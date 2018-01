Sport Schwandorf

30.01.2018

Das Veranstaltungsteam für den Landkreislauf hat den genauen Streckenverlauf vom Start in Trausnitz bis zum Ziel im Sepp-Simon-Stadion Schwandorf festgelegt. Die exakte Beschreibung für jeden einzelnen Streckenabschnitt ist ab sofort im Internet abrufbar.

Bei der Streckenplanung wurde einer Pressemitteilung des Landratsamtes zufolge darauf geachtet, dass viele kurze Streckenabschnitte dabei sind, so dass wirklich jeder mitlaufen kann. Es gibt nur zwei Abschnitte mit einer Länge über sieben Kilometer. Die gesamte Strecke ist um acht Kilometer kürzer als im Vorjahr und kann als leicht wellig bezeichnet werden. Auf der gesamten Strecke müssen die Athleten etwa 1000 Höhenmeter überwinden. Sie ist nach Ansicht der Organisatoren von den teilnehmenden Laufmannschaften leicht zu bewältigen.Mit der Streckenbeschreibung können bei der milden Witterung jetzt schon die ersten Trainingsläufe unternommen werden. Weitere Auskünfte gibt es am Landratsamt bei Hedwig Pamler (Telefon 09431/471-139) oder Christian Meyer (Telefon 09431/471-337). Der zwölfte Lauf durch den Landkreis Schwandorf startet am 9. Juni um 8 Uhr in Trausnitz. In zehn Etappen führt die Strecke über insgesamt 58 Kilometer bis zum Ziel im Schwandorfer Sepp-Simon-Stadion. Die Nordic-Walker steigen um 9 Uhr in Altfalter ein und legen die 19 Kilometer lange Strecke bis zum Ziel in Schwandorf in drei Etappen zurück.Die Bewirtung der Teilnehmer am Ziel übernehmen Mitglieder der Handballabteilung des TSV Schwandorf. Schirmherr der zwölften Auflage des Landkreislaufes ist Landrat Thomas Ebeling___Weitere Informationen im Internet: