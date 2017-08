Sport Schwandorf

Das Unentschieden gegen den TSV Bogen im zweiten Heimspiel in Folge stellt für den SC Ettmannsdorf eindeutig einen Punktverlust dar. Die Mannschaft hatte ihren Gegner bis auf wenige Minuten in der Anfangsphase, als auch der Führungstreffer für die Gäste durch einen Foulelfmeter fiel, gut im Griff. Wie so oft waren die Einheimischen aber nicht in der Lage, ihre Überlegenheit und die daraus resultierenden klaren Torchancen in Treffer umzumünzen. Deshalb musste sich die Elf von Thorsten Baierlein mit einem 1:1 zufrieden geben. Den Ausgleichstreffer besorgte Erkan Kara mit dem Pausenpfiff durch ein energisches Nachsetzen.

Die Ettmannsdorfer hatten sich sehr viel für diese Partie vorgenommen. Sie wollten an die gute Vorstellung in der Vorwoche gegen Waldkirchen anknüpfen. Für die Offensive gab es neue Hoffnung, weil Maximilian Nimsch nach seinem Urlaub und der überstanden Krankheit wieder zur Verfügung stand. Er zeigte sich wie Jeremy Schmidt und Ludwig Hofer als ständiger Antreiber und Unruheherd für die Bogener Abwehr.Der Gegner, der eigentlich zum Favoritenkreis für die Meisterschaft zu zählen ist, konnte den Beweis seiner Klasse nur selten unter Beweis stellen. Er war bis zum gestrigen Spiel auch ohne eigenen Treffer geblieben.Diese Tatsache änderte sich jedoch gang schnell. Es waren gerade einmal drei Minuten gespielt, da leistete sich Tim Ebner beim Herauslaufen aus seinem Tor ein Foulspiel gegen Ismail Morina, was zu Recht Elfmeter gab. Junica Marcinkovic ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zum 0:1. Das brachte Ettmannsdorf allerdings nur kurzzeitig aus dem Konzept. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Aktionen sicherer und noch vor der Pause fiel der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste darauf bedacht, das Remis zu verteidigen. Allerdings hatten sie dabei sehr viel Mühe gegen eine immer stärker werdende Heimelf, die aber ihre Chancen nicht nutzte.

SC Ettmannsdorf: Ebner, Maximilian Schreyer, Tausendpfund, Kara, Philipp Peter (74. Bohnert), Vollath, Rothut (65. Kramer), Hofer (82. Koc), Fischer, Schmidt, Nimsch

TSV Bogen: Putz, Krbecek, Albrecht, Sestito (82. Sidibe), Zeba, Ismail Morina, Mucaj, Sokol, Hentschel (65. Gayring), Marcinkovic, SabadusTore: 0:1 (4./Foulelfmeter) Junica Marcinkovic, 1:1 (45.) Erkan Kara - SR: Thorsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 150 - Gelb/Rot: (90.) F. Tausendpfund (SC) wiederholtes Foulspiel