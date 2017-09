Sport Schwandorf

Ettmannsdorf. (aho) Mit einer großen Portion Optimismus geht der SC Ettmannsdorf am Samstag (16 Uhr) in das schwierige Auswärtsspiel beim SV Raigering. Der Aufsteiger hat sich nach einer Schwächephase zu Beginn der Saison gesteigert und durch unerwartete Siege auf sich aufmerksam gemacht. Auch gegen den SCE werden die Gastgeber ihre gute Form unter Beweis stellen und den nächsten Dreier einfahren wollen.

Das zu verhindern ist das Ziel der Ettmannsdorfer Spieler, hinter denen eine sehr intensive Trainingswoche liegt. Weil Thorsten Baierlein noch in Urlaub ist und erst am Wochenende wieder zur Mannschaft stößt, haben Alexander Friedl und Mario Albert das anspruchsvolle Übungsprogramm durchgezogen. Sowohl mit dem Trainingsbesuch als auch mit dem Einsatz zeigte sich das Duo zufrieden.An die Ersatzspieler oder an die Akteure, die zuletzt nicht zum Einsatz kamen, richteten sie die Botschaft, sich intensiver zu zeigen, was offensichtlich auch passiert ist. "Alle Spieler waren mit Begeisterung dabei und haben voll mitgemacht. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist bestens", sagt Alexander Friedl, der sich zufrieden zeigte, weil die "Schichtler" in dieser Woche am Trainingsbetrieb teilnehmen konnten.Aus diesem Grund und nach der starken Vorstellung vom vergangenen Sonntag gegen den SV Hutthurm, als nur die Krönung in Form des Siegtores gefehlt hat, geht der SC zuversichtlich in dieses wichtige Match. Das Ziel der Ettmannsdorfer ist auf jeden Fall ein Sieg, denn Unentschieden helfen dem Tabellenvorletzten nicht entscheidend weiter. "Die Aufgabe wird nicht einfach für uns, aber wir sind gerüstet. Wir sind auch darauf vorbereitet, auf dem Kunstrasenplatz spielen zu müssen", sagt der Ettmannsdorfer Co-Trainer.Gegenüber dem Vorsonntag hat sich die personelle Situation kaum verbessert. Neben dem verletzten Philipp Peter fehlt der gesperrte Erkan Kara. Weiter müssen die Brüder Maximilian und Lukas Schreyer ersetzt werden. Dafür stehen die Chancen gut, dass mit Sebastian Fischer ein Führungsspieler in den Kader zurückkehrt. Im Angriff ruhen die Hoffnungen auf Neuzugang Dominik Siebert, der im Heimspiel bewiesen hat, dass er eine echte Verstärkung ist.