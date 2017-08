Sport Schwandorf

06.08.2017

10

0 06.08.201710

Ganz schön frech: Der TV Nabburg siegt bei der letztjährigen Spitzenmannschaft FC Rötz und auch der TSV Stulln lässt in der Kreisliga West weiter aufhorchen.

Nach zwei Spieltagen ist in der Kreisliga West nur noch der SV Neubäu (6) ohne Punktverlust. Der Tabellenführer gewann gegen den ASV Burglengenfeld II (3) mit 1:0 und behielt seine weiße Weste. Hinter dem Titelfavoriten tummeln sich fünf Teams mit jeweils vier Zählern. Die SpVgg Neukirchen.-Balbini setzte sich gegen den SC Ettmannsdorf II (3) überraschend klar mit 4:0 durch und ist Zweiter. Mit 1:0 gewann der TSV Stulln das Derby beim SV Kemnath/Buchberg und bleibt vorne dran. Nur ein 3:3 schaffte die SF Weidenthal im Heimspiel gegen den SC Kleinwinklarn (1), der eine tolle Moral bewies und in der Nachspielzeit belohnt wurde. Zu den Mannschaften, die noch nicht verloren haben, zählen auch der TV Nabburg nach dem 3:2-Sieg beim 1. FC Rötz (0), der auf dem letzten Platz zu finden ist, sowie der TSV Tännesberg nach dem 1:0 über die SG Gleiritsch/Trausnitz (0). Ein erstes Erfolgserlebnis gab es für den FC OVI/Teunz (3) beim 1:0 über die SG Schönthal (1).SV Neubäu 1:0 (1:0) ASV Burglengenfeld IITore: 1:0 (18.) Tomas Bahleda - SR: Maik Kreye (SC Weinberg) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (59.) Michael Ferstl (Neubäu) wegen Foulspiels; (90.) Hristo Gabarov (Neubäu) wegen FoulspielsDas Spiel der beiden Auftaktgewinner entschied der SV Neubäu durch den Treffer von Tomas Bahleda für sich. Es entwickelte sich eine abwechslungsreiche und kampfbetonte Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Der ASV Burglengenfeld hatte ebenfalls einige gute Aktionen, vergab aber den Ausgleich. Im zweiten Durchgang lauerte der SV Neubäu auf Konter und überließ dem Gast das Geschehen. Dieser fand aber kein Mittel, um die sichere Abwehr zu überwinden. Durch Kinter hätten die Platzherren für eine vorzeitige Entscheidung sorgen können. Nach dem Platzverweis für Ferstl agierte die Heimelf in Unterzahl, behielt aber den Überblick. In der hektischen Schlussphase setzte der ASV Burglengenfeld II alles auf eine Karte, scheiterte aber im Abschluss.FC OVI/Teunz 1:0 (0:0) SG SchönthalTor: 1:0 (83.) Daniel Kellner - SR: Andreas Fleißer (TSV Winklarn) - Zuschauer: 120Ein direkt verwandelter Freistoß von Daniel Kellner in der 83. Minute bescherte dem FC OVI/Teunz den nicht unverdienten Sieg über den Vizemeister. Im ersten Abschnitt war es eine zerfahrene Begegnung, in der die Abwehrreihen dominierten. Demzufolge ergaben sich Torchancen nur durch Standards. Für die Heimelf vergab Artur Kerbel einen Freistoß, aufseiten der SG Schönthal/Premeischl scheiterte Wutz. Nach der Pause steigerte sich der FC. Die Gastgeber erspielten sich jetzt eine optische Überlegenheit. Eine klare Chance zur Führung vergab Artur Kerbel in der 77. Minute nach einem Eckball. Dann gelang Daniel Kellner doch noch der Siegtreffer für die Platzherren.SF Weidenthal 3:3 (2:1) SC KleinwinklarnTore: 1:0 (6./Handelfmeter)Thomas Großmann, 2:0 (7.) Fabian Hauer, 2:1 (45.) Markus Rüdiger, 3:1 (65.) Stefan Schmittner, 3:2 (75.) Fisnik Leka, 3:3 (90.) Marco De Giorgi - SR: Ulrich Beyerlein (Cham) - Zuschauer: 100Das Unentschieden war am Ende ein gerechtes Resultat in einem spannenden Spiel. Die Sportfreunde begannen stark, sie hatten ihren Gegner im Griff und legten schnell einen 2:0-Vorsprung durch das Elfmetertor von Stefan Großmann und dem Treffer von Fabian Hauer eine Minute später hin. Erst nach einer Viertelstunde legte der SC Kleinwinklarn seine Zurückhaltung ab und wurde stärker. Die Folge war das 2:1 von Markus Rüdiger kurz vor dem Pausenpfiff. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Zunächst zog Weidenthal durch Stefan Schmittner auf 3:1 davon, dann begann die starke Phase der Gäste. Fisnik Leka verkürzte eine Viertelstunde vor dem Ende auf 2:3. Anschließend schaffte es die Heimelf nicht, Ruhe in das Spiel zu bringen. Kleinwinklarn drängte auf ein drittes Tor und hatte damit in der Nachspielzeit Erfolg. Marco De Giorgi schaffte den verdienten 3:3-Ausgleichstreffer.Neukirchen/Balbini 4:0 (2:0) SC Ettmannsdorf IITore: 1:0 (21.) Thomas Hauser, 2:0 (45.) Stefan Hildebrandt, 3:0 (77.) Sebastian Kropf, 4:0 (85.) Christian Biebl - SR: Dennis Schötz (Cham) - Zuschauer: 100So gut wie chancenlos war der Gast bei seinem Auftritt in Neukirchen-Balbini. Die spielfreudige SpVgg gewann verdient mit 4:0 und hinterließ beim Verlierer enttäuschte Gesichter. Insgesamt zeigten sich die Einheimischen spritziger und gedanklich schneller, sie waren immer einen Tick voraus. Bei den ersten zwei Toren von Neukirchen in der 21. Minute durch Thomas Hauser und kurz vor der Pause durch Stefan Hildebrandt leistete die Gästeabwehr großzügige Hilfestellung. Nur wenige Minuten dauerte im zweiten Durchgang die Entschlossenheit der Ettmannsdorfer, die Niederlage abzuwenden. Nach einer Stunde bekam die SpVgg das Spiel wieder in den Griff und startete viele Angriffe in Richtung des gegnerischen Gehäuses. Sebastian Kropf und Christian Biebl sorgten für den 4:0-Endstand in einer überwiegend einseitigen Begegnung.SV Kemnath/Bu. 0:1 (0:0) TSV StullnTor: 0:1 (81.) Tobias Schönfelder - SR: Tobias Thanner (Regensburg) - Zuschauer: 200Ein Weitschuss aus 30 Metern flach ins kurze Eck entschied kurz vor Spielschluss dieses Derby, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte, zugunsten der Stullner. Gemessen an den guten Torchancen ging die erste Hälfte klar an den Gastgeber, denn zweimal vergaben Toni Walter und einmal Matthias Meyer recht aussichtsreich, während der Gast nur einmal gefährlich vor dem SV-Tor auftauchte. In der zweiten Hälfte war der TSV die dominantere Elf und erzielte auch durch Tobias Schönfelder den glücklichen Siegtreffer. Stullns Torjäger Christian Zechmann war bei Matthias Plank in guten Händen und trat nur bei Standards in Erscheinung. Eine konstruktive Offensive fand bei den Hausherren gegen Ende kaum mehr statt.1. FC Rötz 2:3 (1:0) TV NabburgTore: 1:0 (37.) Jakub Puchmertl, 1:1 (46.) Kamil Krysl, 1:2 (56./Foulelfmeter) Partick Greindl, 2:2 (58.) Jakub Puchmertl, 2:3 (84./Eigentor) Markus Decker - SR: Lukas Probst (SpVgg Ramspau) - Zuschauer: 100Durch ein Eigentor in der Schlussphase verlor der 1. FC Rötz auch sen zweites Spiel der laufenden Saison. In der 84. Minute beförderte Markus Decker das Leder zum 3:2-Sieg des TV Nabburg ins eigene Netz. Bis dahin zeigten sich die Gastgeber gegenüber dem Vorsonntag wesentlich verbessert und vor allem einsatzfreudiger. Nabburg sah sich einigen guten Angriffen der Heimelf ausgesetzt, die in der 37. Minute durch Jakub Puchmertl in Führung ging. Unmittelbar nach der Pause erzielte Kamil Krysl den 1:1-Ausgleich für den TV, der jetzt besser im Spiel war. Zehn Minuten später verwandelte Patrick Greindl einen Strafstoß zum 1:2. Postwendend schafften die Rötzer wieder den Gleichstand durch Puchmertl. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Eigentor drängten die Gastgeber nochmals auf den Ausgleich.TSV Tännesberg 1:0 (0:0) SG Gleiritsch/Traus.Tor: 1:0 (79.) Michal Hlavsa - SR: Tobias Buchfink (JFG Oberpfäzer Seenland) - Zuschauer: 210(af) In einem hart umkämpften und bisweilen auch hitzigen Derby behielt der TSV Tännesberg knapp die Oberhand. Das Tor des Tages erzielte Michal Hlavsa in der 79. Minute. Beide Mannschaften begegneten sich über die gesamten 90 Minuten auf Augenhöhe. Insgesamt erarbeitete sich Tännesberg jedoch ein Chancenplus, da die Spielgemeinschaft lediglich bei Standardsituationen gefährlich vor das Tor der Gastgeber kam. Vor dem Wechsel besaß TSV-Akteur Marco Geier die beste Möglichkeit, als er das Leder aus sieben Metern über den Kasten drosch. Nach dem Wechsel hatte Tännesberg mehr vom Spiel und erarbeitete sich auch die eine oder andere Chance. Die Anhänger der Heimelf mussten jedoch bis elf Minuten vor Schluss auf den Siegtreffer warten. Nach einer Kombination über die linke Seite kam der Ball scharf nach innen, Gästekeeper Christoph Schwandner konnte das Leder noch an die Latte lenken, aber beim Abpraller war Michal Hlavsa zur Stelle und lochte zum 1:0 ein. Den Vorsprung brachte der Gastgeber über die Zeit.