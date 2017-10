Sport Schwandorf

04.10.2017

Es hätte eine längerfristige Zusammenarbeit werden soll, jetzt ist nach ein paar Monaten schon Schluss. Der SC Ettmannsdorf zieht Konsequenzen.

Ettmannsdorf. Die Heimniederlage am vergangenen Dienstag gegen den FC Tegernheim war für die Verantwortlichen des SC Ettmannsdorf zuviel. Am Abend nach dem 0:2 fand ein längeres Gespräch mit dem Trainergespann Thorsten Beierlein und Alexander Friedl statt mit dem Resultat, dass sich die Wege ab sofort trennen werden. Angekündigt hatte sich eine derartige Maßnahme schon seit einigen Wochen.Insgesamt war der Saisonverlauf unter dem neuen Trainer nicht wie erhofft. Thorsten Baierlein, zuvor beim SV Sorghof tätig, hatte im Sommer die Nachfolge des in seiner vierjährigen Tätigkeit sehr erfolgreichen Timo Studtrucker angetreten. Zusammen mit Alexander Friedl als Co-Trainer sollte er die Mannschaft in derem fünften Landesligajahr in gesicherte Gefilde steuern. Dass es nicht ganz so einfach läuft, zeigten bereits die ersten Spiele. Zwar kaschierte der Pokalerfolg über die SpVgg SV Weiden etwas die bis dahin durchwachsenen Leistungen der Mannschaft in der Vorbereitung, doch dann folgten zum Start in die neue Spielzeit drei Niederlagen am Stück. Nach dem ersten Sieg hofften der Trainer und die Abteilungsleitung auf den Umschwung, doch der blieb aus. Selbst gegen den 1. FC Schwarzenfeld gab es nur ein 1:1, wobei in diesem Derby die Vorstellung des SC Ettmannsdorf ganz schwach war.Durch die ausbleibenden Erfolge und der daraus resultierenden Abstiegsgefahr sorgten für Unruhe sowohl innerhalb der Mannschaft als auch im Umfeld und bei den Fans. Kritik wurde laut angesichts der nicht durchschaubaren Taktik in manchen Spielen sowie der Aufstellungen. Vielfach gingen die Spiele knapp oder unglücklich verloren, was auch an Baierlein nicht spurlos vorübergegangen war. Der Sieg am vergangenen Freitag in Kareth-Lappersdorf kaschierte nochmals alles, doch dann folgte das 0:2 gegen den FC Tegernheim, der ebenfalls gegen den Abstieg spielt. Hierbei zeigte die Mannschaft eine ihrer schlechtesten Saisonleistungen.Unmittelbar nach der Begegnung trafen sich die beiden verantwortlichen Trainer und die Abteilungsleitung zu einem klärenden Gespräch, das damit endete, dass sich beide Seite einvernehmlich trennen. Es gab weder von Seiten Baierleins oder Friedls noch der SCE-Führung böse Wort, es wurde keine schmutzige Wäsche gewaschen. In einer fairen Art und Weise kamen die Parteien zu dem Entschluss, dass eine Fortsetzung der Trainertätigkeit keinen Sinn mehr ergibt.Wie es beim SC Ettmannsdorf zukünftig weiter geht, werden die nächsten Tage zeigen. Vorerst ist an eine interne Lösung gedacht.