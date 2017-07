Sport Schwandorf

Schwandorf/Krefeld. Der Name hat immer noch Klang in der deutschen Fußballszene - Bayer Uerdingen. Doch mittlerweile heißt der der einstige Pokalsieger (1985 gegen den FC Bayern) Krefelder Fußballclub Uerdingen und spielt in der Regionalliga West. Künftig spielt auch René Vollath (27) für den Klub. Der Torwart, der aus Schwandorf stammt, unterschrieb am Donnerstag beim KFC einen Zweijahresvertrag. Vollath wechselt vom Zweitligaabsteiger Karlsruher SC zu den Westdeutschen. Der Oberpfälzer war beim KSC ausgemustert worden, obwohl er noch ein Jahr Vertrag hatte. Zuletzt trainierte er bei der U23 der Badener. "Ich habe richtig Bock auf die neue Herausforderung und das Projekt des KFC Uerdingen und werde alles dafür geben um den Verein voranzubringen", wird Vollath auf der Homepage der Uerdinger zitiert.