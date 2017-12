Sport Schwandorf

10.12.2017

10

0 10.12.201710

Eine echte Werbung für den Hallenfußball war das Endspiel bei der Schwandorfer Stadtmeisterschaft in der Oberpfalzhalle. Mit der SG Ettmannsdorf/Schwandorf und der FT Eintracht Schwandorf standen sich die spielstärksten Mannschaften im Finale gegenüber.

In einer spannenden Partie siegte der Titelverteidiger FT Eintracht mit 7:4 nach Neunmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit von zwei Mal zehn Minuten hatte es 4:4 gestanden. Bemerkenswert waren hierbei zwei Dinge: einerseits führte die SG von Armin Rank zur Halbzeit mit 4:1 und sah aufgrund der überlegenen Spielweise schon wie der neue Stadtmeister aus. Mit einem unbedingten Willen der Eintracht, einer nachlässig agierenden SG und der Euphorie von den Zuschauern im Rücken gelang dem amtierenden Titelträger noch der Ausgleich. Das folgende Neunmeterschießen war eine klare Sache für die Eintracht, die drei Strafstöße versenkte, während die SG Ettmannsdorf/Schwandorf drei Mal am gegnerischen Torwart scheiterte und dieser zum Held avancierte.Die gut besuchte Veranstaltung war vom SC Weinberg super organisiert worden. Schon in den Vorrundenspielen hinterließen die späteren Finalisten den besten Eindruck. Sie gewannen ihre Spiele gegen die SG Klardorf/Dachelhofen und ASV Fronberg mehr oder weniger klar. Im direkten Duell gab es ein 1:1. Weil sowohl die SG Ettmannsdorf/Schwandorf als auch die FT Eintracht Schwandorf sieben Zähler errangen, gab das Torverhältnis von 12:2 gegenüber 5:1 den Ausschlag für das Rank-Team in der Gruppenplatzierung. Keine Rolle spielten die SG Klardorf/Dachelhofen und der ASV Fronberg, wobei Letzterer ohne Punktgewinn blieb.Wesentlich offener war der Verlauf in der Gruppe 2. Hier schaffte der SC Weinberg als Einziger drei Vorrundensiege und zog als Erster in das Halbfinale ein. Rang zwei ging an den SV Haselbach, der nach der Niederlage gegen den Ausrichter den SC Kreith/Pittersberg mit 1:0 niederhielt und gegen den TSV Schwandorf 4:4 spielte. Das reichte zum Weiterkommen.In der Zwischenrunde ließen sich sowohl die SG Ettmannsdorf/Schwandorf (5:1 gegen SV Haselbach) und die FT Eintracht Schwandorf (4:0 gegen SC Weinberg) nicht von ihrem Weg ins Endspiel abbringen.Spannend ging es teilweise in den Platzierungsspielen zu. So entschied der ASV Fronberg seine Begegnung gegen den TSV Schwandorf erst kurz vor dem Ende mit 4:3 für sich. Und auch der SG Klardorf/Dachelhofen gelang quasi in letzter Sekunde der Treffer zum 2:1-Sieg über den SC Kreith/Pittersberg. Keine Chance hatte der SV Haselbach im Spiel um Rang drei und vier gegen den SC Weinberg, der mit 5:0 siegte. Das Endspiel war eines der spannendsten in der jüngeren Vergangenheit mit einer immer an ihre Siegchance glaubende FT Eintracht Schwandorf, die aufopferungsvoll kämpfte und in der Schlussphase auch das nötige Glück bei einigen guten Angriffsaktionen der SG hatte.Einen überwiegend souveränen Eindruck hinterließ das Schiedsrichtergespann Jonas Kohn und Adrian Kohn aus der Gruppe Amberg. Sie mussten nur einen Feldverweis nach einer rüden Foul-Attacke in einer Vorrundenbegegnung aussprechen. Ausrichter im nächsten Jahr ist der ASV Fronberg.Gruppe 1SG Ettmannsdorf/Schwandorf - SG Klardorf/Dachelhofen 6:1FTE Schwandorf - ASV Fronberg 2:0SG Ettmannsdorf/Schwandorf - FTE Schwandorf 1:1ASV Fronberg - SG Klardorf/Dachelhofen 2:3SG Klardorf/Dachelhofen - FTE Schwandorf 0;2SG Ettmannsdorf/Schwandorf - ASV Fronberg 5:01. SG Ettmannsdorf/SAD 12:2 7 2. FTE Schwandorf 5:1 7 3. SG Klardorf/Dachelhofen 4:10 3 4. ASV Fronberg 2:10 0Gruppe 2SC Weinberg - TSV Schwandorf 4:1SV Haselbach - SC Kreith/Pittersberg 1:0SC Weinberg - SV Haselbach 1:0SC Kreith/Pittersberg - TSV Schwandorf 2:1TSV Schwandorf - SV Haselbach 4:4SC Weinberg - SC Kreith/Pittersberg 3:01. SC Weinberg 8:1 9 2. SV Haselbach 5:5 4 3. SC Kreith/Pittersberg 2:5 3 4. TSV Schwandorf 6:10 1HalbfinaleSG Ettmannsdorf/Schwandorf - SV Haselbach 5:1FTE Schwandorf - SC Weinberg 4:0Spiel um Platz 7ASV Fronberg - TSV Schwandorf 4:3Spiel um Platz 5SG Klardorf/Dachelhofen - SC Kreith/Pittersberg 2:1Spiel um Platz 3SC Weinberg - SV Haselbach 5:0FinaleSG Ettmannsdorf/Schwandorf - FTE Schwandorf n. N. 4:7