Sport Schwandorf

21.07.2017

4

0 21.07.2017

Ettmannsdorf . Das dritte Spiel der noch jungen Saison bringt dem SC Ettmannsdorf am Sonntag (Anstoß um 15 Uhr) das Gastspiel beim TSV Bad Abbach. Nach den zwei Niederlagen wird es Zeit, dass die Mannschaft die ersten Punkte einfährt. Jedoch ist dieses Vorhaben gegen einen ebenfalls noch sieglosen Gegner alles andere als leicht zu realisieren.

Nur wenige hatten angesichts der zufriedenstellend verlaufenen Vorbereitung auf einen ähnlich holprigen Beginn wie im Vorjahr getippt. Gleich im ersten Match setzte es eine klare Niederlage gegen Fortuna Regensburg, die zu hoch ausfiel. Durch das unnötige 0:1 am Mittwoch gegen Etzenricht hat sich die Lage verschärft. Hierbei war die Leistung vor allem in der ersten Halbzeit indiskutabel, obwohl es einige klare Torchancen gab. Insgesamt waren in der Offensive deutliche Defizite erkennbar. Allerdings fehlte in manchen Situationen aus das nötige Glück, wie etwa beim Pfostenschuss von Sebastian Fischer oder der einen oder anderen strittigen Abseitsentscheidung gegen den SCE. Fakt ist, dass nach zwei Niederlagen der Druck auf die Mannschaft zunimmt.Am Sonntag treffen die Ettmannsdorfer auswärts auf den TSV Bad Abbach, der ebenfalls schlecht gestartet ist. Auch die Gastgeber kassierten zwei Niederlagen und brauchen deshalb ein Erfolgserlebnis. Seitens des SCE ist mit einem offensiv ausgerichteten Gegner zu rechnen, der alles daran setzen wird, den ersten Dreier einzufahren. An den letzten Auftritt in Bad Abbach hat das Team von Thorsten Baierlein gute Erinnerungen, denn in der Schlussphase gelang sogar ein Sieg. Ein solcher würde der Mannschaft frisches Selbstvertrauen geben.An der Abwehrleistung gibt es derzeit nicht viel zu kritisieren. Vielmehr lässt die Angriffsreihe zu viele Möglichkeiten ungenutzt. Viel zu selten wird der direkte Weg zum Tor gesucht. Meist versucht es der SCE mit hohen Bällen, wie zuletzt auch gegen Etzenricht, was der Gegner schnell durchschaut hatte. Im Spiel am Sonntag sollten die Spieler von Beginn an konzentriert zur Sache gehen und die schnellen Stürmer des TSV nicht zur Entfaltung kommen lassen. Nach zwei Spielen wartet der SC Ettmannsdorf zudem noch immer auf den ersten Treffer der neuen Saison. Dieser sollte ebenso das Ziel sein wie zumindest ein Punktgewinn, um den Anschluss nicht frühzeitig zu verpassen. Personell ändert sich kaum etwas, die beiden Urlauber Maximilian Nimsch und Calvon Morin stehen weiterhin nicht zur Verfügung.