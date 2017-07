Vermischtes Schwandorf

27.07.2017

Die Mädchenrealschule St. Josef verabschiedete 71 Schülerinnen. Nach einem Gottesdienst erhielten die Absolventinnen der drei zehnten Klassen bei der Entlassfeier ihre Zeugnisse. Das während der Schulzeit entstandene "Band der Gemeinschaft" symbolisierten die Schülerinnen mit bunten Seidenbändern, die ein Netz der Lebenslinien im Kirchenschiff entstehen ließen.

Damit war der Anfang des roten Fadens geknüpft, den auch Pfarrer Heinrich Rosner im Gottesdienst aufnahm. Für die Musik sorgte die Gesangsformation "Voiced" unter der Leitung von Studienrätin Janett Vetter. In ihrer Ansprache griff Realschuldirektorin Marlies Hoffmann den roten Faden auf, indem sie an das reale, nicht digitale Netzwerk erinnerte, das die Absolventinnen während ihrer Schulzeit geknüpft hätten. Dies sei auch tragfähig für die Zukunft, zeigte sich Hoffmann überzeugt. Die Absolventinnen hätten gelernt, Verantwortung für sich und andere zu tragen. In dieses Netz sei auch Gott eingebunden, der sie zu jeder Zeit tragen werde. Die Direktorin dankte allen, die die Absolventinnen auf ihrem Weg begleitet haben.Die Zeugnisse vergaben Marlies Hoffmann, Konrektor Jürgen Moritz und die Klassleiter Andreas Schmidl, Birgit Weigert und Martina Brandt, Die Jahrgangsbesten vom Elternbeiratsvorsitzenden Sebastian Gehmacher Büchergutscheine. Nach ihrem Auszug aus dem Kreuzbergmünster ließen sich die Schülerinnen im Schulgarten von Eltern, Schulleitung und Lehrkräften bei einem ansprechenden Buffet feiern.21 Schülerinnen hatten nach den Prüfungen einen Notenschnitt mit einer "Eins" vor dem Komma. Beste war mit 1,00 Fleischmann Sarah (10c). Weiter ausgezeichnet wurden mit 1,08 Natalie Hofmann (10a) und Katja Meisel (10a). Ebenfalls eine "1" vor dem Komma erreichten Nicole Schultes (10c), Olivia Feller (10c), Elenor Korb (10c), Johanna Feuerer (10b), Kristina Hofmann (10a), Franziska Ziegler (10a). Sarah Dirmeier (10c), Nina Boßle (10b), Sophia Probst (10b), Anja Hirzinger (10c), Laura Kopf Laura (10a), Stefanie Eichinger (10a), Helena Huger (10a), Nicole Feldmeier (10c), Theresa Leibl (10c), Emily Scheffer (10c), Annalena Obermeier (10a) und Marie-Sophie Pakosch (10b). Für ihr besonderes Engagement im Schulpastoral wurden Alexandra Bink (10a), Katja Meisel (10a), Annalena Obermeier (10a) und Johanna Feuerer (10b) geehrt, für die Arbeit in der Schülermitverantwortung Franziska Ziegler (10a) und Elenor Korb (10c). Für musisches Engagement gabe s Ehrungen für Franziska Ziegler, Marcellina Hanusiak, Nicole Schultes und Verena Weiß. Preisträgerin des Realschulpreises der Deutsch-Französischen Gesellschaft ist Nicole Schultes.