Sport Schwandorf

20.08.2017

15

0 20.08.201715

Im Topspiel der Kreisklasse West gewinnt die Bezirksligareserve der SpVgg Pfreimd beim TV Wackersdorf mit 3:2. Die "Zweite" führt damit die Tabelle an, genauso wie die "Erste" der Pfreimder in der Bezirksliga.

Weiter ohne Punkte bleibt der SV Kreith/Pittersberg nach der 0:3-Niederlage. Die Elf von Ernst Schubert verlor zu Hause gegen den Kreisligaabsteiger DJK Dürnsricht-Wolfring klar mit 0:3, wenngleich der Kreither Coach lediglich mit der mangelhaften Verwertung der Großchancen haderte. "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben", stellte sich Ernst Schubert hinter seine Jungs.SC Kreith/Pittersb. 0:3 (0:2) Dürnsricht/Wolfr.Tore: 0:1 (27.) Fabian Lobinger, 0:2 (36.) Christian Gebert, 0:3 (75.) Fabian Lobinger - SR: Horst Lang (Niedermurach) - Zuschauer: 100Das Resultat ist deutlicher, als der tatsächliche Spielverlauf. Die Fensterbacher waren die effektivere Mannschaft in der Verwertung der Tormöglichkeiten. Kreith/Pittersberg hatte mindestens genauso viele Einschussgelegenheiten, scheiterte jedoch teils kläglich. Die 1:0-Führung besorgte nach einer knappen Stunde Torjäger Fabian Lobinger. Knapp zehn Minuten später erhöhte Christian Gebert auf 2:0. Kurz vor der Pause hatte SC-Spieler André Kutsch bereits den Fensterbacher Torhüter ausgespielt, schob den Ball jedoch knapp am Gehäuse vorbei. Das 3:0 für die Winkler-Elf resultierte aus einem Konter durch Fabian Lobinger.TV Wackersdorf 2:3 (0:3) SpVgg Pfreimd IITore: 0:1 (3.) Stefan Weinzierl, 0:2 (30.) Tobias Bernklau, 0:3 (45.) Tobias Bernklau, 1:3 (60.) Levin Deiminger, 2:3 (78.) Mathias Wilk - SR: Erich Krumbholz (Nittenau) - Zuschauer: 40 - Gelb-Rot: (86.) Johannes Armer (SpVgg) wiederholtes FoulspielDie spielstarke Elf der SpVgg führte zur Pause durch einen frühen Treffer von Stefan Weinzierl und zwei weiteren Toren von Tobias Bernklau. Im zweiten Durchgang machte sich der personelle Aderlass der Wackersdorfer weiter bemerkbar. Die Knappen mussten verletzungs- und urlaubsbedingt auf sechs Stammkräfte verzichten. Die Anschlusstreffer durch Levin Deiminger und Mathias Wilk waren unterm Strich zu wenig, um die starken Pfreimder noch einmal in Bedrängnis zu bringen.SV Fischbach 1:0 (1:0) SG FC SAD/Ettm. IIITor: 1:0 (30.) Martin Fendl - SR: Daniel Probst (Ramspau) - Zuschauer: 100Aufgrund der Spielanteile geht der Sieg für den SV in Ordnung. Martin Fendl schaltete in der 30. Minute am schnellsten und spitzelte das Leder zum 1:0 ins Tor. Zuvor hatten die Gäste zwei Gelegenheiten durch Damian Huf und Sinan Özdemir. Im zweiten Spielabschnitt war der SV weiter optisch überlegen. Aufgrund der passiven Spielweise der Spielgemeinschaft dürfen sich die Fischbacher über drei Zähler freuen.SV Trisching 2:0 (0:0) FC Wernberg IITore: 1:0 (53./FE.) Julian Kurz, 2:0 (79.) Jonathan Schatz - SR: Manfred Schloderer (Schwandorf) - Zuschauer: 70Gegen eine sehr ersatzgeschwächte Wernberger Truppe war der SV Trisching über die gesamte Spielzeit feldüberlegen. Im ersten Durchgang versiebten die Spieler von Coach Gerald Lösch reihenweise aussichtsreiche Einschussgelegenheiten. Den Bann brach in der 53. Minute Julian Kurz, der einen Foulelfmeter verwandelte. Das 2:0 folgte erst in der 79. Minute durch Jonathan Schatz.SV Diendorf 0:0 SV HaselbachSR: Ronny Berger (Altendorf) - Zuschauer: 130Beide Teams neutralisierten sich während der gesamten Spielzeit. Trotzdem war es ein schnelles und intensives Kreisklassenspiel, bei dem die Abwehrreihen taktisch klug agierten und wenig zugelassen haben. Die Torchancen beschränkten sich lediglich auf Distanzschüsse, die jedoch das Ziel verfehlten.FTE Schwandorf 2:0 (2:0) Alten/NeuenschwandTore: 1:0 (17.) Raphael Barbalace, 2:0 (24.) Sven Jäger - SR: Erich Krumbholz (Nittenau) - Zuschauer: 100Aufgrund einer überzeugenden ersten Hälfte konnten die Eintrachtler eine 2:0-Führung herausspielen. Die Treffer steuerten in der 17. Minute Raphael Barbalace und kurz darauf Sven Jäger (24.) bei. Im zweiten Spielabschnitt mussten die Gastgeber der aufwändigen Spielweise des ersten Durchgangs Tribut zollen und den Gästen das Feld überlassen. Durch Geschick und Kampfeswillen ließen die Eintrachtler bis auf einen Lattenschuss in der 65. Minute nichts mehr zu.Pertolzh./Niederm. 2:5 (0:4) SV LeonbergTore: 0:1 (14.) Daniel Jelinek, 0:2 (23.) Fabian Vlad, 0:3 (40.) Daniel Jelinek, 0:4 (44.) Fabian Schönsteiner, 0:5 (65.) Christoph Feigt, 1:5 (83.) Michael Fleck, 2:5 (86.) Markus Reiml - SR: Stefan Mehrl (Wackersdorf) - Zuschauer: 50Eine deutliche Niederlage musste die SG hinnehmen. Die Partie war quasi mit dem Halbzeitpfiff entschieden, da die Elf von Christian Beer durch Treffer von Daniel Jelinek (2), Fabian Schönsteiner und Fabian Vlad mit 4:0 führte. Eine Viertelstunde nach Wiederbeginn dann die endgültige Entscheidung durch Leonbergs Christoph Feigt mit dem 5:0. Die beiden Treffer der Gastgeber durch Michael Fleck und Markus Reiml waren nur noch Ergebniskosmetik.