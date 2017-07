Sport Schwandorf

Schwandorf/Krefeld. Der Spruch ist so was von abgedroschen, aber er hat wohl immer mal wieder seine Gültigkeit: "Ja", sagt René Vollath nachdenklich. "Ja, so könnte man es wohl bezeichnen." Der Spruch von einem Schritt zurück, um wieder zwei voranzukommen. Torhüter René Vollath, der aus Schwandorf stammt, geht diesen einen Schritt zurück. Vom Drittligisten Karlsruher SC zum Viertligisten KFC Uerdingen. "Aber ich bin nicht hierher gekommen, um nur ein bisschen Fußball zu spielen. Hier steckt schon ein Plan dahinter", sagt der 27-Jährige.

Der Traditionsclub aus Krefeld sorgte einst unter den Namen Bayer Uerdingen sogar europaweit für Furore. Das Wunder von der Grotenburg (7:3 gegen Dynamo Dresden) am 19. März 1986 gehört heute noch zu den Sternstunden des deutschen Fußballs. Ein Jahr zuvor hatten die Funkel-Brüder, Herget und Co. schon den FC Bayern im DFB-Pokalfinale besiegt. Das ist längst Geschichte. 1995 zog sich die Bayer AG aus dem Fußball in Uerdingen zurück, es wurde der Krefelder Fußballklub Uerdingen daraus, der in den Tiefen des Amateurfußballs verschwand.Im Sommer glückte die Rückkehr in die Regionalliga West. Jetzt wird weiter hochgerüstet in der Grotenburg-Kampfbahn. Vollath: "Dass hier etwas entsteht, sieht man auch an den Neuzugängen." Mario Erb, der auch schon in der ersten Mannschaft des FC Bayern Kurzeinsätze hatte, spielt mittlerweile hier. Marcel Reichwein war schon mal Drittliga-Torschützenkönig war und Timo Achenbach und Kai Schwertfeger sind zweitligaerfahren. "Als Aufsteiger muss man aber erst einmal demütig sein", sagt Vollath. Aber es ist schon zu erkennen, dass die Uerdinger weiter nach oben wollen. Managen und koordinieren soll das alles der neue Trainer: Michael Wiesinger. Der langjährige Profi, der einst für den FC Bayern, 1860 und den 1. FC Nürnberg spielte, ist der neue Coach. "Natürlich ist auch über ihn der erste Kontakt zustande gekommen", erklärt Vollath.In Karlsruhe war die Situation für ihn total verfahren. Ihm war gegen Saisonende, als sich der Abstieg aus der zweiten Liga andeutete, mitgeteilt worden, dass man nicht mehr mit ihm plane. In der Vorbereitung wurde er zur U23 abgeschoben. Nach vier Jahren dort, in denen er 38 Zweitligaspiele für die Badener bestritt, brauchte er eine Luftveränderung. Die letzten Wochen nagten doch arg am Gemüt des Oberpfälzers: "Es tut schon weh, wenn man sich so verabschieden muss." In einem Facebook-Post bedankte sich Vollath noch einmal von der "KSC-Familie" (Fans und Mitarbeiter, die nicht ganz vorne stehen), und deutete auch an, dass er mit seiner Offenheit, Fairness und Ehrlichkeit durchaus seine Probleme mit manchen Personen im Verein hatte.Es gab auch lose Anfragen anderer Klubs, die Vollath mit seinem Berater Wiggerl Kögl bearbeitete. Dann kam das Angebot aus Uerdingen. "Plötzlich ging alles sehr schnell", sagt er. Natürlich habe er sich auch mit seinem Vater Richard, der einst für die SpVgg Weiden auf Torejagd ging, besprochen. "Das Konzept hat mich überzeugt. Jetzt muss man schauen, wie es sich entwickelt", ist der einstige Junioren-Nationaltorwart gespannt auf die neue Situation. Vorerst hat sich Vollath, der am Freitag erstmals mit der Mannschaft trainierte und am Abend gegen die U23 von Roda Kerkrade das erste Spiel bestritt, für zwei Jahre gebunden. "Ich hab' richtig Bock auf die Aufgabe", sagt der Schwandorfer noch. Aus dem Rück-Schritt soll bald wieder ein Fort-Schritt werden.