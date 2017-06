Startschuss für Charity-Stadtlauf

Sport Schwandorf

20.06.2017

Der Charity-Stadtlauf geht am 1. Juli in die zwölfte Runde. In sechs Durchgängen starten die Teilnehmer im Nordic-Walking sowie in Läufen zwischen 250 und 10 000 Metern. Der Erlös der Benefiz-Veranstaltung kommt der Marianne- und Reinhard-Wolf-Stiftung und dem Verein "Frauen helfen Frauen e.V.", dem Träger des Frauenhauses im Landkreis, zugute.

10-Kilometer-Lauf

Spenden für Bedürftige

Am Montag trafen sich die Organisatoren zur Programmvorstellung im Restaurant "McDonald's". Er werde sich diesmal ins Nordic-Walking-Feld einreihen, kündigte Oberbürgermeister Andreas Feller an. Stadtverbandsvorsitzender Thomas Fink wünscht sich viele Teilnehmer und hofft, diesmal die 600er-Grenze diesmal knacken zu können.Heiko Sedelmaier vom Skiclub betonte den Breitensportcharakter der Veranstaltung und will die Nordic-Walker diesmal stärker ins Geschehen einbinden. Deshalb wählte er für sie den gleichen Streckenverlauf wie bei den Läufern. Er ermunterte die Teilnehmer zur Online-Anmeldung bis 29. Juni. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich.Diesmal bringt sich auch das Technische Hilfswerk mit ein und stellt einen überdachten Bühnenwagen für die Siegerehrung zur Verfügung. "Die Leute sollen kommen und die Läufer anfeuern", wünscht sich Thomas Fink.Um 14.50 Uhr wird der Oberbürgermeister Begrüßungsworte sprechen und anschließend die Nordic-Walker auf die 5000 Meter lange Strecke schicken. Um 15.10 Uhr starten die Schüler zum Lauf über 2000 Meter. Von 16 Uhr an stehen drei Nachwuchsläufe für "Zwergerln" und "Bambini" auf dem Programm.Der Hauptlauf geht über 10 000 Meter und beginnt um 17.15 Uhr. Zehn Minuten später folgt der Hobby-Lauf über 5000 Meter. Die Läufe sind Sponsoren zugeordnet, die die Charity-Veranstaltung finanziell und organisatorisch unterstützen. Ausrichter sind der Stadtverband für Sport, der Skiclub und der Lauftreff.Heiner Sauren und Fritz Neumüller von der Wolf-Stiftung sowie Edith Poguntke und Kerstin Weinrich vom Verein "Frauen helfen Frauen" bedankten sich für die Unterstützung und versicherten, dass die Spenden "zu 100 Prozent bei den Bedürftigen ankommen". Es werde alles nach Plan laufen, verspricht Bauhofleiter Hans Graßmann. Die Johanniter, vertreten durch Andrea Scherübl und Uli Pidrmann, übernehmen die medizinische Betreuung. Die Döpfer-Schulen bieten Sportmassagen an.Jeder Teilnehmer erhält ein T-Shirt, eine Medaille und eine Urkunde. Erstmals werden der schnellste Schwandorfer und die schnellste Schwandorferin mit einem Preis prämiert. Sachpreise und Pokale bekommen die schnellsten Läufer und die stärksten Gruppen. Dusch- und Umkleidemöglichkeit besteht in der Turnhalle der Gerhardingerschule. Getränke und Obst gibt es im Zielraum. Die Startgebühren sind gestaffelt zwischen acht und zwei Euro. McDonald's-Geschäftsführer Günther Homm lud die Teilnehmer bei der Programmvorstellung zu einem erfrischenden Getränk ein.