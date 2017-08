Sport Schwandorf

11.08.2017

2

0 11.08.2017

Der Aufsteiger schwimmt nach dem überraschenden Sieg über Rötz auf einer Welle der Euphorie. Da kommt der Aufstiegsfavorit aus Neubäu gerade recht. Dieser sollte aber unbedingt siegen, um eine spezielle Forderung seines Trainers Adi Götz zu erfüllen.

Der SV Neubäu startete mit zwei Siegen optimal in die Saison und gastiert am Sonntag um 15.15 Uhr beim ebenfalls stark gestarteten Aufsteiger TV Nabburg. Für Neubäus Gönner und in Nabburg lebenden Josef Gleixner ist es sicherlich ein ganz besonderes Spiel, zumal der Unternehmer in der Vergangenheit schon auch beim TV Nabburg fungierte und seit Jahren beim seinem Heimatverein SV Neubäu zusammen mit seinem Bruder und Abteilungsleiter Rainer Gleixner engagiert ist. Die Begegnung des SC Ettmannsdorf II gegen den SV Kemnath beschließt am Dienstag, 15.15 Uhr, den dritten Spieltag.SG Gleiritsch/Trausnitz Sa. 16.00 SC KleinwinklarnKleinere Brötchen muss derzeit die SG Gleiritsch/Trausnitz aufgrund der nach wie vor angespannten Personalsituation backen. "Ich bin dennoch zuversichtlich, mit zumindest einem Zähler gegen den Aufsteiger den totalen Fehlstart zu vermeiden", hofft Coach Michael Babl obgleich der Leistung seiner Mannschaft im Derby beim TSV Tännesberg am vergangenen Wochenende. Einen Zähler mehr hat der Aufsteiger und heutige Gast SC Kleinwinklarn vorzuweisen. Mit Georg Schrödl verpflichteten die Verantwortlichen des SC kurz vor Saisonbeginn noch einen erfahrenen Abwehrspieler, der zuletzt jedoch den Fußballschuh an den Nagel gehängt hatte. Für die Gäste gilt es vordergründig zunächst, die weiterhin verbesserungswürdige Defensive zu stärken, zumal man in den ersten beiden Spiele schon neun Gegentreffer kassierte.ASV Burglengenfeld II So. 15.00 SF Weidenthal/G.Nach der zuletzt so harten Gangart des SV Neubäu hat der ASV Burglengenfeld II im Vorfeld des Heimspiels gegen die SF Weidenthal/Guteneck einige angeschlagene Spieler, deren Einsatz sich erst kurz vor Spielbeginn entscheiden wird. "Wir wollen erneut aus einer geordneten Defensive agieren und so den zweiten Heimsieg einfahren", lautet die Marschroute des Coaches Andre Schille. Die Gäste aus Weidenthal/Guteneck möchten in Burglengenfeld den guten Saisonstart fortsetzen und mit einer ansprechenden Leistung die heimstarke Landesliga-Reserve ärgern. Mittelfeldantreiber Tobias Werner ist wieder mit an Bord. Hingegen muss Trainer Christian Adler auf Tobias Landgraf verletzungsbedingt verzichten.TV Nabburg So. 15.15 SV NeubäuIn Nabburg freut man sich nach einem gelungenen Saisonauftakt auf das Spiel gegen technisch starke Neubäuer. Trainer Walter Bauer, der auf Jan Marek und Felix Scharf an diesem Wochenende verzichten muss, wird die taktische Formation so wählen, um defensiv gut zu stehen und über nadelstichartige Konterangriffe zum Torerfolg zu kommen. Ein Teilerfolg ist die gesteckte Zielmarke des Aufsteigers. Der Favorit aus Neubäu ist mit den von Trainer Adi Götz vorgegebenen Punkten für die ersten fünf Spiele im Soll. "Ich habe der Mannschaft gesagt, ich möchte aus den ersten fünf Spielen zwölf Punkte holen", sagt Adi Götz. Der Platzverweis von Hristo Gabarov war am vergangenen Wochenende völlig unnötig und schmerzt in der Kaderplanung der Gäste sehr.SG Schönthal/Pre. So. 15.15 SpVgg Neukirchen/B.Um einen misslungenen Saisonstart zu vermeiden, möchte die SG Schönthal/Premeischl zu Hause gegen die SpVgg Neukirchen/Balbini unbedingt einen Dreier einfahren. Personell kehrt Patrick Malterer wieder in den Kader zurück. Hingegen werden Manuel Pregler und Benedikt Dirscherl fehlen. Auf Neukirchen-Balbini wartet das nächste Spitzenteam der Liga. "Wir müssen wieder alles reinhauen, um dort zu punkten", fordert Martin Scheuerer, der wieder auf Christian Gebhardt nach überstandener Grippe zurückgreifen kann. Tobias Lottner wird beim Auswärtsspiel in Schönthal hingegen fehlen.TSV Stulln So. 16.00 1. FC RötzDer TSV Stulln ist nach dem Auswärtserfolg in Kemnath am vergangenen Wochenende hochmotiviert, nun auch zu Hause gegen den FC Rötz dreifach nachzulegen. "Wir müssen weiter an unserer Passsicherheit arbeiten", weiß Spielertrainer Christian Zechmann, wo sich seine Mannschaft weiter verbessern muss. Die Stullner können wieder auf Daniel Götz zurückgreifen. Schwere Zeiten scheinen momentan vor dem FC Rötz zu liegen. Nach dem Debakel in Burglengenfeld musste man sich nun auch mit 2:3 dem Aufsteiger TV Nabburg geschlagen geben. Es bleibt abzuwarten, ob die Elf von Trainer Georg Gruschka nun den Schalter umlegen kann, um bei den favorisierten Stullnern etwas einzuheimsen.TSV Tännesberg So. 16.00 FC OVI-TeunzZufrieden war Tännesbergs Trainer Hans-Jürgen Linge mit der Art und Weise, wie seine Mannschaft derzeit Fußball spielt. "Wir sind gelaufen und haben gekämpft", beschreibt Hans-Jürgen Linge die Grundtugenden bei Prestigeduellen und Derbys. Ein solches Spiel steht ihm und seiner junge Truppe auch an diesem Wochenende bevor. Um weiter in der Spur zu bleiben, steckt sich der TSV gegen den Nachbarn aus OVI/Teunz einen erneuten Heimsieg zum Ziel, wobei man sich dabei nicht durch Unachtsamkeiten aus dem Konzept bringen lassen möchte. Die Gäste konnten sich zurecht über drei Zähler gegen die SG Schönthal/Premeischl freuen. "Wir waren in Punkto Defensivarbeit und Effektivität stark verbessert", freut sich Trainer Claus Frank. Die Favoritenrolle schiebt der Gast dem Bezirksliga-Absteiger zu. Der FC möchte sich auf Augenhöhe bewegen und mit einem leidenschaftlichen Auftritt das bessere Ende für sich haben. Nicht mit an Bord sind weiterhin Matthias Meier, Sigi Tröger und Christian Schäffer.