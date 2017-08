Vermischtes Schwandorf

28.08.2017

Erst mit dem Moped, dann zu Fuß flüchteten zwei junge Männer am Sontag gegen 14.40 Uhr vor der Polizei. Eine Streife beobachtete die Jugendlichen am Wolferlohgraben nahe Klardorf.

Beide saßen gemeinsam auf einem Moped und bogen von einem Feldweg in die Kreisstraße SAD 2 ein. Als die Männer jedoch die Polizei bemerkten, lenkte der Fahrer das Gefährt in ein Waldstück. "Dann ließen die beiden jungen Burschen das Moped liegen und türmten zu Fuß", informiert die Polizei.Nach einer kurzen Fahndung stellten die Beamten die Jugendlichen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-jährige Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse M hatte. "An dem Moped war außerdem ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 1999 angebracht." Gegen den jungen Mann wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.