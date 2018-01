Sport Schwandorf

07.01.2018

62

0 07.01.201862

Eigentlich hätte die SpVgg Pfreimd das Qualifikationsturnier zur Futsal-Endrunde gar nicht spielen müssen. Als Titelverteidiger ist der Bezirksligist ohnehin dabei. Doch die SpVgg fühlt sich in der Halle pudelwohl und bestätigt ihre bestechende Form auf dem Parkett.

Starke Eintracht

Das Teilnehmerfeld für die Endrunde zur Futsal-Kreismeisterschaft am nächsten Wochenende in Neunburg ist seit gestern komplett. Neben dem Titelverteidiger SpVgg Pfreimd und dem Gastgeber FC Neunburg v. W. haben sich die FT Eintracht Schwandorf, der SV Schwarzhofen, der 1. FC Schwarzenfeld und der TSV Stulln die Startberechtigung geholt. Aus dem Teilkreis Cham haben sich die SpVgg Neukirchen/Balbini sowie der FC Ränkam qualifiziert.Die Turniere am Samstag in Maxhütte-Haidhof und am Sonntag beim 1. FC Schwarzenfeld waren nach Auskunft von Spielleiter Ludwig Held eine echte Werbung für den Hallenfußball. Vor allem mit dem Zuschauerzuspruch konnten die Ausrichter zufrieden sein. Die Besucher sahen spannende und faire Spiele, in denen so manche Überraschung nicht ausgeblieben ist.So kassierte der SV Schwarzhofen beim Turnier in Maxhütte-Haidhof nach zunächst klaren Siegen über den FC Maxhütte-Haidhof (9:2) und den TSV 1880 Schwandorf (3:0) gegen die FT Eintracht Schwandorf eine unerwartet hohe 1:5-Niederlage. Die Eintracht wiederum zog gegen den TSV Schwandorf mit 0:1 den Kürzeren und verzeichnete gleich einen Fehlstart. In der anderen Gruppe wurde die SpVgg Pfreimd, die trotz des Freiloses als amtierender Kreismeister an der Qualifikationsrunde teilnahm, ihrer Favoritenrolle gerecht. Der Bezirksligist siegte gegen den SC Sinopspor mit 2:1 und die DJK Steinberg mit 3:1, bevor er im letzten Gruppenspiel gegen den TSV Dieterskirchen etwas mehr Mühe hatte, aber trotzdem 3:2 gewann. Mit in das Halbfinale zog die DJK Steinberg ein, weil der A-Klassist gegen den punktlos gebliebenen SC Sinopspor und den TSV Dieterskirchen siegte.In dieser Zwischenrunde behielt die FT Eintracht gegen die DJK Steinberg mit 2:0 die Oberhand, im Duell der zwei Bezirksliga-Vertreter gewann Pfreimd mit 2:1 gegen Schwarzhofen. Das Endspiel entschied der Titelverteidiger mit 2:0 zu seinen Gunsten. Trotz der Niederlage fährt die Eintracht zur Endrunde nach Neunburg, ebenso der SV Schwarzhofen, der sich im Entscheidungsspiel gegen die DJK Steinberg mit 3:2 behauptete.Aus dem Turnier beim 1. FC Schwarzenfeld gingen am Ende die Gastgeber sowie der im Finale erst nach Neunmeterschießen unterlegene TSV Stulln als Teilnehmer an der Kreismeisterschaft hervor. Das Team von Wolfgang Stier dominierte in der Vorrundengruppe 3 nach Belieben und ließ den Kontrahenten keine Chance. So wurden der TV Bodenwöhr und der SC Kleinwinklarn jeweils mit 4:0 besiegt, gegen den TV Nabburg gab es ein 4:1. Trotz der Niederlage gegen den Ausrichter schaffte der SC Kleinwinklarn mit zwei Erfolgen über den TV Nabburg (2:1) und den TV Bodenwöhr (2:1) den Sprung ins Halbfinale. Aus der Gruppe 4 gelang das dem TSV Stulln nach zwei Erfolgen gegen den FC Neunburg und den SV Erzhäuser-Windmais und dem Unentschieden gegen den TSV Tännesberg sowie dem SV Erzhäuser-Windmais.In den folgenden zwei Spielen setzten sich die Favoriten mehr oder weniger deutlich durch. Schwarzenfeld behielt gegen Erzhäuser mit 3:1 die Oberhand, in der nächsten Begegnung gewann der TSV Stulln gegen den Ligakollegen aus Kleinwinklarn mit 6:3. Das Finale war von Anfang bis Ende spannend, aber fair. Entscheidend durchsetzen konnte sich während der regulären Spielzeit keine Mannschaft. So musste ein Siebenmeterschießen über den Turniersieg entscheiden. Hier hatte der gastgebende Landesligist knapp mit 7:6 die Nase vorn.