03.09.2017

Amberg. Einen wichtigen Punkt holte der SC Ettmannsdorf mit dem 0:0 beim SV Raigering.

Wer ein munteres Spiel erwartet hatte, musste beim 0:0 schnell erkennen - hier stehen sich zwei Kellerkinder gegenüber. Der SVR zeigte sich abwartend und nicht stürmisch wie zuletzt. Die besseren Szenen im Strafraum hatte jedenfalls zunächst Ettmannsdorf. Es zeigte sich das der SCE auf Fehler der Raigeringer wartete und diese dann auch versuchte zu nutzen.Raigering hatte dann zunehmend das Zepter in der Hand, tat sich aber schwer, richtigen Druck aufzubauen. In der 32. Minute wurde Michael Muck von Timo Vollath im Strafraum von den Füßen geholt. Zum Foulelfmeter trat Kapitän Florian Hiltl an - und fand seinen Meister in SCE-Keeper Tim Ebner. Nach knapp einer Stunde wurde Ettmannsdorf wieder stärker. Der Sportclub hatte auch einige sehr gute Chance. In Erscheinung tart auch immer wieder Neuzugang Dominik Siebert. Aber SVR-Torhüter Tobias Schoberth zeigte immer wieder seine Klasse.Calvin Morin donnerte das Leder in der 4. Minute der Nachspielzeit aus kurzer Distanz in die Wolken.

SV Raigering: Schoberth, Buegger, Prechtl, Jank, Haller, Muck, Hiltl, Seidel (78. Dowridge), Greger, Wrosch (63. Götz), Thaler

SC Ettmannsdorf: Ebner, Ruß (60. Rothut), Schreyer, Schmidt, Fischer, Siebert, Kiendl (68. Koc), Morin, Hofer (60. Nimsch), Vollath, TausendpfundSR: Sven Laumer (Nürnberg) - Zuschauer: 240 - Besonderes Vorkommnis: (32.) Hiltl (SVR) verschießt Foulelfmeter