Sport Schwandorf

08.06.2017

08.06.2017

Aus einer spontanen Idee ist eine Wette geworden. Eine Brauerei spendet 1000 Euro für einen guten Zweck, wenn der Bischof das Sportabzeichen schafft. 2015 war Premiere, am Mittwoch Neuauflage im Sepp-Simon-Stadion und im Erlebnisbad. Sportmoderator Armin Wolf hatte den Kontakt hergestellt und schlüpfte ebenfalls in das Sporttrikot. Genauso wie Oberbürgermeister Andreas Feller und der Vorsitzende des Stadtverbandes für Sport, Thomas Fink.

Die Leistungen der "Promis" im Überblick:

Bischof Vorderholzer: Schleuderball (Koordination) 30,96 Meter Silber/Medizinballwurf (Kraft) 10,67 m Gold/25 m Schwimmen (Schnelligkeit) 27,1 Sekunden Silber/400 m Schwimmen (Ausdauer) 14:18 Min./Sekunden, Silber; insgesamt 9 Punkte und damit Deutsches Sportabzeichen in Silber.



Armin Wolf: Schleuderball 32,60 m Silber/Medizinballwurf 13,72 m Gold/25 m Schwimmen 23,7 Sekunden, Gold/400 m Schwimmen 10:30 Minuten, Gold; insgesamt elf Punkte und damit Deutsches Sportabzeichen in Gold.



OB Andreas Feller: Schleuderball 29,97 m Bronze/Medizinballwurf 11,34 m Gold/25 m Schwimmern 21,9 Sekunden, Silber. Die Ausdauer wird er voraussichtlich mit 7,5 Kilometer Nordic Walking ableisten. Momentan liegt der OB auf Silberkurs.

Diözesanbischof Rudolf Voderholzer (57) verriet, wie er sich fit hält: mit Wallfahrten, Bergwandern und Schwimmen. 30,96 Meter mit dem Schleuderball bedeuteten "Silber", 10,67 Meter mit dem Medizinball gar "Gold". Die erste Hürde war somit geschafft. Das angrenzende Erlebnisbad sperrte eine Stunde früher zu, damit die "Promis" ungestört ihre Bahnen ziehen konnten. 27,1 Sekunden zeigte die Stoppuhr nach 25 Metern und 14,18 Minuten nach 400 Metern. Beides reichte für den Bischof zum Deutschen Sportabzeichen in Silber. "Schwandorf ist die Stadt meiner größten sportlichen Erfolge", schmunzelte der Oberhirte bei der Entgegennahme der Urkunde mit einem Augenzwinkern.Hans Weigl, Verkaufsleiter der Brauerei Bischofshof, belohnte die Leistung mit einem Scheck über 1000 Euro. Die eine Hälfte geht an die Schwandorfer Spielstube des "Sozialdienstes katholischer Frauen" (SkF), die andere an die Studentengruppe "Campus Asyl", die sich um die Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund kümmert.