachen. Am Ostermontag warten ebenso interessante Paarungen. So empfängt der TSV Stulln als Tabellenzweiter und Sieger des Spitzenspiel in Weidenthal/Guteneck den unangenehm zu bespielenden SC Kleinwinklarn, der mit einem wichtigen Heimsieg im Kellerduell gegen den TV Nabburg darauf brennt, in Stulln die nächsten Zähler einzuheimsen und somit für eine Überraschung zu sorgen. Die Qualität hierfür hat der SCK allemal.SC KleinwinklarnBeim SC Kleinwinklarn wiegt die Rote Karte von Mittelfeldspieler Tobias Leitl schwer. Nun geht es für die Mannschaft von Spielertrainer Markus Rüdiger zu Hause gegen die SG Gleiritsch/Trausnitz und am Montag reist man zum Spitzenteam nach Stulln. Im Heimspiel gegen die Elf von Trainer Michael Babl lautet die Zielsetzung dreifach zu punkten, um am Montag hochmotiviert nach Stulln reisen zu können.SG Gleiritsch/TrausnitzSG-Trainer Michael Babl sieht für seine Mannschaft am Osterwochenende richtungsweisende Spiele bevorstehend. Am Karsamstag geht es zum SC Kleinwinklarn, der im Tabellenkeller festsitzt und den Gästen in Sachen Laufbereitschaft alles abverlangen wird. Am Ostermontag geht es zu Hause gegen die SpVgg Neukirchen-Balbini. "Wir müssen unsere individuellen Fehler aus der Vorbereitungsphase tunlichst abstellen, um zu punkten", kennt Babl einen Teil des Erfolgsrezepts. Des Weiteren geht es darum, die fehlenden Felix Meier und Andreas Jäckel leistungsgerecht zu ersetzen. Marcel Walter, Sebastian Kraus und Sebastian Schwandner sind angeschlagen.SV KemnathEinen enorm schweren Doppelspieltag hat der SV Kemnath vor der Brust. Am Samstagnachmittag gastiert mit der Landesliga-Reserve des SC Ettmannsdorf eine qualitativ hochwertige Elf, die mit einem 4:0-Erfolg am vergangenen Wochenende in Neubäu aufhorchen ließ. Am Ostermontag reist die Mannschaft von Maxi Birner zum Spitzenreiter nach OVI/Teunz, wo es alleine aufgrund der Tabellenkonstellation sehr schwer wird. Tabellarisch ist man im Lager des Aufsteigers zum Punkten verpflichtet, wenngleich es aufgrund der langen Verletztenliste sicherlich kein leichtes Unterfangen wird.SC Ettmannsdorf IIDer SC Ettmannsdorf II konnte zuletzt die guten Eindrücke aus der Vorbereitung bestätigen und besiegte den SV Neubäu auf dessen Platz klar und deutlich mit 4:0. Primär laufen beim zweiten Anzug des Landesligisten die Planungen für die Zukunft, die darauf ausgerichtet sind, den Kader für die Kreisliga-Mannschaft zu stabilisieren und größere Personalwechsel in den Kreisklassen-Kader künftig zu vermeiden. "Ich hoffe, dass wir es im dritten Anlauf schaffen, in Kemnath zu spielen", sagt Coach Armin Rank, der mit Blick auf die Tabelle weiter Punkte im Rennen um einen gesicherten Mittelfeldplatz sammeln will. Am Montag gastiert mit den Sportfreunden aus Weidenthal/Guteneck eine Elf aus dem vorderen Tabellenbild. "Wir werden sehen, wie sich meine Mannschaft gegen eine Spitzenmannschaft präsentiert", sagt der SC-Coach weiter, zumal seine Truppe die klare Hinspielniederlage wettmachen möchte.FC OVI/Teunz"Ich warne meine Mannschaft eindringlich davor, die Kemnather zu unterschätzen", sagt OVI-Teunz' Erfolgstrainer Claus Frank. Seine Mannschaft müsse von Beginn an auf der Hut sein, dürfe sich nicht überraschen lassen und treffe auf eine Gästemannschaft mit ausgezeichneter Moral. Der Kader des Tabellenführers bleibt im Vergleich zur Vorwoche nahezu unverändert.TSV StullnDer TSV Stulln um Spielertrainer Christian Zechmann möchte den Schwung aus der Auftaktpartie in Weidenthal/Guteneck nutzen, um auch das Osterwochenende erfolgreich zu gestalten. "Ich erwarte gegen zwei gefährdete Teams eine hochkonzentrierte Leistung meiner Jungs", fordert der Spielertrainer und Torjäger Zechmann. Er muss am Wochenende lediglich auf Tobias Schönfelder verzichten. Der Tabellenzweite reist am Samstag zum FC Rötz und empfängt am Montag den SC Kleinwinklarn.TSV TännesbergDas Ziel, aus Kemnath drei Zähler mit nach Hause zu nehmen, gelang dem TSV Tännesberg in der Vorwoche nicht. "Wir stecken nicht auf und schauen nach vorne", bleibt Coach Marek Vit optimistisch. Mit zwei Heimspielen vor der Brust will man sich ans gesicherte Mittelfeld herantasten. Am Samstagnachmittag erwartet man die SpVgg Neukirchen-Balbini und am Ostermontag gastiert der FC Rötz.SpVgg Neukirchen/BalbiniDie SpVgg Neukirchen-Balbini muss auf drei Leistungsträger verzichten. Trainer Andreas Rogalski bleibt vorsichtig in der Tabellenbetrachtung und will weiter Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Beim TSV Tännesberg wäre es aufgrund der Tabellenkonstellation ein großer Schritt nach vorne, dort dreifach zu punkten, am Ostermontag bei der SG Gleiritsch/Trausnitz wäre man mit einem Zähler hochzufrieden.SF Weidenthal-Guteneck"Verlieren verboten", lautet die Devise von SF-Trainer Christian Adler nach der schmerzlichen Niederlage zu Hause gegen den TSV Stulln. Die Sportfreunde müssen jedoch an diesem Wochenende zwei Mal auswärts ran. Zunächst gastiert man zum Lokalderby beim TV Nabburg und am Ostermontag geht es nach Schwandorf zur zweiten Mannschaft des SC Ettmannsdorf. Der Kader bleibt weiterhin unverändert, mit viel Leidenschaft und Disziplin in den Aktionen soll der derzeit hervorragende Tabellenplatz untermauert werden.TV NabburgDie Niederlage des TV Nabburg am vergangenen Wochenende war der sportliche Tiefpunkt der Elf von Walter Bauer. Die Luft im Abstiegskampf wird für den Aufsteiger in dieser Form zunehmend dünner. "Wir haben es dennoch weiterhin in der eigenen Hand, unsere Ziele zu erreichen", gibt sich der Coach dennoch zuversichtlich. Gegen die in dieser Saison spielstarken Gäste aus Weidenthal/Guteneck befindet sich der Gastgeber zwar in der Außenseiterrolle, jedoch kann es besonders bei der Form einiger Leistungsträger derzeit nur noch besser werden.SG Schönthal/PremeischlZiel der SG Schönthal/Premeischl muss es nach Aussage von Coach Wolfgang Galli sein, in den beiden Spielen an diesem Wochenende sechs Punkte zu holen. "Wir wollen weiter vorne mitmischen und Druck auf das Führungsduo ausüben", fordert der SG-Coach weiter. Am Montagnachmittag geht es bis auf den fehlenden Max Stangl in Bestbesetzung gegen den zuletzt arg gebeutelten SV Neubäu.