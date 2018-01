Sport Schwandorf

"Racketlon" ist eine Kombination aus den Disziplinen Tennis, Tischtennis, Squash und Badminton. Einer, der den Umgang mit allen vier Schlägern beherrscht, ist Martin Korn. Er steht am Freitagabend bei der Sportgala in der Oberpfalzhalle im Rampenlicht.

13. Auflage der Gala

"Fliegende Lederhosen"

Der 56-jährige Akteur des FC Schwandorf belegte bei den Europameisterschaften 2017 mit der deutschen Mannschaft den dritten Platz in der Altersklasse. Korn hat beim FC Schwandorf das Tennisspielen erlernt und gehört heute der Bayernliga-Mannschaft "Herren 50" des FC Maxhütte-Haidhof an. Zehn Jahre lang spielte er außerdem Squash in der Landesliga. Die beiden anderen Sportarten Badminton und Tischtennis hat er sich im Laufe der Jahre angeeignet. Im "Racketlon" geht es in jeder Disziplin bis 21 Punkte. Wer am Ende die meisten Pluspunkte gesammelt hat, ist der Sieger und kommt im Turnier eine Runde weiter. Korn hat sich heuer viel vorgenommen und möchte sich für die Weltmeisterschaften in Heidelberg qualifizieren.Stadtverbandsvorsitzender Thomas Fink hieß zur Sportlerehrung unter den 1000 Besuchern zahlreiche Ehrengäste und vor allem die Delegation aus der Partnerstadt Sokolov mit Bürgermeister Jan Picka an der Spitze willkommen. Er gratulierte den "sportlichen Aushängeschildern" zu ihren Erfolgen und kritisierte die Auswüchse des Leistungssports mit Korruption, Doping und horrenden Geldflüssen.Die Moderatoren Armin Wolf und Matthias Koch führten durch den Abend und holten mit Katrin Fehm vom ESV Amberg die Europameisterin in der 4x100-Meter-Staffel der U20-Juniorinnen auf die Bühne. Die junge Dame macht heuer das Abitur an der Beruflichen Oberschule in Amberg, will sich leistungsmäßig bei den Frauen etablieren und hat die Teilnahme an den Olympischen Zielen im Visier."Es lebe der Sport". Unter diesem Motto standen die Reden von Oberbürgermeister Andreas Feller, Bundestagsabgeordneter Klaus Hofbauer und Landtagsabgeordneter Franz Schindler. Die Sportgala bot diesmal eine gute Plattform zur Würdigung des Schulsports, denn mit den Tischtennismädchen der Realschule und den Volleyballern des Gauß-Gymnasiums standen Deutsche Meister und Vizemeister auf der Bühne. Bei der 13. Auflage der Gala wurden 143 Sportler im Alter zwischen acht und 77 Jahren geehrt. Die 70 Kinder und Jugendlichen sowie 73 Erwachsenen stammten aus 19 verschiedenen Vereinen. Urkunde und Medaille erhielten die Titelträger des vergangenen Jahres auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene sowie die Teilnehmer an Europa- und Weltmeisterschaften.Den Behindertensport thematisierte der Veranstalter im Showprogramm. Die Kunstturnerin Michelle Dziony und der nach einem Unfall gelähmte Christian Groth nutzten den Rollstuhl als Turngerät. Spektakuläre Trial-Stunts zeigte der Mountainbike-Profi Andi Schuster aus Regensburg. Den lokalen Sport repräsentierte die Tanzformation des TSV Schwandorf mit einem Medley aus "Langsamem Walzer", Tango, Wiener Walzer und Quickstep. Fester Bestandteil des Showprogramms ist der Auftritt der Tanzgruppe "Glamour" aus der tschechischen Partnerstadt Sokolov. Die Mädchen warteten diesmal mit einer sportlichen Choreographie auf. Das Finale bestritten die "Walhalla Acrobats" aus Donaustauf, die sich als "Die fliegenden Lederhosen" präsentierten. Mit Komik, Tempo und Akrobatik erzählten sie die Geschichte eines Touristen beim Fensterln. Nach der Gala waren die Sportler und Betreuer im Foyer der Oberpfalzhalle zu einem Stehempfang eingeladen.