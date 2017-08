Sport Schwandorf

27.08.2017

59

0 27.08.201759

Nach der fünften Runde gibt es in der Kreisliga West erneut einen Wechsel an der Tabellenspitze. Weil sowohl der SV Neubäu (10) als auch die SF Weidenthal (10) am Samstag patzten, war der Weg frei für den TSV Tännesberg (11). Der Bezirksligarückkehrer besiegte im Heimspiel den SV Kemnath/Buchberg glanzlos mit 2:0 und übernahm Rang eins. Die SF Weidenthal musste sich beim TSV Stulln (9) mit 1:2 geschlagen geben, Kontrahent SV Neubäu zog gegen den SC Ettmannsdorf II (9) in einem echten Spitzenspiel mit 1:3 den Kürzeren. Zum vorderen Feld zählt auch der FC OVI-Teunz (10) nach dem 2:1 auf eigenem Platz gegen die SpVgg Neukirchen-Balbini (4), die heuer noch nicht in Tritt gekommen ist.

SC Ettmannsdorf II 3:1 (1:0) SV NeubäuTore: 1:0 (34./Eigentor) Christian Kraus, 2:0 (82.) Markus Fenk, 2:1 (85./Foulelfmeter) Tomas Bahleda, 3:1 (90./Foulelfmeter) Markus Fenk - SR: Sebastian Mauer - Zuschauer: 80(aho) Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ergaben sich die ersten guten Chancen für die Heimelf. Der Führungstreffer in der 34. Minute wurde begünstigt durch einen Neubäuer Spieler, der den Ball ins eigene Netz lenkte. In der zweiten Hälfte wollte der SCE II die Vorentscheidung, doch der Gegner hielt dagegen. Spannend verlief die Schlussphase. Zuerst gelang Markus Fenk in der 82. Minute das 2:0. Trotz des Rückstands blieb der SV am Drücker. Mit einem von Tomas Bahleda verwandelten Strafstoß verkürzte der Gast auf 1:2 und witterte jetzt seine Chance auf den Gleichstand. Ettmannsdorf kam in dieser Phase zu einigen Kontern. Es lief bereits die Nachspielzeit, als die Gastgeber ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen bekamen, den Markus Fenk zum 3:1-Endstand ins Netz setzte.TSV Stulln 2:1 (0:0) SF Weidenthal/Gut.Tore: 1:0 (55.) Thomas Dorrer, 2:0 (57.) Wilhelm Frank, 2:1 (85.) Florian Setzer - SR : Domenic Muhr (Wernberg) - Zuschauer: 250(aho) Hart umkämpft und spannend war dieses Spiel. Schon in der ersten Halbzeit gab es einige gute Möglichkeiten. Weidenthal stand in der Abwehr sicher und setzte immer wieder gefährliche Konter. In der zweiten Hälfte wirkte die Heimelf zunächst druckvoller als der Gast. Mit einem Doppelschlag in der 55. und 57. Minute sorgten Thomas Dorrer und Wilhelm Frank für ein 2:0 der Zechmann-Elf. Die Sportfreunde blieben unbeeindruckt und ihrer Linie treu. Aufgrund einiger guter Möglichkeiten waren Treffer hüben wie drüben möglich. Fünf Minuten vor dem Ende kam Weidenthal durch Florian Setzer zum 2:1. In der verbleibenden Zeit mobilisierte der Gast alle Kräfte, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr, weil die Stullner Abwehr alle Angriffe abfing.Gleiritsch/Trausnitz 5:0 (2:0) ASV Burglengenfeld IITore: 1:0 (40.) Sebastian Schwandner, 2:0 (44.) Florian Bauriedl, 3:0 (54.) Sebastian Schwandner, 4:0 (68.) Sebastian Schwandner, 5:0 (78.) Sebastian Schwandner - SR: Marco Gruber (Viechtach) - Zuschauer: 100(aho) Der SG Gleiritsch/Trausnitz gelang zwar der erwartete Heimsieg, doch taten sich die Gastgeber sehr schwer. Letztendlich hatten sie es ihrem vierfachen Torschützen Sebastian Schwandner zu verdanken, dass der Erfolg deutlich ausfiel. Es dauerte einige Zeit, bis die SG ins Spiel fand. Die beste Chance in der Anfangsphase vergab Tobias Hösl, als er aus kurzer Entfernung den Ball nicht traf. Erst kurz vor der Pause brachten Sebastian Schwandner und Florian Bauriedl die Heimelf mit 2:0 nach vorne. Gleich nach dem Wiederanpfiff vergab Benedikt Nahlovsky einen weiteren Treffer für die SG. Wenig später nutzte Sebastian Schwandner einen ASV-Abwehrfehler zum 3:0. Der Gast hatte in der zweiten Hälfte nur zwei Torchancen. Schwandner traf noch zwei Mal für die SG.FC OVI-Teunz 2:1 (0:0) SpVgg Neukirchen-B.Tore: 0:1 (70.) Christian Biebl, 1:1 (83.) Arthur Kerbel, 2:1 (90.) Manfred Wiedecker - SR : Karl-Heinz Späth (DJK Arnschwang) - Zuschauer: 130 - Gelb-Rot: (83.) Sebastian Kropf (Neukirchen) wegen Foulspiel - Besonderes Vorkommnis: (8.) Arthuer Kerbel (OVI-Teunz) verschießt einen Elfmeter(aho) Es war ein harterkämpfter, aber hochverdienter Sieg des FC OVI-Teunz. Allerdings war die SpVgg Neukirchen-Balbini der erwartet schwere Gegner. Schon in der ersten Halbzeit lagen die besseren Tormöglichkeiten auf Seiten der Gastgeber. Manuel Löffelmann traf in dieser Phase nur die Latte, nach der Pause scheiterte Uschild am Pfosten. Der torlose Pausenstand schmeichelte den Gästen. Das Anrennen des FC OVI-Teunz setzte sich im zweiten Durchgang fort. Mitten hinein in den Angriffswirbel der Heimelf fiel in der 70. Minute das 0:1 durch Christian Biebl. Der Rückstand beflügelte den FC, er meldete sich mit vielen Angriffen zurück. Kurios kam das 1:1 zustande, denn zuerst vergab Arthur Kerbel einen Elfmeter, dann köpfte er im Nachschuss das 1:1. Schließlich wurden die Bemühungen der Gastgeber in der Schlussminute mit dem Siegtor durch Manfred Wiedecker belohnt.TV Nabburg 3:2 (0:2) SC KleinwinklarnTore: 0:1 (43.) Ivica Tomasic, 0:2 (45./Foulelfmeter) Marco De Giorgi, 1:2 (55.) Kamil Krysl, 2:2 (67.) David Malcat, 3:2 (80.) Johannes Blödt - SR: Stefan Mehrl (TV Wackersdorf) - Zuschauer: 100(aho) Erst eine Leistungssteigerung nach der Halbzeit brachte dem TV Nabburg den verdienten Heimerfolg im Neulingsduell gegen den SC Kleinwinklarn. Zwar hatten die Gastgeber von Beginn die besseren Chancen und zeigten die reifere Spielanlage, doch waren sie in der Abwehr zu sorglos. Das nutzte der SC Kleinwinklarn kurz vor der Pause zu seinen zwei Toren aus. So traf Ivica Tomasic mit einem Freistoß, dann verwandelte Marco De Giorgi einen Elfmeter zum 0:2. Ein ganz anderes Auftreten der Nabburger war nach dem Wechsel zu erkennen. Die Mannschaft ging aggressiver in die Zweikämpfe, störte den Gegner schon beim Spielaufbau und hatte damit Erfolg. Aufgrund zahlreicher Torchancen schafften die Platzherren noch den Sieg. Kamil Krysl gelang der Anschlusstreffer, David Malcat glich in der 67. Minute zum 2:2 aus. Und schließlich erzielte Johannes Blödt zehn Minuten vor dem Ende noch das 3:2 für den TV.TSV Tännesberg 2:0 (0:0) SV Kemnath/B.Tore: 1:0 (60./Foulelfmeter) Marco Geier, 2:0 (89.) Jaroslav Safar - SR: Marco Göhlich (TSV Klardorf) - Z uschauer: 100 - Gelb-Rot: (86.) Andreas Plank (Kemnath) Foulspiel(eg) "Der Sieg war verdient", ist Hans-Jürgen Linge, Trainer des TSV Tännesberg sicher. Allerdings sei die Partie zunächst ein "Mittelfeldgeplänkel" gewesen, mit so gut wie keinen Chancen in den ersten 45 Minuten. Aber das änderte sich nach dem Wechsel. In der 52., 53. und 56. Minuten war der Gastgeber nahe an der Führung. "Aber die Chancen wurden kläglich vergeben", bedauert Linge. "Wenn wir hier getroffen hätten, hätten wir den Gegner überrollt." Aber so musste seine Mannschaft noch etwas warten. In der 60. Minute ging sie durch einen Foulelfmeter in Führung. Allerdings parierte Kemnaths Torwart Leonhard Bauer zunächst, erst im Nachschuss brachte Marco Geier den Ball im Tor unter. Tännesberg kontrollierte die Partie weiter, Kemnath hatte keine Torchancen aus dem Spiel heraus. Kurz vor Ende donnerte Marco Wittmann den Ball an den Pfosten, den Abpraller verwertete Jaroslav Safar zum 2:0-Endstand.SG Schönthal 2:2 (1:1) 1. FC RötzTore: 0:1 (13.) Jakub Puchmertl, 0:2 (15./Foulelfmeter) Daniel Schießl, 1:2 (25.) Fabian Rohrmüller, 2:2 (52.) Jürgen Wutz - SR: Max Piendl (SC Michelsneukirchen) - Zuschauer: 200(aho) Als die Gäste nach einer Viertelstunde mit 2:0 vorne lagen, schien sich eine Überraschung anzubahnen, denn die Favoritenrolle lag bei den Platzherren. Diese hatten aber Probleme mit der Spielweise des Gegners. Im ersten Durchgang reichte es nur zum 1:2-Anschlusstreffer durch Fabian Rohrmüller. Wesentlich besser waren die Gastgeber in der zweiten Hälfte. Sie schafften aber nur noch das 2:2 durch Jürgen Wutz. Der Tabellenletzte aus Rötz blieb bis zum Ende ein gefährlicher Gegner, der allerdings seine Chancen nicht nutzte.