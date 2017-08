Vermischtes Schwandorf

13.08.2017

Amberg/Schwandorf. Nach einer Hetzjagd mit anschließender Schlägerei, die in Schwandorf für Schlagzeilen sorgte, ist ein 29-Jähriger zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Dem drogen- und alkoholabhängigen Mann wurde allerdings vom Amberger Schöffengericht zugestanden, dass er eine längerfristige Entzugstherapie machen darf.

Heftige Anfeindungen

Mit Schuh zugeschlagen

Wir hatten alle Hände voll zu tun. Die Aussage eines Polizisten vor Gericht

Harte Nuss für Richter Markus Sand und die Schöffen. Der wegen diverser Delikte, darunter gefährliche Körperverletzung, angeklagte Schwandorfer trug zur Aufklärung nichts bei. Er machte einen völligen "Black Out" geltend. Merkwürdig allerdings: Als ihn Polizisten seinerzeit vernahmen, machte er umfangreiche Angaben. Das galt besonders für einen Vorfall, der sich vor nun fast genau zwei Jahren auf der Pesserlstraße in Schwandorf zutrug.Als damals vier Polizisten mitten in der Nacht eintrafen, standen die Mitglieder einer Familie auf der Straße. Unter ihnen hatte es offenbar eine tätliche Auseinandersetzung gegeben. Als die Ordnungshüter kamen, sahen sie sich plötzlich im Mittelpunkt heftiger Anfeindungen. "Wir hatten alle Hände voll zu tun", hörte das Schöffengericht jetzt. Der 29-Jährige war mit dabei, tat anfangs nichts und rannte dann plötzlich auf einen Zivilbeamten zu. Beide kollidierten. Dabei stürzte der Angreifer und zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu.Weitaus gewichtiger in die Waagschale fiel eine Attacke, die sich im September 2015 ereignete. Die besagte Familie samt Anhang befand sich in einem Wirtshaus am Kolpingplatz, um den Geburtstag des jetzt angeklagten Mannes zu feiern. Draußen vor dem Lokal wurden dann zwei zufällig des Weges kommende junge Paare angepöbelt. Im Prozess ergab sich jetzt: Die beiden Frauen und ihre männlichen Begleiter sahen sich anschließend einer Hetzjagd ausgesetzt, die durch mehrere Straßen der Innenstadt führte.Zwei der Verfolgten konnten sich in Sicherheit bringen. Die anderen beiden, bereits bei der Verfolgung traktiert, liefen in ein Restaurant an der Breite Straße und versteckten sich dort in panischer Angst. Kurz darauf trafen im Laufschritt ihre Peiniger ein und wurden gleich darauf auch gegen Personen gewalttätig, die sich im Haus aufhielten. Dabei "mischte" der 29-Jährige, unterdessen von seiner Geburtstagsfeier herbeigeeilt, kräftig mit. Ob er ein Messer zog, ließ sich jetzt nicht schlüssig nachweisen. Aber er schlug zu und unterstützte seinen völlig ausrastenden Familienclan.Zeugen hatten es mit fadenscheinigen Entschuldigungen vorgezogen, zur Verhandlung nicht zu erscheinen. Doch was die Richter hörten, reichte schließlich aus zur Verurteilung. Sie schickten den 29-Jährigen zweieinhalb Jahre hinter Gitter. Parallel dazu wurde eine Entzugsmaßnahme angeordnet, die in einer geschlossenen Anstalt stattfinden wird. Dafür hatte sich ein Mediziner aus dem Bezirksklinikum Regensburg ausgesprochen.Damit sind nun mehrere Angehörige der amtsbekannten Familie zumindest mittelfristig an weiteren Gewaltausschreitungen gehindert. Ein Bruder des 29-Jährigen hatte im Juli von der Jugendkammer des Landgerichts eineinhalb Jahre Haft erhalten. Dabei wurde deutlich: Das Vorstrafenregister des 22-Jährigen war fast schon unglaublich. Ein Onkel des Mannes kam in Therapie. Bemerkenswert bei alledem: Auch Frauen, die zu dem Clan gehören, wurden aggressiv. Bei dem Übergriff an der Breite Straße wurde offenkundig auch mit einem Stöckelschuh zugeschlagen.